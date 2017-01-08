أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الموزع المعتمد لسيارات «رينو» في الكويت، عن الفائز الأول جينو إبين بحملة «Shake & Win»، وقدمت له جائزة وهي عام من الصيانة المجانية وذلك بمناسبة الحملة أطلقتها في شهر نوفمبر الماضي.



هذه الحملة متاحة لجميع أصحاب سيارات «رينو» في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وبدأت في 27 نوفمبر2016 حتى 10 يناير2017.



مجموع الرابحين سيصل إلى 25 رابحا وسيتم الإعلان عن أسمائهم أسبوعيا.



لافتة إلى أنه للاشتراك في الحملة يجب على العملاء تحميل تطبيق «My_Renault» على هواتفهم، والدخول إلى حساباتهم، وهز أجهزتهم لدخول السحب على جوائز قيمة من باقة من الإكسسوارات بقيمة 400 يورو، أو عام من الصيانة المجانية «تطبق الشروط والأحكام» فضلا عن الجائزة الكبرى سيارة «رينو كابتشر»، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها في 20 يناير 2017.



ويوفر تطبيق «My_Renault» الراحة للعملاء بجعل حياتهم أسهل قليلا من خلال توفير كل ما يحتاجونه في مكان واحد لإدارة سيارتهم.



باستخدام التطبيق، صيانة سيارات رينو لن تكون مربكة للعملاء وستمنحهم سهولة أكثر للتواصل مع وكيل الخدمة الأقرب إليهم وتطلعهم على العروض الحصرية والكتيبـــــات الخاصة بسياراتهم.



أيضا يوفر التطبيق نصائح وأخبار مفيدة بسيارات رينو ومواعيد صيانة السيارات.