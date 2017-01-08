«كاديلاك الغانم» توفر السيارة ضمن عرض مميز بـ 0% أرباح لمدة 5 سنوات





ضمن اهتمامها بتوفير الفخامة لعشاقها في الكويت بأفضل العروض والتسهيلات، تقدم شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في الكويت عرضا مذهلا على فئتين من سيارة كاديلاك ATS 2017 وهما محرك 2.0 ليتر تيربو بقوة 272 حصانا، ومحرك 2.5 ليتر بقوة 202 حصان.



لتؤكد كاديلاك مجددا مكانتها الرائدة بين السيارات الفاخرة الغنية بالتكنولوجيا والقوة، وهو ما رأيناه منذ إطلاق سيارة كاديلاك ATS تيربو موديل 2017 التي انتظرها عشاق الفخامة الرفاهية بكل شغف لما تقدمه هذه السيارة من مزايا وتكنولوجيا ومواصفات ترتقي بالرفاهية إلى مستوى متقدمة.

وفي تعليقه على تلك التحديثات، قال نديم غريب، المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق في كاديلاك الشرق الأوسط: «لطالما كانت ATS، وما زالت، طرازا محوريا بالنسبة إلى كاديلاك. وهذه التغيرات التي نأتي بها في طراز العام 2017 تعزز الأفضلية التنافسية لطراز ATS في أسواقنا، مع نطاق أوسع من خيارات المحركات الممتعة في القيادة والفعالة في استهلاك الوقود، مع مجموعة تجهيزات صممت للتميز الفردي في كل واحدة من فئات ATS».

كاديلاك ATS 2017 سيدان 2.0 تيربو، الإضافة الجديدة إلى مجموعة ATS في المنطقة، جهزت بمحرك الأربعة اسطوانات تيربوتشارجد الأكثر قوة في فئة السيارات الفاخرة المدمجة. هذا المحرك الذي يولد قوة تبلغ 272 حصانا و295 باوند-قدم من عزم الدوران (400 نيوتن متر)، يولد نطاق واسعا من عزم الدوران ودعما أكبر للقوة لمنح ATS تيربو خفيفة الوزن شعورا مذهلا بالقوة الفورية عند الطلب. ويأتي هذا المحرك ليستكمل محرك ATS 2.5 لتر ذو الأسطوانات الأربعة، والمحرك V6 سعة 3.6 ليترات. وتتضمن الأجزاء والأنظمة الإضافية المستوحاة من السباقات نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة الحصري ضمن فئته، وترس تفاضلي خلفي محدود الانزلاق، وتبريد رياضي وعجلات رياضية، تميز كاديلاك ATS Premium Performance سيدان أو كوبيه بوصفها الاختيار الأمثل للطامحين بالاستمتاع بتجربة قيادة رياضية مذهلة بدون حمل شعار V-Series.

برنامج الرعاية المميز

تأتي كل سيارة كاديلاك مباعة في الكويت ببرنامج الرعاية الفاخرة كميزة قياسية، ويتضمن هذا البرنامج 4 سنوات من الخدمة المجانية (أو 100 ألف كيلومتر)، وخدمة المساعدة على الطرقات طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى ضمان 4 سنوات (أو 100 الف كيلومتر). هذا بالإضافة إلى مركز الخدمة المجهز بأعلى الخبرات والكفاءات، وأحدث التجهيزات.