تسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ ساعة في غضون 4.4 ثوانٍ فقط

طرح طراز متفوق جديد من السيارة مع المزيد من القوة والمعدات الحصرية

أعلنت أودي الكويت ويمثلها شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، عن انضمام الطراز الجديد من سيارة الدفع الرباعي المدمجة Audi RS Q3 performance إلى مجموعتها المتميزة من السيارات.

ومن خلال مجموعة طرازات RS performance الجديدة، تعمل علامة السيارات الراقية على تعزيز الطابع الرياضي لسياراتها، حيث تمثل كلمة performance في اسم السيارة كلا من قوة الدفع الجبارة والمعدات الحصرية التي ترتقي بالطراز الذي يحملها الى مستوى متفوق كليا على بقية الطرازات.

وينطبق هذا الأمر أيضا على سيارة RS Q3 performance، إذ تتمتع السيارة بقلب نابض يتمثل بمحركها الأسطوري ذي الأسطوانات الخمس.

ومنذ عام 2010، قام فريق دولي من الصحافيين المختصين بقطاع المحركات بمنح محرك 2.5 TFSI لقب «أفضل محرك عالمي للعام» ضمن فئته لست سنوات على التوالي.

ومع قوتها الجبارة وطابعها الرياضي وهدير محركها المهيب، تمنح السيارة ناظرها إحساسا لا يقاوم بالانبهار.

وقياسا بسيارة RS Q3، قامت أودي بتعزيز القوة المنتجة من محرك 2.5 TFSI في طراز performance مضيفة 27 حصانا إضافيا من القوة.

وفي سياق تعليقه على إطلاق السيارة، قال مدير عام شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات طارق الشافعي: «تتفوق سيارة Audi RS Q3 performance في الأداء على سيارات الدفع الرباعي المدمجة الأخرى، إذ تقدم السيارة المزيد من القوة وقيادة ديناميكية لتوفير تجربة لا مثيل لها.

ومع سرعتها القصوى البالغة 270 كم/ ساعة وتسارعها المذهل من الثبات إلى سرعة 100 كم/ ساعة في غضون 4.4 ثوان فقط، تضمن السيارة للسائقين الاستمتاع بجميع مزايا محركها ذي الخمس أسطوانات بسعة 2.5 ليتر، وغيره من المزايا الديناميكية التي ترتقي برحلة أودي في هذا المضمار».

وخضع نظام علبة تروس S tronic سباعي السرعات لعملية ضبط دقيقة تكفل للسيارة أداء رياضيا لا تشوبه شائبة.

ويمكن للسائق إما أن يسمح لنظام نقل الحركة ذي القابض المزدوج وسرعة تبديل التروس المذهلة أن يقوم بكامل العمل أو أن يقوم بتبديل التروس يدويا باستخدام ذراعي تبديل السرعات على عجلة القيادة القياسية متعددة الوظائف والمخصصة لطرازات RS. وعند اختيار نظام أودي لاختيار أسلوب القيادة، يكون كل تبديل للتروس مصحوبا بفصل مزدوج للتروس.

ويقوم نظام quattro للدفع الرباعي الدائم بتحويل قوة المحرك إلى الطريق بكل سلاسة مستخدما القابض متعدد الأقراص الذي يعمل بفعل القوة الهيدروليكية ويخضع للتحكم إلكترونيا.

ويتم توزيع القوة بصورة تلقائية بين المحورين الأمامي والخلفي حسب الحاجة، أو بشكل انتقائي لكل عجلة بفضل نظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ECS) المتصل بكل واحدة من العجلات.

وعلاوة على ذلك، يمكن إيقاف نظام التحكم بالسيارة للوصول إلى وضع القيادة الرياضية الجديد والذي خضع لعملية ضبط جديدة.

ويترجم نظام التعليق الرياضي الرشيق لطرازات RS في سيارة Audi RS Q3 performance ديناميكيات المحرك الجبار بكل إتقان ويخفض جسم السيارة بواقع 20 مل مترا قياسا بسيارة RS Q3 وتقدم أودي نظام التعليق الرياضي المعزز لطرازات RS مع نظام التحكم بمستوى ماصات الصدمات كخيار.

ويمكن تعديل خصائص هذا النظام بين أوضاع القيادة المريحة والتلقائية والديناميكية بواسطة نظام أودي لاختيار أسلوب القيادة.

ويشدد التصميم الخارجي للسيارة مع ما يمتلكه من تفاصيل تصميمية نموذجية لطرازات RS على المظهر المميز لطرازات السيارات عالية الأداء من أودي.

وتشتمل هذه التفاصيل على المصدات ذات التصميم الرياضي ومداخل الهواء الكبيرة في الأمام ومدخل ناشر الهواء البارز بشكل كبير في الخلف إلى جانب الشبك الأمامي ذي التصميم الذي يحاكي خلايا النحل باللون الأسود اللامع.

وبالإضافة إلى ذلك، يتميز التصميم الخارجي لسيارة Audi RS Q3 performance بالقطع الإضافية من التيتانيوم عديم اللمعان التي تعتبر بمنزلة إضافة حصرية للطراز الأعلى الجديد.

وعلى سبيل المثال خضع إطار فتحات الهواء وشعار quattro الموجود في داخلها لتشطيبات مماثلة.

وتشتمل قائمة القطع الأخرى التي خضعت لتشطيبات مظهر التيتانيوم عديم اللمعان على كل من: الإطار الأحادي واللوحات الجانبية في فتحات الهواء والخطوط التصميمية عند النوافذ الجانبية وغلاف المرآة الخارجية وخطوط السقف والحواف العلوية لناشر الهواء وزعانف الجناح المثبت عند حافة السقف.

وعلاوة على ذلك، توفر أودي تشطيبات الطلاء الجديدة باللون الأزرق المعدني ـ وهي ميزة حصرية أخرى لطرازات RS performance الجديدة.

ومن بين أبرز الملامح الأخرى، تتميز السيارة بعجلاتها المخصصة لطرازات RS بمقاس 20 إنشا وتصميم V خماسي الأذرع المزدوجة.

وتتوفر هذه العجلات بتشطيبات مظهر التيتانيوم عديم اللمعان حصريا لطراز RS performance لتطابق المظهر المميز للقطع الإضافية القياسية.

وتزود سيارة Audi RS Q3 performance بأغطية مكابح حمراء اللون تحمل شعار RS كتجهيز قياسي.

كما توفر أودي لعملائها أغطية المكابح باللون الأسود دون فرض أي رسوم إضافية.

وتنعكس الخطوط الديناميكية للتصميم الخارجي بشكل واضح في التصميم الداخلي للمقصورة. وتتميز العدادات بخلفية رمادية وأرقام بيضاء ومؤشرات حمراء.

وتوفر أودي مقاعدها الرياضية وفق تشكيلة من اللونين الأزرق والأسود مع حزمة التصميم الاختيارية لطرازات RS performance دون أي رسوم إضافية.

وتنطوي العناصر الإضافية كعجلة القيادة الرياضية المخصصة لطرازات RS والكسوة بالجلد وغلاف عتلة الاختيار ومسند الذراع المركزي وسجاد الأرضية على درزات بتأثير متباين من اللون الأزرق.

وتستكمل التطعيمات الكبيرة التي تتميز بامتزاج ألياف الكربون باللون الأزرق مزيج المزايا الحصرية لهذه السيارة، حيث تم نسج الخيط الأزرق ضمن المواد الكربونية.

تتوافر سيارة Audi RS Q3 performance حصريا في صالة عرض سيارات أودي التابعة لشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات.