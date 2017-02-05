التزاما منها بتعزيز التوعية حول أهمية السلامة في حياتنا، وكذلك بتقديم أفضل العروض التوفيرية وحتى المجانية لحماية عملائها ومجتمعها، أطلقت شفروليه الغانم حملة الفحص المجاني التي تضمن لقائدي سيارات شفروليه فحصا احترافيا ودقيقا لأهم وظائف السيارة.

ويأتي هذا العرض المجاني مع انتهاء موسم عطلات منتصف السنة وعودة الطلاب إلى مدارسهم ما يعكس التزام شفروليه الغانم نحو مجتمعها.

وإضافة إلى الفحص الدقيق لعدد من الوظائف والتجهيزات في السيارة فإن العميل يحصل على تقرير فني دقيق بعد الفحص، إضافة إلى خصومات خاصة في حال قرر صاحب السيارة إجراء أي صيانة أو تبديل أو تصليح.

وتبدأ خدمة الفحص المجاني من 30 يناير وتنتهي في 31 مارس 2017.

وتفخر شفروليه الغانم بفريقها الفني المجهز بأحدث المعدات والتجهيزات إضافة إلى ما يمتلكه جميع أفراد الفريق الفني من إمكانات وخبرات، ما يضمن إجراء فحص تفصيلي لأداء وجودة القطع والأنظمة التي يشملها العرض ليكون العميل على اطلاع واضح بمستوى أداء السيارة وذلك انطلاقا من حرص شفروليه الغانم على تعزيز الحماية لعملائها وخاصة موسم المدارس الذي يتطلب التوصيل اليومي للطلاب والأطفال إلى مدارسهم من دون مشاكل في السيارة أو أعطال مفاجئة.

ويشمل العرض فحص الديسكات، حالة ونقشة الإطارات، ضغط هواء الإطارات، فحص البطارية، المساحات، المصابيح الأمامية والخلفية، فحص المعاونات والبوشات وأذرع التحكم.

وبانتهاء الفحص المجاني يحصل العميل على غسيل سيارة مجاني مع تقرير تفصيلي بحالة السيارة ومستوى أداء الأجزاء والأنظمة التي تم فحصها واقتراح ما يوجب تبديله أو عمل صيانة له.

كما يحصل العملاء الذين أجروا الفحص المجاني على خصومات 30% على قطع الغيار و10% أجور الأيدي العاملة مما يتيح للعملاء الاستفادة من هذا العرض لقيادة آمنة بعيدا عن الإرباك الذي يسببه أي عطل أو توقف مفاجئ للسيارة في الطريق.

وتدعو شفروليه الغانم جميع عملائها للاستفادة من عرض الفحص المجاني الحالي، بالإضافة إلى الاستفادة من هذا التوفير عند إجراء الصيانة لضمان وراحة البال عند قيادة السيارة، مؤكدة عدم إهمال إجراء الصيانة الدورية اللازمة لأداء السيارة.