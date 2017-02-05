لا شك ان خطوة مازيراتي الأخيرة بطرحها «ليفانتي» أول طراز SUV ضمن عائلة الرمح الثلاثي كانت من الخطوات المهمة في تاريخ العلامة التجارية الفاخرة، وهي بكل تأكيد ستشعل المنافسة أكثر في قطاع السيارات المتعددة الاستعمالات الفاخرة الذي يشهد أصلا حربا جميلة بين كبار الصناع الاوروبيين مثل «بورشه» و«مرسيدس» وBMW وجاكوار.

طلال بارا - دبي

إلى دبي توجهنا بدعوة من المكتب الإقليمي لـ«مازيراتي» في الشرق الأوسط وشركة الزياني الوكيل المعتمد لسيارات مازيراتي في الكويت، حيث سنخضع «ليفانتي» لتجارب أداء مختلفة على الحلبة وعلى المضمار الوعر وفي الصحاري الشاسعة، لنكتشف قدرات ليفانتي عن قرب.

من برج خليفة كانت الانطلاقة، والمحطة الأولى هي حلبة دبي أوتودروم التي تضم إلى جانب مضمار السرعة مضمارا وعرا مجهزا بحواجز اسمنتية تحاكي الأماكن الأكثر وعورة في الطبيعة، والتي شكلت مكانا مناسبا لإجراء مجموعة من الاختبارات السريعة والقاسية أظهرت القدرات الخفية التي تتخفى خلف هذه الأناقة الإيطالية.

بعد هذه المحطة المشوقة، انتقلنا إلى محطة أكثر تشويقا ألا وهي الصحراء الشاسعة بكثبانها الرملية الناعمة، فهل ستنجح ليفانتي في هذا الاختبار؟سنقوم بإفراغ بعض الهواء من العجلات وهو الإجراء المعتمد قبل القيادة علـى الكثبان الرمليـــة، والسبب هو زيادة مساحة احتكاك العجلات بالرمال، كما سنعتمد وضعية الدفع الرباعي OFFROAD الذي يمنح السيارة مزيدا من الارتفاع، مع فصل مانع الانزلاق لإعطاء مزيد من الحرية للعجلات الاربع.في البداية قد تشعر عزيزي القارئ ان ما تقوم به على متن هذه المازيراتي قد لا يحتمله قلب عاشق للسيارات، فخوض مغامرة صحراوية بسيارة أنيقة فاخرة هو أمر مؤلم حقا، لكن وبعد المسير لدقائق معدودة تبدأ متعة التلذذ بـ «التزلج» على الكثبان الرملية، ومع كل صعود وهبوط ناجح تتلمس القدرات الخفية الكامنة لمازيراتي ليفانتي.

هذا الأداء المفعم بالقوة تقف خلفه مجموعة عوامل تبدأ بالمحركات مرورا بأنظمة الدفع الرباعي والتعليق وانتهاء بالهيكل. لنتحدث عن الجانب الميكانيكي حيث سنجد هنا مجموعة محركات تؤمن ما يلزم من القوة لتضمن تميزا في الأداء، لنبدأ بالمحرك الأول وهو محرك سداسي الاسطوانات V6 سعة 3 ليترات مزود بشاحن توربو يولد قوة 350 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر عند عدد دورات يتراوح ما بين 4500 و5000 د.د، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في غضون 6.3 ثوان، اما السرعة القصوى فهي محددة بـ 264 كم/س.

المحرك الثاني والذي يترافق مع «ليفانتي اس» هو ايضا سداسي الاسطوانات V6 سعة 3 ليترات ومزود بشاحن توربو لكنه يولد قوة أعلى تصل إلى 430 حصانا، مع عزم دوران مرتفع يبلغ 580 نيوتن متر عند عدد دورات يتراوح ما بين 4500 و5000 د.د، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في غضون 5.2 ثوان ولتسجل سرعة قصوى محددة بـ 264 كم/س ايضا.اما المحرك الثالث الذي لن يصل إلى المنطقة فهو محرك التوربو ديزل من فئة V6 سعة 3 ليترات وهو يولد 275 حصانا وعزم 600 نيوتن متر، ويتسارع بالسيارة من السكون إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 6.9 ثوان مع سرعة قصوى 230 كلم/س.المحركات السابقة تتصل بعلبة تروس أوتوماتيكيةZF من 8 نسب تنقل عزم الدوران للعجلات الأربع من خلال النسخة المحسنة من نظام مازيراتي الشهير Q4 رباعي الدفع، والذي يمكن ليفانتي من التحول خلال وقت لا يتعدى 150 ألف من الثانية من نظام الدفع الخلفي إلى نظام الدفع الرباعي مع تقسيم عزم الدوران مناصفة بين المحورين الأمامي والخلفي.

