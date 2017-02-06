عرض فبراير الخاص يشمل جميع سيارات هوندا الجديدة





على عادتها دوما في تطوير وتقديم أقـوى العــــروض الترويجيـــة لعملائها لتمكنهم من اقتناء سيارات الرفاهية والتطور التكنولوجي بأسعار وباقات لا تقاوم، قامت شركة الغانم موتورز، الموزع الحصري لمنتجات هوندا في الكويت من سيارات، دراجات نارية، محركات بحرية، ومنتجات ومعدات الطاقـــة، بإطلاق باقة خاصة في فبراير انسجاما مع موسم التسوق واحتفالا بالأعياد الوطنية للكويت.

ومع هذا العرض الخاص يمكن لعشاق الرفاهية والتطور زيارة معارض هوندا الغانم واختيار السيارة التي تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، ومع الحصول على باقة من الهدايا والمفاجآت والتي تشمل هدية نقدية لغاية 1200 دينار، وعقد صيانة لمدة 3 سنوات، إضافة إلى تسجيل وتأمين السيارة مجانا.



ولكي تزداد بهجة التسوق في هذا الشهر، تقدم الشركة أيضا خصما على الاكسسوارات يصل لغاية 30% لتتيح لمن يحب تزيين سيارته الاختيار من تشكيلة واسعة من الاكسسوارات التي تضفي التميز والخصوصية على السيارة وتعكس أسلوب قائدها.

وكانت هوندا قد أطلقت رسالتها التسويقية تحت شعار «صممت لأجلك» وهي تعكس اهتمام هوندا الأم بتقديم منتجات تم تصنيعها وفق أحدث التطبيقات التكنولوجية والهندسية ليحظى عملاؤها بالتميز واقتناء الأفضل مع الحصول على الجودة التي تخدم حياتهم وتدوم معهم بقوتها وأدائها.

ويأتي هذا الهدف اعتمادا على الرؤية العالمية التي تتبناها هوندا في جميع أنحاء العالم وهي تحويل «قوة الأحلام» إلى «متعة الاقتناء في الواقع».

وتقدم هوندا الغانم في عرضها الخاص في فبراير جميع سيارات هوندا الجديدة حيث تشمل سيارة هوندا أوديسي بنسختين هما (أوديسي) وهوندا (أوديسي جي) التي تعتبر سيارة لا يمكن الاستغناء عنها لكل أسرة في الكويت. فهي واسعة بمساحتها الداخلية لتكون سيارة الرحلة اليومية للأطفال من وإلى المدرسة، وهي سيارة ربة الأسرة للتسوق لبيتها في أي وقت، وهي سيارة النزهات في يوم العطلة بما توفره من راحة وأمان وأداء.

أما الجبارة بايلوت فتعتبر رمزا للقوة بين السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV كسيارة عائلية هي الأرحب والأغنى بالمواصفات والتكنولوجيا التي تحول رحلة جميع أفرد الأسرة إلى متعة لا توصف. ويمكن أيضا الحصول على سيارة هوندا أكورد سيدان التي تعتبر أيقونة القوة والتحدي والأناقة في تاريخ هوندا مع ما تضمه هذه الموديلات من محركات جبارة عالية الأداء والتطور لتعكس أسلوب الشريحة المستهدفة باقتناء هذه السيارة.



وتضم سيارات هوندا المشمولة بالعرض أيضا سيارة هوندا سي آر في كواحدة من أبدع القطع الفنية التي مازالت تحظى بإقبال كبير نتيجة التصميم الخارجي الفني والمبدع لها، مع ما تحتويه من تكنولوجيا ومزايا تجعل قيادتها كل يوم رغبة لا تتوقف. إضافة إلى سيارة هوندا سيتي المصممة لتعبر عن الحيوية والمرونة اللازمة في حياتنا اليومية مع ما تضمه السيارة من تجهيزات عملية وأمان لتكون سيارة تعكس قيمتها بشكل حقيقي.

وتولي هوندا اهتماما نوعيا بتجهيزات السلامة والأمان سواء على المستوى الصناعي باستخدام أقوى أنواع المعادن للهيكل والشاسيــــه وتدعيمـات الأبواب، أو من خلال توظيف أحدث التقنيات الصناعية والذكية التي تشمل أنظمة الاستشعار وأنظمة التحذير والتنبيه وأنظمة مراقبة الفرامل والثبات والوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والكاميرات وأنظمة التحكم في القيادة على مختلف الطرقات وعلى جميع السرعات ليكون قائد هوندا مطمئنا بأن كل شيء في هوندا قد «صمم من أجلك».