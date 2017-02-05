بمناسبة حلول العام الجديد والأعياد الوطنية، أطلقت «سيليكت الملا» للسيارات المستعملة والمضمونة عرضها الترويجي المميز «خصومات لغاية 25%» على مجموعة كبيرة من السيارات التي وصلتها حديثا.

وتأتي حملة «لا للغلاء.. نعم للتوفير» ضمن التزام «سيليكت» بمعايير التميز في تقديم أفضل الحلول لعملائها لاقتناء سيارة بأسعار أقل ودون إرهاق لميزانيتهم وخاصة بهذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة.

ومن منطلق الحد من الغلاء، طرحت «سيليكت الملا» وبالتوقيت المناسب حملتها الترويجية الكبرى وغير المسبوقة بحسومات تبدأ بـ 10% وتصل لغاية 25%، أي خصومات قد تفوق الـ 1400 د.ك تشمل جميع أنواع السيارات وقد دعمتها بالتسهيلات الائتمانية أي بإمكان العميل شراء أي سيارة بدون دفعة أولى وفقا للشروط والأحكام مع كفالة لمدة سنة تضمن لهم راحة البال وتسجيل مجاني بالمرور وإمكانية تثمين السيارة المستعملة.

ويشمل العرض مجموعة واسعة من سيارات لانسر فورتيس وجالانت وإمبالا وكرايسلر ومرسيدس وغيرها من سيارات الصالون الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى السيارات الرياضية رباعية الدفع مثل من شيفروليه تاهو وميتسوبيشي باجيرو وأوتلاندر وكيا سورينتو وتويوتا برادو وغيرها المكفولة لمدة سنة.

يذكر أن جميع سيارات «سيليكت» يتم إخضاعها لبرامج فحص وتجهيز شاملة لضمان خلوها من العيوب وتوافقها مع معايير السلامة والمتانة للسيارات المضمونة، كما أنها تحمل سجل فحص دوري وتقريرا شاملا تدون فيه حالة السيارة وعداد الكيلومترات.

وتدعو «سيليكت» الملا جميع العملاء من المواطنين والمقيمين لزيارة معارضها في الري والشرق والاستمتاع باختيار سياراتهم المفضلة من بين مجموعة واسعة والاستفادة من عروض التوفير المميزة.