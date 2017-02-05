«جيب» واحدة من أكثر السيارات الصديقة للإكسسوارات

لم تكن علامة موبار التجارية الوحيدة في اختيار جيب رانجلر ودودج تشارجر كمركبات مثالية لإجراء تعديلات عليها.

فعند توزيع جوائز معرض رابطة سوق المعدات الخاصة سيما (SEMA)، نالت جيب رانغلر جائزة «سيارة الدفع الرباعي الرياضية الأكثر إثارة» على منصة المعرض التجاري وذلك للسنة السابعة على التوالي، في حين حصدت دودج تشارجر الجائزة الافتتاحية وهي «السيدان الأكثر إثارة»، وتسلم الجائزتين بيترو غورلييه رئيس قطع الغيار والخدمة «موبار»، شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز FCA - العالمية.

وقال غورلييه إن معرض سيما وأعضاء سيما يلعبون دورا حاسما في تحديد أهم الاتجاهات وأكثر السيارات إثارة في صناعة تعديل المركبات، وهذا هو السبب في أن الفوز بجائزة سيما يمثل تقديرا مهما لشركتنا. ويقوم المتحمسون بتعديل المركبات التي يحبونها ويشعرون تجاهها بأحاسيس عاطفية، ونحن في موبار محظوظون لما لدينا من مجموعة كبيرة من المركبات تحت مظلة شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز FCA.

وتعتبر مركبات FCA مثالية ومناسبة للإكسسوارات وقطع الغيار المتينة لدينا.

وتعتبر جيب رانغلر أكثر سيارة قامت موبار بإدخال تعديلات عليها، حيث يقوم جميع أصحاب رانغلر تقريبا بتعديل مركباتهم بإكسسوار أو قطعة غيار واحدة على الأقل من موبار.

وفي المتوسط أنفق العملاء الأميركيون أكثر من 850 دولارا على تعديل سياراتهم طراز جيب رانغلر، بزيادة على 700 دولار في العام السابق.

وبالنسبـة إلى سيارة دودج تشارجر، لدى موبار ما يقرب من 150 إكسسوارا وقطع غيـــار متينـــة متوافرة لتعديل سيارة العضلات الوحيدة ذات الأبواب الأربعة في العالم.

كما قامت موبار أيضا بإنشاء 11 محلا لإدخال تعديلات على السيارات في أربعة بلدان مختلفة لتمكين أصحاب السيارات من إجراء تعديلات تتماشى مع شخصياتهم على جميع المركبات من انتاج شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز الأميركية FCA حتى قبل أن يتسلموها.

وقال كريس كيرستنغ الرئيس والمدير التنفيذي لمعرض سيما: جيب واحدة من أكثر السيارات الصديقة للإكسسوارات، وتحصد مرارا وتكرارا جائزة سيما «سيارة الدفع الرباعي الرياضية الأكثر إثارة».

ونظرا لتعدد وظائف السيارة كمركبة للاستخدام اليومي وللاستخدام على الطرق الوعرة، فإنه لم يكن مفاجئا أن تظل جيب تحظى بشعبية كبيرة وسط مجتمع السيارات.

وأضاف: إن دودج تشارجر سيارة أيقونية بين سيارات العضلات، وهي مثال على إمكانية أن تصبح سيارة رائعة بالفعل من خلال إضفاء الصبغة الشخصية وإدخال تعديلات عليها.

وهناك المئات من المنتجات المتاحة للمستهلكين لتعزيز أداء وشكل سياراتهم طراز دودج تشارجر. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرح ماهر أبوشعبان المدير العام المساعد في شركة الملا وبهبهاني للسيارات قائلا: نفخر بأن سياراتنا تعد من اكثر السيارات القابلة للتعديل في العالم، بما يلبي طموحات الشباب الذين يرغبون في تصميم سياراتهم حسب أذواقهم ورغباتهم.

من جهته، قال بيترو غورلييه إن المركبات التي قامت موبار بتعديلها تتحدث عن قدرتنا على مساعدة أصحابها في ابتكار سيارة تناسب أنماط حياتهم.

وقد أبرزت تشكيلتنا بمعرض سيما قطع الغيار والملحقات المتوافرة لدينا لاستحداث مركبات فخمة تزأر على الطرقات وتحقق المتعة لجميع أفراد الأسرة وتجهز المغامرين على الطرق الوعرة بالمعدات التي يحتاجون إليها في مغامراتهم على الدروب غير الممهدة وأشياء غير ذلك كثيرة أخرى.