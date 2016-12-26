جهزت السيارة بأفضل التجهيزات وأرقى التقنيات المساعدة

حلت إنفينيتي Q30 الهاتشباك ضيفة على جامعة الخليج لمدة يومين، حيث قامت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات «إنفينيتي» الفاخرة في الكويت، بعرضها في حرم الجامعة ليتسنى للطلاب فرصة للتعرف على مميزات هذه السيارة الأنيقة وتجربتها، وقام الفنان التشكيلي الكويتي يوسف الصالح بوضع لمساته في المكان تقديم لوحة مستوحاة لسيارة إنفينيتي Q30 الانيقة. وتتميز إنفينيتي Q30 بتصميم مميز، حيث استوحى الشبك الأمامي ثلاثي الأبعاد لها بالقوس المزدوج من إنفينيتي Q50، مع حركة أكثر مرونة نحو المصابيح الأمامية.

وتتدفق المنحنيات المثيرة والخطوط الثورية على غطاء المحرك وحاميات الطين وعبر خط الهيكل نحو كتف السيارة ذي الشكل الموحي بالقوة.

وتتقدم الأقواس على شكل حرف C التي تميز العلامة التجارية لتشكل هلالا ديناميكيا يؤكد الحركة حتى عندما تكون السيارة في حالة التوقف.

ويوحي تباين خط السقف الطويل والمنخفض بصورة السيارة من نوع الاستيشن، بينما تضيف الوضعية المرتفعة إلى روعة التأثير البصري.

ويضيف ذلك كله أيضا إلى جمال الشكل الأنيق الذي يمنح انطباعا بأن السيارة في حالة الحركة حتى عندما تكون في حالة التوقف.

ويحقق التوازن بين الأشكال المنحوتة التي تتبع بعضها بعضا تصميما متجانسا سينال إعجابك من أول نظرة.

أما من ناحية المزايا التكنولوجية، فجهزت إنفينيتي Q30 بأفضل التجهيزات وأرقى التقنيات المساعدة في هذه الفئة من السيارات.

وتشمل تلك التجهيزات شاشة الرؤية الشاملة ونظام كشف الأجسام المتحركة وخاصية المساعدة الذكية على ركن السيارة والفرملة الطارئة في حالات التوجه الأمامي ونظام التحذير في المناطق العمياء.

وتمثل خاصية المساعدة الذكية على ركن السيارة التقنية الأولى من نوعها لإنفينيتي ولهذه الفئة من السيارات، وقد صممت للعمل في أكثر ثلاث حالات شيوعا لركن السيارة، وهي ركن المركبة بشكل مواز لسيارة أخرى، والرجوع للخلف بزاوية 90 درجة والركن بالحركة نحو الأمام بين السيارات، ويستخدم النظام 12 حساسا في الأمام والخلف ويوجه المركبة تلقائيا إلى مكانها من خلال المساعدة الإضافية أو التحذيرات الصوتية والمرئية بينما يتحكم السائق بالفرامل ودواسة البنزين. وتتوافر إنفينيتي Q30 بمحرك سعة 1.6 ليتر أو 2.0 ليتر تيربو مع تقنية الدفع بعجلتين.

كما يقدم محرك التيربو سعة 2.0 ليتر مع آلية الدفع بكامل العجلات الاختيارية، ويوفر محرك 2.0 ليتر تيربو قوة 208 أحصنة وعزم دوران 350 نيوتن متر. وعند تجهيزه بآلية الدفع الأمامي أو الدفع بكامل العجلات، بإمكان المحرك الأعلى أداء في مجموعة المحركات تحقيق التسارع في إنفينيتي Q30 من 0 الى سرعة 100 كم في الساعة خلال 7.3 ثوان.