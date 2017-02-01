Evora 400 أسرع سيارة لوتس لهذا القرن

في واحدة من أهم الأنشطة والمعارض الخاصة بالسيارات يستمر معرض Gulf Run كواحد من أرقى الملتقيات التي تطور مفهوم عرض السيارات الخاصة بطريقة فريدة، ما جعل الحدث يجتذب الكثيرين من عشاق السيارات على المستويين المحلي والإقليمي.

وقد تم تنظيم هذا المعرض لهذه السنة في مركز مروج على الدائري السادس في الفترة من 19 - 21 يناير 2017، كما شهد المعرض وجود منصات لعدد كبير من السيارات المشاركة، حيث كانت لوتس واحدة من أهم الجهات المشاركة لهذا الحدث.

إن أروع أحاسيس القيادة هي عندما تكون خلف مقود سيارة قادرة على تحفيز الأدرينالين لديك ومنحك شعورا غريبا بالتشويق ورغبة الانطلاق مع سيارة تميزت بالقوة وجعلتك تثق بأنك اخترت الأفضل لتكتشف آفاقا جديدة وخبرات مبدعة في القيادة والمواصفات.

وهذه المشاعر كلها يمكن الانطلاق بها إلى أبعد ما تتوقع مع سيارة لوتس التي تم عرض 3 سيارات منها في مروج ضمت سيارتي لوتس Evora 400 ولوتس 2-Eleven.

وتعتبر سيارة لوتس Evora 400 أسرع سيارة لوتس لهذا القرن، وهي تجمع بين الأداء العالي والتحكم المتطور جدا الذي طالما اشتهرت به.

ومع سرعة قصوى تصل إلى 186 ميل بالساعة (300 كم/سا) وتسارع من 0-60 ميل بالساعة في 4.1 ثوان (0-100 كم/سا في 4.2 ثوان) فإن لوتس Evora 400 تستطيع تحقيق أعلى نتائج الاختبار في حلبات السباق الصعبة والقياسية في مقر شركة لوتس الرئيسي في مدينة هيثيل، نورفولكن ما يجعل السيارة تحقق سرعة أكثر بمقدار 6 ثوان عن موديلاتها السابقة.

لقد تم تجديد ما يقارب ثلثي سيارة لوتس Evora 400 السابقة، حيث يشمل هذا التطوير محرك سوبر تشارجد V6 سعة 3.5 ليترات قادر على إطلاق قوة سحب تبلغ 400 حصان وعزما يوازي 410 Nm.

وقد جاء الموديل الجديد بشاسيه من الألمنيوم الصلب وهيكل من المواد الخفيفة والقوية التحمل في الوقت نفسه لتوفر للمقصورة كذلك حماية عالية في الأمام والخلف، وهذا جعل لوتس Evora 400 الجديدة أخف بمقدار 22 كغ عن سابقتها.

وهذا التخفيف الفعال يعتبر إنجازا صناعيا وهندسيا تم إحرازه بالتصميم الذكي والاهتمام بجميع التفاصيل.

وكان من شأن هذا التخفيف في الوزن منح السيارة قدرات أكبر في القيادة سواء من حيث السرعة أو من حيث أداء المحرك وانطلاقة السيارة.

أما سيارة لوتس الثانية 2-Eleven التي اجتذبت الكثير من زوار معرض Gulf Run فهي من السيارات الرياضية الفاخرة التي يقتنيها كبار الشخصيات.

وتعتمد السيارة الجديدة على فلسفة «تعزيز الأداء بتخفيف الوزن» وهو ما استطاعت تحقيقه أيضا حيث لا يزيد وزنها الإجمالي عن 670 كغ أو يصل إلى 745 كغ مع وجود محرك سوبر تشارجد ذو التبريد الداخلي 1796 سي سي.

وتستطيع لوتس 2-Eleven أن تطلق قوة تدهشك بثباتها واندفاعها بحيث تبدو وكأنها مثل سيارات الستينات في سباقات الفورميولا 1.

ويأتي تصميم سيارات لوتس من استلهامها لما يحبه عشاق سيارات السباق القوية من أداء جبار واسم مميز لمركبة يستطيعون فيها الانطلاق في التحدي والمغامرة والتشويق سواء في حلبات الاختبار أو على الطرقات.