تصميم أكثر جدية وحضور أكثر إقناعاً مع تأدية رياضية لطالما تميزت بها بورشه

طلال بارا ـ دبي

بعد ان كشف مركز بورشه الكويت عن الجيل الثاني من سيارة الصالون الفاخرة الرياضية باناميرا في الكويت، توجهنا إلى إمارة دبي لتجربة قيادة هذه السيارة التي تعود بحلة جديدة ذات تصميم مغاير مزودة بمحركات أعيد تطويرها إلى جانب مجموعة جديدة من أنظمة المساندة.

تجربة القيادة التي شملت مسارات متنوعة حول إمارة دبي، أظهرت قدرة باناميرا الجديدة على الجمع بين شخصية السيارات الرياضية الطموحة وسيارات السيدان المريحة أكثر من أي وقت مضى.لنتحدث بداية عن التصميم الخارجي لباناميرا بجيلها الثاني، اليوم.. المفهوم الفريد والشخصية الدينامية للسيارة يتضحان من اللمحة الأولى، وذلك بفضل التصميم الجديد الذي يحمل جينات الطراز الأسطوري 911.

من الامام التصميم بات أكثر جدية وحضورا مقارنة بتصميم الجيل الأول، فالمقدمة جديدة بالكامل تبرز بقضيب في شبك المبادل الحراري يبرز عرض السيارة، مع غطاء محرك على شكل سهم يتضمن قبة بارزة، أيضا قامت بورشه بإطالة قاعدة العجلات بمقدار 30 ملم ودفعت بالعجلتين الأماميتين إلى الأمام، ما أضفى على إطلالة السيارة المزيد من القوة، لتتعزز تلك الشخصية الرياضية بمصباحي LED أماميين رئيسيين مع أربع نقاط إضاءة «دايود» للقيادة نهارا وعجلات أكبر.

من الجوانب تبدو شخصية ال «غران توريزمو» واضحة للعيان، خاصة مع الانحدار الجرئ للجزء الخلفي من السقف باتجاه الاسفل، وعلى الرغم من ذلك وفرت بورشه مسافة رأسية كافية لركاب المقاعد الخلفية أكثر من تلك الموجودة في باناميرا القديمة.من الخلف، طابع الكوبيه رباعي الأبواب لطراز «باناميرا» بات أكثر حضورا وبروزا من قبل، وهو ما يميزه عن اي سيارة صالون تقليدية، في القسم الخلفي يبرز مصباحا LED ثلاثيا الأبعاد يتصلان مع بعضهما بواسطة حزام «دايود» رفيع مع إضاءة كبح مندمجة رباعية النقاط، لتكون النتيجة تصميما ليليا مميزا.

شاشات في كل مكانلننتقل إلى داخل المقصورة التي نالت هي الأخرى تعديلات جذرية، ففي الجيل الأول شكلت المفاتيح الكلاسيكية الصلبة الكثيرة التي كانت تنتشر هنا وهناك سمة تصميمية لم تكن تروق لكثير من العملاء، لكن اليوم باتت المقصورة أكثر عصرية، فالأسطح اللوحية السوداء والشاشات التفاعلية توفر واجهة مستخدم بديهية حالها حال الهاتف الذكي، وأهم ما في الموضوع ان بورشه خفضت عدد تلك المفاتيح والمؤشرات التقليدية بشكل كبير، واستعيض عنها بلوائح تعمل باللمس وشاشات قابلة للتعديل فرديا تمثل العناصر الرئيسية في مقصورة قيادة بورشه المتطورة الجديدة، ما يوفر فوائد جمة للسائق والركاب في الأمام والخلف.

على كونسول مقبض علبة التروس بين السائق ومرافقه الأمامي تتربع شاشة تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة خاصة بالجيل الجديد من «نظام بورشه لإدارة الاتصالات» والذي يحتوي على مزايا معهودة، تشمل «بورشه كونكت»، ودمجا للهاتف الذكي عبر وظيفة «أبل كاربلاي»، بالإضافة إلى نظام تحكم صوتي جديد يستجيب إلى لغة المتكلم الطبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح بورشه «باناميرا» تغيير ترتيبها الداخلي بشكل أفضل من أي طراز آخر ضمن فئة السيارات الفاخرة، ما يجعلها الأكثر عملية للاستخدام اليومي مع إمكانية طي ظهر مقعدها الخلفي بنسبة 40:20:40 كما ترتقي سيارة الـ«غران توريزمو» الجديدة بمعايير الراحة إلى مستوى جديد غير معهود بتاتا، بفضل تجهيزات اختيارية جديدة مثل سقف بانورامي قابل للانحناء ومقاعد بوظيفة تدليك وإضاءة داخلية محيطة، بالإضافة إلى نظام صوتي متطور ثلاثي الأبعاد من «بورماستر».مجموعة المحركاتميكانيكيا تزود بورشه سيارتها الباناميرا بمحركين جديدين من ست وثماني أسطوانات مع شاحني توربو، يولدان قوة أكبر بالتزامن مع مستويات أقل بكثير من الانبعاثات واستهلاك الوقود. وتنقل قوتهما إلى العجلات الدافعة عبر أول علبة تروس (PDK) من ثماني سرعات في تاريخ الشركة.

