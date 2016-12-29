المحرك: V8 ثماني الأسطوانات مع تيربو سعة 3.9 ليترات

القوة: 560 حصاناً

العزم: 755 نيوتن متر

التسارع: من 0 - 100 كلم في 3.6 ثوان

السرعة القصوى: 316 كلم/س

ناقل الحركة: أوتوماتيكي F1 من 7 سرعات

طلال بارا ـ دبي

بعد تجربة القيادة المثيرة لسيارة فيراري المكشوفة 488 سبايدر، نختتم العام 2016 بتجربة لطراز مكشوف آخر يحمل علامة الحصان الجامح من الصانع الإيطالي العريق، إنها سيارة كاليفورنيا T الرياضية الأنيقة النابضة بالإبداع والأكثر اعتمادية للاستخدام اليومي.لا شك ان قيادة 488 سبايدر من الامور الرائعة خاصة لحسها الرياضي الظاهر للعيان، وأسلوب القيادة الاحترافي الذي تقدمه بمظهرها الذكوري الشرس، لكن الحال مع كاليفورنيا T مختلف كليا، فهنا تصميم يتسم بالهدوء أكثر بخطوط بسيطة، يترافق مع تجربة قيادة ناعمة وسلسة بروح فيراري الرياضية الحاضرة كلما دعت الحاجة.



ما يميز كاليفورنيا T هو التنوع في الاستخدامات والفضل يعود بذلك إلى سقفها المعدني القابل للطي ومقصورتها التي تضم مقعدين أماميين مع مقعدين صغيرين خلفهما إضافة الى باقة من المزايا الرائعة سنتعرف عليها في صلب هذا التقرير. البداية من المحرك الذي يجمع مزايا محركات فيراري الكلاسيكية، كسرعة الاستجابة الهائلة والأداء العالي والتسارع القوي في جميع السرعات والصوت المذهل، مع المزايا التي تقدمها تكنولوجيا التوربو، كالتخفيف من الانبعاثات إلى حد كبير وتقليص استهلاك الوقود وطاقة محددة عالية وأبعاد منمنمة، ما يعد إنجازا غير مسبوق يشكل علامة فارقة ومثالا يحتذى به في عالم صناعة السيارات.



المحرك الجديد ثماني الاسطوانات على شكل حرف V سعة 3.8 ليترات المزود بتيربو والذي يعمل بالحقن المباشر يولد قوة 560 حصانا تترافق بعزم دوران يبلغ 755 نيوتن متر عند السرعة السابعة، يتسارع بالسيارة من صفر إلى 100 كلم/الساعة في غضون 3.6 ثوان، ومن صفر إلى 200 كلم/الساعة في 11.2 ثانية، اما السرعة القصوى فهي محددة الكترونيا بـ 315 كلم/س.



هذا المحرك يصدر صوتا قويا جهيرا يزداد روعة وجمالا مع تزايد سرعة دوران المحرك، وذلك بفضل التصميم الدقيق وتقنيات الإنتاج المتطورة المستخدمة للمكونات الأساسية، كالعمود المرفقي المسطح ومشعب العادم المسبوك المؤلف من ثلاثة أجزاء وعبوة التيربو.علاوة على ذلك يتحلى التصميم الجديد بديناميات السيارة الرياضية الحقيقية بفضل حركة المقود المنخفضة واستجابة المقود الأسرع التي تؤمنها مجموعة توجيه جديدة وإعدادات نظام التعليق. وزودت السيارة أيضا بنوابض جديدة ومخمدات «ماغنارايد» من الجيل الأحدث، بالإضافة إلى مستشعرات تسارع لحركة البدن، مما يخفض من ميلان السيارة وتأرجحها صعودا ونزولا ويمنحها أسلوب قيادة أدق مع المحافظة على راحة القيادة.



كما تحتوي السيارة على أنظمة إلكترونية تعتبر الأحدث في عالم التكنولوجيا، إذ تضم أحدث نسخة من نظام التحكم بالثبات ونظام التحكم بالتماسك F1Trac لزيادة استجابة السيارة وإبراز دينامياتها الرياضية الرشيقة. ويمنح التصميم كاليفورنيا T شخصية قوية للسيارة تمتزج فيها النزعة الرياضية والأناقة من دون الابتعاد عن الأسلوب الكلاسيكي الذي يطغى على سيارات «الحصان الجامح».



ولم تختلف السيارة الجديدة في أبعادها عن سيارات السياحة الرياضية الكلاسيكية من فيراري التي تضم محركا أماميا، مع جانح أمامي بخط يمتد نحو القسم الخلفي فيكسبه شكلا بارزا ومنمنما ويكسب الجانبين انسيابية وحركة تتخللهما تفاصيل تبرز الأناقة والخفة التي تتحلى بها أشكال السيارة. ويطغى على مقدمة السيارة شبك فيراري الشهير فيمنحها نفحة من القوة والحس الرياضي. وتضم فتحات الهواء الجانبية المبردين الداخلية للمحرك المجهز بجهازي التوربو فيما تقع فتحات المكابح الأمامية في مقدمة القسم السفلي من البدن. أما غطاء المحرك الانسيابي فيبرز الأجنحة على الجانبين اللذين يضمان المصابيح الأمامية وفتحات فيراري المعروفة المستخدمة لتبديد الهواء الساخن من المحرك. وتمتاز الأضواء الأمامية بتصميمها المستدق الطرف في أعلاه وتضم الصمامات الثنائية المشعة LED. بالانتقال إلى مؤخرة السيارة، نجدها تتحلى بلمسات تصميمة أفقية تمنحها طلة رياضية مميزة.



