مستشارو المبيعات تسلموا شهادات وشارات تأكيداً على استكمالهم البرنامج التدريبي بنجاح





انطلاقا من التزامها بتوفير نخبة من أفضل مستشاري المبيعات المؤهلين في صناعة السيارات، أعلنت شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي، الوكيل الحصري المعتمد لمرسيدس-بنز في الكويت، اعتماد ثمانية مستشارين إضافيين للمبيعات عبر برنامج دايملر العالمي لشهادات الاعتماد.

وتم تكريم المستشارين المعتمدين الجدد في حفل أقيم في معرض مرسيدس-بنز بالكويت لشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي هذا الشهر، حيث تسلموا الشهادات والشارات تأكيدا على استكمالهم بنجاح للبرنامج التدريبي وبحضور محمد عبدالرحمن البشر شريك ومدير بشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي، وأعضاء من مكتب شركة مرسيدس-بنز الشرق الأوسط ومايكل رويله، المدير العام لشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي، وكاي شليف وإندرجيت غاندي، مديرين في شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي، وأندرياس بيوكمان، مدير إدارة المبيعات والتسويق لسيارات الركاب في شركة سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط في دبي، وفل مايلينغ، رئيس قسم المبيعات لسيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط في دبي، ومديرين آخرين من شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي.

وقال محمد البشر ان برنامج «دايملر سي-المبيعات» التدريبي الذي يستمر لمدة عامين من مركز دايملر الإقليمي للمبيعات، يقوم على أساليب المبيعات والمعرفة الفنية لجميع منتجات مرسيدس-بنز، وعلى خطة تطويرية لتحسين تطبيق المعرفة النظرية عمليا في مجال خدمة العملاء اليومية والتعاملات التجارية، وأيضا على عدد من أساليب وطرق التعلم الإلكتروني والاختبارات. وبعد الانتهاء من هذا البرنامج يتم تقييم رسمي يجريه فريق خارجي للتقييم من المملكة المتحدة، ويحصل كل مستشار للمبيعات ممن يجتاز برنامج التدريب بنجاح على لقب «مستشار مبيعات معتمد». وفي سياق تهنئتهم لمستشاري المبيعات المعتمدين بشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي، قال كل من محمد البشر ومايكل رويله: بفضل هذه البرامج التدريبية المعروفة دوليا، يمكننا أن نضمن لعملاء مرسيدس-بنز الحصول على معايير التميز نفسها في معارض مرسيدس حول العالم وأنهما يقدران جوانب التفاني والمثابرة والرغبة في التعلم التي أبداها مستشارو مبيعات الشركة ويهنئانهم بهذا الإنجاز الكبير.

وتضم قائمة مستشاري المبيعات المعتمدين: محمد الجبري، وفراس يونس تمام، وأحمد المرابعة، وجنا الراشد، وقيس منيمنة، ورائد أبوحمزة، ومحمد ضياء حمد، وسانكا ويشواجيت.