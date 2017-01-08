السيارة أحرزت تصنيف 5 نجوم الأعلى في الاختبارات الأوروبية لسلامة المركبات

فازت بجائزة «غود ديزاين» الأميركية المرموقة للتصميم المتميز للعام 2016





استطاعت سيارة «أيونك» البيئية المبتكرة من هيونداي موتور ترسيخ معايير جديدة في فئتها بعد وصولها إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، إذ نالت تصنيفات رفيعة في مجالات الاستهلاك الاقتصادي للوقود وضعتها في ريادة فئتها، كما وصلت إلى أعلى مستويات السلامة والتصميم المتميز.

وتعتبر سيارة أيونك منصة هيونداي الأولى من السيارات المخصصة للعمل بقوى حركة قائمة على الطاقة المستمدة من بدائل الوقود، والتي أطلقتها الشركة عالميا خلال الصيف الماضي، وهي السيارة الأولى في العالم التي تتيح للعملاء مرونة الاختيار من بين ثلاثة طرز عاملة بقوى حركة كهربائية أثبتت كفاءتها، طراز «هايبريد» الهجين، وطراز «بلغ-إن» الهجين القابل للشحن بالقابس الكهربائي، وطراز «أيونيك إلكتريك» الكهربائي بالكامل.



كذلك صنفت الوكالة الطراز «هايبريد بلو» من أيونك، الذي أعد خصيصا لتحقيق أدنى استهلاك ممكن للوقود، السيارة الهجينة الأكثر كفاءة في السوق.



وحققت سيارة هيونداي هذه معدل استهلاك مختلط من الوقود داخل المدينة وعلى الطرق السريعة بلغ 58 ميلا لكل غالون من الوقود، أو ما يعادل 4.1 ليترات لكل 100 كيلومتر، مقارنة بالسيارة المنافسة «بريوس» من تويوتا، التي يبلغ معدل استهلاكها المختلط من الوقود 56 ميلا لكل غالون.

أعلى درجات السلامة

وتقترن ريادة أيونك في كفاءة استهلاك الوقود بمعايير السلامة العالية، إذ أحرزت مجموعة طرز أيونك تصنيف خمسة نجوم للسلامة، وهو أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه ضمن البرنامج الأوروبي المستقل لتقييم سلامة المركبات الجديدة.

وحققت أيونك أعلى الدرجات في فئات الاختبار الأربع، الركاب البالغون، والركاب الأطفال، والمشاة، والسلامة المساعدة، لتثبت كونها إحدى أكثر السيارات أمانا وسلامة في فئتها.



وتشتمل السيارة في جميع طرزها على قائمة طويلة من مزايا السلامة النشطة، التي تضم نظام الكبح الذاتي في حالات الطوارئ بخاصية الكشف عن المشاة، ونظام التحذير من مغادرة المسرب، ونظام المساعدة على الالتزام بالمسرب، ونظام تثبيت السرعة الذكي.

وخضع هيكل السيارة أيونك لهندسة تضمن أعلى درجات السلامة السلبية، إذ يتألف الهيكل البنيوي (الشاصيه) مما نسبته 53% من الفولاذ شديد الصلابة، ويستفيد من المتانة العالية في التحكم عالي التجاوب، كما أنه شديد الأمان ويتسم بالقدرة العالية على امتصاص طاقة الصدمات وأدنى درجات التشوه، لضمان حماية الركاب في حالات وقوع الحوادث.



ومن شأن التحسينات التي أجريت على بنية الهيكل، والتي يكملها المصد الخلفي المدعم بالألياف عالية القوة، أن تجعل السيارة بطرزها كافة قوية وعالية التحمل.

تكريم التصميم الجيد لأيونك

يشكل التصميم الجذاب عنصرا مهما في الرسالة التي تحملها هيونداي عبر أيونك والرامية إلى توسيع جاذبية النقل المستدام في أوساط المستهلكين.



وفازت السيارة خلال العام 2016 بجائزة «غود ديزاين» الأميركية للتصميم المتميز للسنة الثانية على التوالي، بعد أن كانت حصلت عليها في العام 2015 بناء على إصدارات ما قبل الإنتاج التجاري.

وكان برنامج الجوائز السنوية هذا وضع من قبل «شيكاغو أثينايوم: متحف العمارة والتصميم» تكريما للتصاميم الصناعية والإنتاجية والغرافيكية الأكثر ابتكارا من جميع أنحاء العالم.



واستطاعت هيونداي أن تتميز من بين آلاف الشركات الصناعية والإنتاجية وشركات التصميم الغرافيكي البارزة في العالم، والتي يجري تقييمها، ما يبرز القدرة التنافسية المتفوقة لاستراتيجية التصميم والإنتاج التي تنتهجها العلامة التجارية.

وبهذه المناسبة، أعرب مايك سونغ، رئيس عمليات هيونداي في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن فخره بحصول هيونداي على هذه الجوائز والتصنيفات الرفيعة، قائلا إنها «تكريم لالتزامنا بتلبية الطلب المتزايد على السيارات الصديقة للبيئة».



وأضاف: «تلعب صناعة السيارات دورا محوريا في الجهود التي تبذلها الأسواق في جميع أنحاء العالم للحد من انبعاثات الكربون، وعلاوة على كون هذه الإنجازات تشريفا لنا، فإنها تضع على عاتقنا مزيدا من المسؤولية تجاه واجبنا المتمثل في أن نكون جزءا من هذا التحول الملحوظ في قطاع صناعة السيارات».