كما تزود مازيراتي ليفانتي بمجموعة من الأنظمة الالكترونية للمساعدة في القيادة ومنها النظام المتكيف لتثبيت السرعة مع وظيفة التوقف والانطلاق، ونظام التنبيه من حوادث الاصطدام الأمامية ونظام مساعدة المكابح، ونظام التنبيه عند مغادرة المسار، وكاميرا العرض المحيطي.لنتوقف قليلا عند هيكل السيارة المبني أساسا على قاعدة السيدان من مازيراتي، حيث طور خصيصا لتوفير تجربة قيادة فريدة من نوعها على الطرقات العادية والوعرة والثلجية والجليدية، اما الطابع الديناميكي فيبدو حاضرا كأحد أهم السمات النموذجية التي تميز مازيراتي جنبا إلى جنب مع قدراتها الهائلة للقيادة المريحة وفق متطلبات فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

من الخارج تطل علينا ليفانتي بتصميم يتسم بالتميز والجاذبية، هنا نجد تناغم العناصر واللمسات الجمالية الإيطالية، حيث تمتزج الخطوط الرحبة مع روعة سيارات الكوبيه، لترسي معالم مفهوم جديد في عالم السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات.

من الأمام تتمتع هذه السيارة بمقدمة أكثر جاذبية يغلب عليها الطابع الرياضي، بداية من المصابيح الأمامية والتي تعتمد التصميم النحيف والحاد مع دوائر داخلية، بالإضافة الى تزويدها بتقنية الإضاءة النهارية LED، أما المصد الأمامي فقد جاء أكبر حجما ومزودا بمصابيح ضبابية دائرية التصميم، بالإضافة الى تزويده بشبكات سفلية كبيرة الحجم تمنح السيارة مزيدا من الانسيابية أثناء القيادة، اما غطاء المحرك فيضم عددا من الخطوط الطولية التي تؤكد على الهوية الرياضية لهذه السيارة، وتحمل في منتصفه الشعار الخاص بالشركة المصنعة، أما عن التصميم الخلفي لهذه السيارة، فلم يخل هو الاخر من اللمسات التصميمية الجذابة التي عودتنا عليها مازيراتي، حيث حضرت المصابيح بشكلها المثلثي، يفصل بينهما قضيب أنيق من الكروم، أما المصد الخلفي ذو التصميم الكلاسيكي فيعزز حضوره عادم رباعي الفتحات مصنوع من الكروم.

أناقة مازيراتي تمتد إلى داخل مقصورة ليفانتي، مجسدة خبرة 100 عام من تقاليد إتقان الصنعة والنتيجة جودة مذهلة طالت أدق التفاصيل، تصميم المقصورة التي تتسع لخمسة ركاب، مستوحى من تصميم مقصورات السيدان، هنا سنجد أزرارا وعتلات التحكم الخاصة بوضعيات القيادة المختلفة مع زر التحكم الدوار الجديد في الكونسول الوسطي، ايضا تتمتع ليفانتي بجلود فاخرة ضمن تجهيزاتها القياسية، ومع الفئات الأعلى تجهيزا سنجد مزيدا من هذه الجلود تكتسي بها الأبواب واجزاء من لوحة القيادة.

وعلى صعيد الاتصال والترفيه، زودت مازيراتي سيارتها هذه بنظام ترفيهي يدعم تطبيقات الهاتف، بشاشة تعمل باللمس قياس 8.4 بوصات، مع توفر وصلات USB وبطاقة الذاكرة SD، إلى جانب شاشة قياس 7 بوصات مثبتة بلوحة العدادات، ايضا هناك نظام صوتي قياسي من 8 سماعات، ونظام تكييف عالي الفعالية مزود بحساسات تراقب جودة الهواء الخارجي، واخرى لمعدلات الرطوبة الداخلية. اما سعة صندوق الأمتعة فتصل إلى 580 ليترا، مع إمكان طي قسم المقاعد الخلفية جزئيا بنسبة 40/60، مع التحكم إلكترونيا في فتح الباب الخلفي وغلقه.

بعد يوم مليء بالمغامرات على متن ليفانتي أعتقد ان مازيراتي ستغير قواعد اللعبة في قطاع سيارات الـ SUV، فما لمسناه من أداء متقد وديناميكية واثقة وفخامة لا تضاهى تؤكد تماما ان الصانع الإيطالي مستمر في تقديم سيارات رياضية فاخرة مهما اختلفت المسميات ومهما تعددت الفئات، ومازيراتي ليفانتي تمتلك ما يؤهلها لتخوض غمار المنافسة وبقوة.

ليفانتي S





المحرك: سداسي الأسطوانات V6 سعة 3 ليترات مع شاحن توربو

القوة: 430 حصان

عزم الدورن: 580 نيوتن متر

التسارع: من 0 إلى 100 كم/س في 5.2 ثانية

السرعة القصوى: 264 كم/س