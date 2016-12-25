احتفالا بقدوم السنة الجديدة، قامت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده للسيارات، الموزع الحصري لسيارات شفروليه وكاديلاك في الكويت وأحد أكبر موزعي قطع الغيار الأصلية من جنرال موتورز بإطلاق أضخم عرض ترويجي على قطع الغيار في جميع فروع شركة الغانم لقطع الغيار الأصلية.



ويمكن للعملاء الآن عند قيامهم بأي عملية شراء بقيمة 25 دينارا حتى يحصلوا على 4 فرص لدخول السحب والفوز بموبايلات آيفون 7 وكذلك الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة شفروليه تراكس الجديدة موديل 2017.

ويستمر العرض من 17 ديسمبر 2016 وحتى 17 مارس 2017 حيث يحصل العملاء على فرص عديدة للفوز بجوائز قيمة.



ويمكن ربح واحد من 30 جهاز آيفون7 في سحوبات منفصلة يجري الأول منها في 17 يناير 2017 والثاني في 16 فبراير 2017.



أما السحب الثالث على الجائزة الكبرى والتي ستكون شفروليه تراكس موديل 2017، فسيجري في 20 مارس 2017.

وباعتبارها موزعا معتمدا لجنرال موتورز في الكويت، فإن شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده للسيارات تقدم لعملائها أجود قطع الغيار المعتمدة والأصلية والموثوقة عالميا لتعزيز سلامة الركاب وكذلك المحافظة على أداء السيارة ومدة استخدامها وعمرها.

وتتميز مخازن قطع الغيار في شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده بأنها مصممة وفق المعايير العالمية للجودة من حيث المساحة والتكييف مع تطبيق أحدث الأنظمة في عملية التوريد لضمان حصول العملاء على ما يطلبونه بسرعة، إضافة لتسهيل عملية توزيع قطع الغيار على جميع المحلات المعتمدة.