«أوتينجر» الألمانية رائدة في تعديل سيارات فولكس واجن لأكثر من 70 عاماً

أعلنت فولكس واجن الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، عن تقديم باقات «أوتينجر» لتعزيز الديناميكية الهوائية للهيكل الخارجي عند شراء طرازات مختارة من سيارة فولكس واجن غولف GTI في الكويت.

وتعــــــد بـــــاقـــات الإيروديناميكية الحصرية من شركة «أوتينجر» الألمانية رائدة في تطوير الباقات الجديدة من عناصر عالية الجودة لتعديل السيارات وتعزيز نماذج فولكس واجن غولف GTI المتواجدة في الكويت.

وتتميز باقات الهيكل الخارجي بتعزيز الصفات الرياضية لدى طراز غولف GTI مع التأكيد على الانسيابية الديناميكية من الأمام للخلف وعلى طول الحواف الجانبية.

وتنتقل الديناميكية المثيرة للإعجاب نحو الجهة الخلفية بفضل عادم رباعي الأنابيب مع ملحق يمتص الصدمات وناشر بأضلاع بارزة، كما يولد كاتم الصوت هدير العادم الأسطوري لفولكس واجن غولف.

ويشمل جناح السقف الإضافي والمستوحى من التصميم الاحترافي لسيارات السباقات على لوحات مفتوحة لهيئة رياضية حقيقية.

وفي هذا السياق، قال عبدالله علي، المدير العام لشركة فولكس واجن الكويت: «تعد سيارة غولف GTI إحدى مركبات فولكس واجن الرياضية والمميزة والتي تلهم فئة كبيرة من عملائنا.

وتعتبر شركة «أوتينجر» من ألمانيا رائدة في تعديل السيارات وقامت لأكثر من 70 عاما بالتخصص في تعزيز نماذج فولكس واجن.

وتقوم بتطوير الباقات الإيروديناميكية الحصرية لتقديم تصميم رياضي يليق بشوارع الكويت».

ويتم تطوير الباقات الإيروديناميكية الحصرية والجديدة من عناصر عالية الجودة واختبارها في أنفاق هوائية في ظل أقسى الظروف لضمان تمتع العميل في نهاية المطاف بقيادة معززة وبتصميم رياضي محسن لمركبة فولكس واجن غولف GTI.

ولقد أثبت الجيل السابع من طراز سيارة غولف ريادته في السوق الكويتي من خلال تحقيق أكبر نسب مبيعات بين الطرازات الأخرى.

تتوافر باقات الإيروديناميكية الحصرية لطرازات سيارة غولف الحالية وجميع الطرازات المقبلة في صالة العرض في منطقة الري.