وتوفر علبة التروس تلك ذات القابضين توزيعا أفضل لنسب التروس وتحد من استهلاك الوقود.البداية مع «باناميرا 4إس» التي نالت محركا جديدا بالكامل من ست أسطوانات على شكل «V» سعة 2.9 ليتر مع شاحني توربو. وهو يولد 440 حصانا عند 5.650 د/د، بزيادة 20 حصانا عن الجيل السابق، ما يتيح للسيارة التسارع إلى 100 كلم/س في غضون 4.4 ثوان فحسب (4.2 ثوان مع «رزمة سبورت كرونو» وصولا إلى سرعة قصوى تبلغ 289 كلم/س.

لننتقل إلى خلف مقود باناميرا توربو هنا ستشعر على الفور بفارق التأدية والقوة والتأدية، فمحرك البنزين القوي ثماني الأسطوانات على شكل «V» سعة 4.0 ليترات مع شاحني توربو. يولد 550 حصانا عند 5.750 د/د وعزم دوران أقصى يبلغ 770 نيوتن-متر بين 1.960 و4.500 د/د – تبلغ نسبة وزن السيارة لقوتها 3.6 كلغ/حصان فحسب، ما يشير إلى ارتفاع في قوته وعزم دورانه الأقصى عن الجيل السابق بمقدار 30 حصانا و70 نيوتن-متر على التوالي.

يتسارع محرك الثماني أسطوانات بطراز «باناميرا توربو» الجديد إلى 100 كلم/س فـــي غضون 3.8 ثـوان، تنخفــــض إلى 3.6 ثوان مع «رزمة سبورت كرونو». وتواصل السيارة تسارعها حتى بلوغ سرعة 306 كلم/س.على صعيد آخر، يمكن تعزيز استجابة المحركين باستخدام «مفتاح تشغيل الإعدادات» يتوفر مع «رزمة سبورت كرونو» الاختيارية التي تتضمن وظيفة «تحكم بالانطلاق» ـ الذي قدمته بورشه للمرة الأولى في طراز «918 سبايدر».

وهو عبارة عن مفتاح تشغيل دائري بديهي الاستخدام يقع على عجلة المقود، يتيح اختيار واحد من أربعة إعدادات قيادة وهي العادي والسبورت والسبورت بلاس والفردي، ويقع في وسط مفتاح التشغيل هذا «زر الاستجابة الرياضية»، الذي يضع بمتناول السائق قوة «باناميرا» القصوى بمجرد الضغط عليه.قيادة آمنة أكثرولتعزيز القيادة الآمنة والعملية زودت بورشه سيارتها «باناميرا» بمجموعة من أنظمة المساندة القياسية والاختيارية، أبرز نظام جديد هو «مساند الرؤية الليلية»، الذي يستخدم كاميرا حرارية لاستشعار الأشخاص والحيوانات الكبيرة، ومن ثم يعرض مؤشر تحذير ملون في مقصورة القيادة.

وفي حال كانت السيارة مزودة بـ «مصباحي خلايا الدايود» الأماميين الجديدين، يتم أيضا إضاءة الأشخاص الموجودين خارج النطاق المرئي لإضاءة المصباحين المنخفضة لفترة وجيزة في حال كانوا ضمن مسار القيادة المحتسب، ما يتيح للسائق تجنب المواقف الخطرة مسبقا، ولمن يرغــب بالنظــر مسافة أبعد عبر الطريق، ثمة نظام «بورشـه إنودرايف» الاختياري الجديد الذي يتضمن نظام تحكم متكيف بالسرعة. وهو يعتمد على بيانات الملاحة وإشارات الرادار ومجسات الفيديو لاحتساب واعتماد التسارع والتباطؤ الأمثلين، بالإضافة إلى مراحل التطواف واختيار التروس، وذلك لمسافة ثلاثة كيلومترات التالية.

للقيام بذلك، يأخذ مساند السائق الإلكتروني هذا بعين الاعتبار، وبشكل أوتوماتيكي، كلا من المنعطفات وانحدارات الطرق والسرعات القصوى المسموح بها.بعد هذه التجربة نستطيع القول ان بورشه عززت مفهوما جديدا لسيارات الصالون الرياضية الفاخرة، فمع باناميرا بجيلها الثاني الذي جمع ببراعة توليفة فريدة من المواصفات، من الأداء الرياضي المفعم بالقوة إلى لغة التصميم الأصيلة التي طالما عرفت بها بورشه، إلى المساحات الرحبة داخل مقصورة بروح عصرية، ستعشق عزيزي القارئ قيادة هذه السيدان الرياضية لكثير من الوقت.

بورشه توربو

المحرك: ثماني الأسطوانات V8، سعة 4 ليترات

القوة: 550 حصاناً

عزم الدوران: 770 نيوتن متر

التسارع: من 0 - ١٠٠ كلم/ س في 3.6 ثوان

السرعة القصوى: 306 كلم / س

ناقل الحركة: أوتوماتيكي 8 سرعات