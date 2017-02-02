التصميم منح المركبة جاذبية مضاعفة حيث بات بالإمكان اليوم تمييز رينو كوليوس الجديدة على الفور



لا شك ان ما تنتهجه رينو اليوم من توسيع للاستثمارات في شتى المجالات يدل على نية الصانع الفرنسي وعزمه العودة إلى الواجهة مجددا، رينو التي بدأت تدرك تماما ما تحتاج اليه أسواق المنطقة، طرحت في الآونة الأخيرة مجموعة من السيارات تميزت بالجودة المصنعية، وأناقة التصميم، وبالسعر المنافس.

طلال بارا

إحدى هذه السيارات التي وصلت إلى السوق الكويتي هي رينو كوليوس الجديدة كليا، والتي بدأت تنال اهتمام وإعجاب العملاء الراغبين باقتناء سيارة أنيقة وعملية، فما توفره هذه السيارة اليوم فاق التوقعات مقارنة بجيلها الأول.

فعندما قامت رينو الفرنسية بطرح الجيل الأول من سيارتها المتعددة الاستخدامات كوليوس عام 2007 كانت تخطط حينها لاقتحام قطاع الـ SUV بسيارة توفر مقصورة عائلية رحبة، اقتصادية بأداء جيد، لكن ومع مرور الوقت سرعان ما فقدت كوليوس بنسختها الأولى ذلك البريق الذي رافق طرحها، الأمر الذي دفع فريق التصميم في رينو للقيام بعمليات تغيير شاملة طالت التصميمين الخارجي والداخلي تحولت معها كوليوس إلى مركبة أنيقة يصعب تجاهلها.

تحولات بالجملة

تحولات بالجملة طرأت على كوليوس بجيلها الثاني، البداية مع التصميم الذي منح المركبة جاذبية مضاعفة، حيث بات بالإمكان اليوم تمييز كوليوس الجديدة على الفور وذلك بفضل تصميم الواجهة الأمامية الذي يشتمل على شعار رينو البارز في وسط شبكة الكروم الموسعة، وبإضاءة LED أمامية أقوى من أضواء الهالوجين العادية بـ 20% إلى جانب الإضاءة النهارية التي تمنح المقدمة مظهرا صارما. أيضا تسهم خطوط غطاء المحرك المشدودة في دعم التصميم القوي للسيارة، وهو الانطباع الذي يتعزز أكثر مع وجود العديد من الزخارف المصنوعة من شرائط الكروم على شكل أجنحة تمنح الواجهة الأمامية طولا أكثر ويترك انطباعا بالديناميكية والأناقة.

كوليوس اليوم باتت أكثر حضورا والفضل يعود بذلك إلى الأبعاد الجديدة للسيارة، حيث قاعدة العجلات العريضة 2.705م، مع طول فاخر يصل إلى 4.673م، ما يجعلها واحدة من أطول السيارات التي تنتمي لذات الفئة، ويتيح لها أن تتفاخر بأنها قد حققت رقما قياسيا من ناحية المساحة الداخلية، الأمر الذي يتيح لها أن تضع نفسها من بين سيارات الدفع الرباعي شريحة D. من الخلف تظهر العلامة التجارية رينو مرة أخرى بشكل بارز على الساحة، أما الأضواء الأفقية الخلفية فتعطي انطباعا بالاتساع، وقد تم إدراج قضيب مصنوع من الكروم على الجزء السفلي من المصد الخلفي ليأخذ شكل أنابيب العادم المتماثلة.

بالمجمل، فإن تلك الخطوط الأفقية القوية، المشدودة، وقوة ومتانة الأجزاء الخلفية ومعدل الارتفاع عن الأرض العالي، هي التفاصيل التي تساعد في بلورة التصميم الخارجي العام.

مقصورة فاخرة

سمات سيارات الدفع الرباعي الجديدة لـ «كوليوس» تمتد إلى داخل المقصورة، هنا ينسجم عبق الراحة والجودة والقوة، والأناقة، انسجاما تاما مع الخطوط الخارجية للنموذج، المساحة الداخلية الفريدة من نوعها والمقاعد المصممة بعناية تعطيان أعلى درجات الراحة، وأمام السائق نجد عجلة القيادة التي تضمن تحكما بعدد كبير من الخيارات، وخلف المقود نجد لوحة عدادات بطريقة عرض رقمية ذات إضاءة واضحة تعرض بيانات المركبة والرحلة، وعلى الكونسول الوسطي تتربع شاشة تعمل باللمس بشكلها الطولي الأنيق بحجم 8.7 انشات وتتيح التحكم بشكل شبه كامل في خيارات المقصورة الداخلية ونظام الملاحة المتطور، وبنظام الترفيه من نوع BOSE والمزود بـ 8 سماعة صاخبة.

