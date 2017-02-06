فلسفة الاقتران تشكّل لدى «لكزس» جوهر التفكير الذي يحث فريق العمل على رفع سقف الابتكار





أعلنت شركة لكزس إنترناشيونال امس عن أسماء المتأهلين الـ 12 لنهائيات «جائزة لكزس للتصميم 2017» الهادفة إلى دعم الجيل الجديد من الشباب الموهوبين من جميع أنحاء العالم، وتطوير ورعاية الأفكار الإبداعية التي يمكن أن تساعد في بناء مستقبل أفضل.

وتحتفل شركة لكزس هذا العام بالذكرى الخامسة لإطلاق هذه المسابقة العالمية التي بدأت عام 2013، فيما استقطبت نسخة هذا العام، والتي تدور حول موضوع «الاقتران»، 1.152 مشاركة من 63 دولة حول العالم.

وتتزامن فلسفة «الاقتران» تماما مع الذكرى السنوية الخامسة لهذا الحدث الفريد، إذ تشكل لدى لكزس جوهر التفكير الذي يحث فريق عمل الشركة على رفع سقف الابتكار عن طريق الجمع بين عناصر قد تبدو للوهلة الأولى غير منسجمة.

فعلى سبيل المثال، تقدم مركبات لكزس أقصى مستويات الراحة، وتقترن في نفس الوقت بديناميكية القيادة الاستثنائية. وتفتح هذه الفلسفة آفاقا جديدة للمخيلة الإبداعية في التصميم والتكنولوجيا المتطورة، مقدمة بذلك تجارب جديدة للعالم.

وكانت لجنة التحكيم المؤلفة من نخبة من المصممين والمبدعين ذوي الشهرة العالمية قد اجتمعت في شهر نوفمبر 2016 لتقييم المشاركات. وبعد تقييم دقيق ومناقشة مستفيضة، وقع اختيار اللجنة على 12 متسابقا ليتأهلوا للتصفيات النهائية.

وقـــال تاكايوكــــــي يوشيتسوغـــــو، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: في كل عام، تمثل «جائزة لكزس للتصميم» مصدر إلهام لمجموعة من المصممين من أصحاب المواهب لابتكار مفاهيم فريدة واستثنائية في عالم التصميم لم يسبق لها مثيل.

ونحن نفخر بأن نوفر لهذه المواهب الواعدة منصة عالمية لعرض ابتكاراتهم وخلاصة مخيلتهم الإبداعية.

ومن ضمن الـ 12 متسابقا نهائيا، وقع الاختيار على أربعة مشاركين لتطوير نماذج أولية لتصاميمهم تحت إشراف مستشاري تصميم عالميين، وهم:

«حتى دون شيء، كل شيء ملك يديك»، أهران وون، كوري الجنسية وهو عبارة عن كبسولة للعيش المتنقل.

«بيكسل»، هيروتو يوشيزوي، ياباني الجنسية وهو مجسم يقدم تجربة وجود الضوء وسط الظلال.

«بي فلوت العازف»، جيا وو، صيني الجنسية وهي آلة موسيقية من الخضار تقدم تجربة فريدة تجمع بين المرح والتعليم.

«اللون الهيكلي، ثابت ولكن متغير»، جيسكا فوغلر، أميركية الجنسية وهو هيكل ثابت ولكن قابل للتغيير حسب زاوية النظر.

ولتقديم التوجيه والإرشاد للمتسابقين الأربعة، قامت لكزس إنترناشيونال بتطويع أربعة من المشرفين المشهورين، وهم المعماريون والمصممـــون متعـــددو التخصصات «نيري أند هيو»، والمصمم «ماكس لامب»، والمصممة والمهندسة المعمارية «إيلينا مانفرديني»، بالإضافة إلى الفنانين والمهندسين المعماريين من شركة «سناركيتكتشير» (Snarkitecture)، الذيــــن أشرفوا على المتسابقين النهائيين في نسخة العام الماضي من الجائزة أيضا.

وسيتم عرض النماذج الأربعة النهائية في معرض لكزس لهذا العام خلال «أسبوع ميلانو للتصميم»، وذلك إلى جانب لوحات تصاميم الأعمال الثمانية النهائية الأخرى، حيث سيقام هذا الحدث في الفترة من 3 أبريل (وهو يوم توزيع الجوائز مفتوح أمام الصحافة) وحتى 9 أبريل في الجناح المخصص لشركة لكزس. وسيقوم المتسابقون النهائيون يوم 3 أبريل بتقديم تصاميمهم أمام لجنة التحكيم ووسائل الإعلام العالمية. وستقيم اللجنة النماذج الأولية الأربعة وستعلن عن الفائز بالجائزة الكبرى لتصل دورة «جائزة لكزس للتصميم 2017» إلى ختامها.