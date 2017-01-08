السيارة تعتبر ابتكاراً جديداً كلياً ضمن عائلة الفئة G





بعدما تحولت من سيارة عرض نموذجية إلى طراز ضمن سلسلة الإنتاج، وصلت سيارة مرسيدس-بنز G500 4x42 إلى الكويت، وهي متوافرة لدى شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي، الوكيل الحصري المعتمد لمرسيدس-بنز في الكويت. وكونها إضافة بارزة إلى التاريخ الغني للفئة-G، تعتبـر سيـارة G500 4x42 ابتكارا جديدا كليا ضمن عائلة الفئة-G التي تدرك بدقة المتطلبات القصوى للقيادة على الطرقات الوعرة دون قيود، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مستويات الراحة والأناقة التي تمتاز بها مرسيدس-بنز.

من وحي القوة العتيدة لسيارة مرسيدس - بنز G63 AMG 6x6 بنظام الدفع الرباعي، تضم سلسلة الطراز الجديد محرك توربو مزدوج V8 جديد كليا من مرسيدس-بنز، بقوة قدرها 422 حصانا، وخيار لعجلات بقياس 22 إنشا أو لعجلات بأقفال خرزية بقياس 18 إنشا، ومصدات عريضة من ألياف الكربون، وأجنحة علوية مع أجزاء مضاءة من الهيكل بتقنية LED، ولمسات ديزاينو «إكسيكلوزيف» الجذابة للمقصورة الداخلية.

وتعمل المحاور العلوية المستوحاة من السيارة الأسطورية 6x6 مع شاسيه متغير تم تطويره حديثا ومحور علوي واحد بموضع منخفض، على زيادة المسافة الأرضية الفاصلة من 240 ملم إلى 450 ملم، مما يضمن تفوق المركبة في الانطلاق أو اختراق أي نوع من تضاريس الطرقات.

وتعليقا على وصول سيارة G500 4×42 إلى الكويت، يقول مايكل رويله، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: «بشهرتها الواسعة بين العملاء حالما دخلت إلى سلسلة الإنتاج، تعتبر سيارة G500 4x42 المركبة الأشمل والأمثل للباحثين عن أجواء الإثارة الخارجية. إنها تنطلق لتتجاوز المنعطفات بديناميكية بحيث يشعر الركاب وكأنهم في سيارة رياضية أكثر من سيارة كبيرة تجول البلاد، بينما تخترق الإطارات المطورة بدقة أصعب أنواع الطرق الوعرة. ونظرا للإعجاب والتقدير الذي تكنه المنطقة للفئة-G منذ فترة طويلة، يعتبر هذا الطراز الجديد دليلا واضحا على أن مرسيدس - بنز لن تكتفي بما تحققه من تميز وتفوق».

ويستند الشاسيه بشكل أساسي الى الطراز G ضمن سلسلة الإنتاج، ويعكس التناغم المثالي بين الميكانيكية الرياضية والراحة المطلقة، سواء على الطرقات المستوية أو الوعرة. وأثناء الانعطاف الديناميكي، تظهر الإعدادات الرياضية أداء مبهرا، حيث يسمح الربط المحكم للشاسيه بالانطلاق بسرعات أعلى عند المنعطفات. وإذا كان السائق يميل بمزاجه للتجول والاستمتاع بالقيادة الهادئة، فإن إعدادات «كمفورت» تخفف دون جهد يذكر من تباين جميع الأسطح غير المستوية للطريق. وفي الأوضاع الشديدة مثل المناورات الحادة والمفاجئة، يتغير النظام أوتوماتيكيا إلى الإعدادات القصوى بهدف إتاحة أكبر قدر ممكن من التحكم بجوانب السلامة. وللإعدادات المريحة أيضا فوائد أثناء القيادة على الطرقات الوعرة، لأن العجلات تحتفظ بمستوى احتكاك أفضل مع أرضية الطريق. وحتى على التضاريس الوعرة ذات الطبيعة الشديدة، من الممكن استخدام كل إمكانية للاحتكاك بسطح الطريق بشكل فعال.

ومن الناحية البصرية، فإن سيارة G500 4×42 لا تثير أي شكوك حيال شغفها. فالإطارات المعززة، والمسافة الفاصلة الكبيرة عن أرضية الطريق، والارتفاع بمقدار 2.25 متر تقريبا مع عرض قدره 2.10 متر، فضلا عن التصميم الواضح والجذاب، تكتسب السيارة كل الاحترام فورا من الوهلة الأولى. وتتضمن المزايا الأخرى زخارف مضافة بشرائط لأضواء LED المدمجة فوق الزجاج الأمامي، وأقواس العجلات المطلية واللافتة بزخارف جزئية، كلاهما من ألياف الكربون. ومن الداخل، تمتاز سيارة G500 4×42 بأجواء حصرية مع باقة «ديزاينو إكسيكلوزيف». وتأتي حشوات المقاعد ومساند الرأس، وأيضا لوحة العدادات الرئيسية، والكونسول الوسطي ومساند الأذرع في الأبواب، بلمسات فنية من جلد ديزاينو باللون الأسود، مع درزات متناقضة باللون الأبيض. أما أسطح المقاعد ولوحات الأبواب، فهي مغطاة بألياف DINAMICA متناهية الصغر، وتأسر الأنظار مع درزاتها الرائعة بتصميم على شكل الألماس. تتوافر سيارة G500 4×42 المحسنة والجديدة كليا لدى معرض شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي في الشويخ.