كما يتم تعزيز السفر المريح من خلال تخصيص إضاءة المقصورة إل إي دي، مع لوحة من الألوان بدءا من الأخضر إلى الأزرق والأصفر والأحمر أو الأرجواني، اعتمادا على الحالة المزاجية للسائق والركاب. أما موضع القيادة المرتفع فيوفر رؤية ممتازة، حيث يزيد ارتفاع موضع القيادة في كوليوس الجديدة بحوالي 150 ملم، وهي ميزة تحظى بتقدير كبير من قبل مشتري سيارات الدفع الرباعي.

أكثر قوة

ميكانيكيا تزود كوليوس بمجموعة من المحركات التي تقدم أداء قويا، لكننا سنتحدث عن ذلك المخصص لأسواق الشرق الأوسط وهو المحرك البنزيني المؤلف من 4 اسطوانات بسعة 2.5 ليتر، والذي يولد قوة 170 حصانا وعزم دوران مرتفع يصل إلى 233 نيوتن/ متر، المحرك يتصل بناقل الحركة الأوتوماتيكي إكس- ترونيك المتبدل باستمرار CVT الذي يضمن التحويل والانتقال السلس بين السرعات في ظل التسارع من خلال تقديم عدد لا حصر له من التروس.

على مختلف الطرقات

خلال هذه التجربة قمنا بإخضاع كولويس لاختبارات عديدة عبر قيادتها داخل المدينة وعلى الخطوط السريعة، وعلى الطرق الوعرة والرملية. كوليوس مزودة بتقنيات الدفع الرباعي بثلاث وضعيات 2WD، 4WD AUTO أو 4WD LOCK، ففي حالة قيادتنا على طرقات المدينة يعتبر الوضع 2WD مثاليا حيث تتحرك المركبة معتمدة على السحب الذي توفره العجلات الأمامية، بغض النظر عن الظروف، لتــقــــدم أداء متوازنــا وهادئا يتناغــم مع سطح الطريق.

أما الوضع 4WD AUTO فيقوم نظام الدفع الرباعي بشكل دائم بتحليل الظروف ومستويات التحكم واستخدام المعلومــــات المقدمــة من أجهزة الاستشعار لحساب عزم الدوران المثالي من الناحية الأمامية والخلفية، والتدخل حسب معطيات الطريق.

عند الخوض في المضمار الوعر جدا قمنا باعتماد الوضع 4WD LOCK الذي يسمح بالانخراط في الدفع الرباعي الدائم بسرعة أقل من 40 كم/ الساعة لتوزيع عزم الدوران المتاح بالتساوي بين المحاور الأمامية والخلفية (50/50).ويتم سحب هذا الوضع تلقائيا عند رفع السرعة إلى أعلى من 40 كم/ الساعة أو عند إعادة تشغيل المحرك.

تجهيزات السلامة

على صعيد السلامة، تزود كوليوس بالعديد من الأنظمة المساندة التي تضمن قيادة آمنة، من نظام التحكم في الثبات الإلكتروني، إلى نظام التحكم في الجر، والمساعدة في الكبح، وتوزيع قوة الفرملة إلكترونيا، والمساعدة في تسلق الهضاب باستخدام المعدات القياسية. أيضا زودت السيارة بنظام التحكم بسرعه الأوتوماتيكي (ACC)، الذي يضبط سرعة السيارة تلقائيا، ونظام الحفاظ على المسافة (SDW) للحفاظ على مسافة آمنة للمركبات بالأمام.

ونظام التنبيه عند مغادرة الحارة انثناء القيادة (LDW) والذي يقوم بتنبيه السائق عند مغادرة الحارة اثناء القيادة دون استخدام إشارات الالتفاف، ونظام قراءة اللوحات المرورية (TSR) والذي يساعد السائق في التعرف على اللوحات المرورية والسرعات المخصصة للطرق والتنبيهات، ونظام المساعدة على الوقوف (Parking aids) للمساعدة على الحصول على مكان مناسب للوقوف والوقوف التلقائي ويتضمن أيضا حساسات التنبيه عند الاقتراب من الأشياء الثابتة، إلى جانب نظام خفض ورفع الإنارة الآلي (AHL) والذي يقوم آليا بخفض الإضاءة في حال وجود سيارة في الجهة المقابلة.مع نهاية هذه التجربة، أعتقد ان كل ما سبق ذكره من الخصائص الفريدة التي أبدعتها رينو، سيضع كوليوس الجديدة بمنزلة متقدمة ستشعل المنافسة في قطـــاع سيارات الدفع الرباعي.

رينو اليوم أكثر ثقة بمركبتها كوليوس وهي على يقين من انها ستلعب دورا مهما في نمو وازدهار علامتها التجارية في الوقت الذي تشهد فيه سيارات الدفع الرباعي نموا قويا حول العالم.

رينو كوليوس

المحرك: رباعي الاسطوانات سعة 2.5 ليتر

القوة: 170 حصانا

عزم الدوران: 233 نيوتن متر

التسارع: من 0 - 100 كلم/س في 9.5 ثوان

السرعة القصوى: 195 كلم/س

ناقل الحركة: اوتوماتيكي CVT