وعند طرفي القسم الخلفي تقع مصابيح فيراري الخلفية الدائرية الكلاسيكية التي تحاذي حافتي الصندوق الناتئتين التي تعملان عمل جانح تعطيل الرفع وتتسمان بشكل يحد من ارتفاع الذيل من الناحية البصرية. وقد أجريت دراسات على تدفق الهواء لتحسين أداء المشتت الثلاثي الأجنحة الذي يولد كمية كبيرة من القوة الضاغطة نزولا من دون أن يؤثر معامل الجر.



بالإضافة إلى ذلك، تعج مقصورة السيارة بالتفاصيل التي تعطيها جوا من الدفء مع العمل الحرفي الماهر، فقد راعى تصميمها السهولة في الاستخدام مستعينا بالجلد شبه الأنيليني الفاخر. وتتميز المقصورة بمساحاتها المرنة أيضا، إذ يستطيع مالكها الاستفادة من حيز الصندوق الواسع حتى عند كشف السقف بفضل الترابط بين الصندوق والمقعدين الخلفيين.



ولم تذهب جهود المصممين سدى، إذ كانت النتيجة مزيجا متناغما من المساحات المبتكرة والأشكال العملية البسيطة وشعورا واضحا بأن هذه المقصورة تنتمي إلى علامة «الحصان الجامح» بفضل العناصر التصميمية الكلاسيكية، كالفصل بين لوحة التجهيزات الأمامية واللوحة الوسطية بين المقعدين، واستخدام فتحات الهواء الدائرية والمقود المتعدد الوظائف، وجسر F1 المعهود على اللوحة بين المقعدين. كما أولى قدر كبير من الاهتمام إلى المقعدين الجديدين اللذين يضمان مسندي رأس ثابتين ومدمجين في مسند الظهر.



ويتميز هذان المقعدان بخفة وزنهما وقدرتهما العالية على الاحتواء، إلا أنهما مريحان أكثر من المقاعد السابقة بفضل الشكل الجديد والحشوات المصممة خصيصا للرحلات الطويلة. وأضيفت شبكات على الجهة الخلفية من المقعدين الأماميين لتوفير إمكانية تخزين أكبر، وأعيد تصميم مساحة الجلوس الخلفية بشكل كامل مع الانتباه إلى شكل المقعدين الأماميين من الخلف مما يمنح الراكبين الخلفيين وضعية جلوس مريحة أكثر ومساحة أكبر للساقين.



ويتضمن مفهوم «التفاعل بين الإنسان والآلة» مقود فيراري المجهز بأزرار تحكم مدمجة، ويظهر «عداد أداء التيربو» بوضوح بين فتحتي الهواء في وسط لوحة التجهيزات الأمامية. وTPE العداد المتطور والذي يتميز بطرف دوار يعمل باللمس مع شاشة رقمية تبين للسائق مؤشرات تخوله الاستفادة من أداء المحرك الجديد بأفضل شكل ممكن.



وتتميز كاليفورنيا T أيضا بنظام معلومات وترفيه بشاشة سهلة الاستخدام وكبيرة قياس 6.5 بوصات مع خيار أزرار تحكم أو أزرار تحكم في الشاشة تعمل باللمس.بعد هذه التجربة الفاخرة أعتقد ان متعة القيادة المكشوفة تبدأ مع فيراري، هنا حيث الفخامة التي لا تضاهى، والتصميم المبهر، والاداء الخارق الذي يمنحك مع كل انطلاقة حاجتك الكافية من الادرنالين، و«كاليفورنيا T» جمعت كل ذلك.

السقف المعدني القابل للطي

سقف السيارة المعدني يستغرق 14 ثانية فقط لتتحول من سيارة كوبيه خلابة إلى سيارة سبايدر رياضية جذابة، هذا السقف يصنع من ألواح ألومنيوم مثبتة على قوالب هيكلية من الألومنيوم، مما يساهم في خفض وزن السيارة، ويتحرك السقف والغطاء معا في الوقت نفسه خلال الفتح أو الإغلاق.

تبريد أكثر

القوة العالية التي يولدها المحرك تتطلب مشعاع تبريد أكبر بنسبة 20%. كذلك، أعيد النظر بالشكل الهندسي لعبوة مراوح التبريد للحرص على تأمين أفضل تبريد ممكن عند السرعات المنخفضة، مع ترك أقسام كبيرة من المشعاع غير مغطاة للاستفادة منها في السرعات العالية.

مكابح «بريمبو»



يمتاز نظام مكابح «بريمبو» المصنوعة من ألياف الكربـــون والسيراميـــك باعتماد مواد جديد تؤمـــن معامل احتكاك يبقى مستقــرا فـــي جميــــع حالات الاستعمال.

زد على ذلك، أنها أقل عرضة للاهتلاك أي أن اللقم والقرص تدوم طوال فترة حياة السيارة.