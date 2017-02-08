أفضل العروض الترويجية في فبراير التي تجعل الرفاهية في متناول عشاق الفخامة

تعبيرا عن اهتمامها الدائم بابتكار وتقديم أفضل العروض الترويجية التي تجعل الرفاهية في متناول عشاق الفخامة، وتعبيرا عن مشاركتها بأعياد فبراير وموسم التسوق السنوي الضخم، أطلقت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في الكويت، عرضا حصريا يعزز متعة اقتناء أيقونة الفخامة والتكنولوجيا كاديلاك اسكاليد، حيث يمكن الآن امتلاك هذه السيارة الفاخرة من خلال تثمين السيارة الحالية للعميل، لتقوم بعدها كاديلاك الغانم بإضافة 4000 $ فوق تلك القيمة ليستفيد العميل من المبلغ الكلي في عملية شراء اسكاليد جديدة التي توفر أيضا العديد من المزايا الخاصة الأخرى مثل 4 سنوات/ 100000 كم كفالة، 4 سنوات خدمة المساعدة على الطريق، خدمة التوصيل عند الصيانة، سيارة بديلة وخدمة التوصيل من وإلى المطار.

وتقدم كاديلاك إسكاليد تصميما عصريا مع قدرات جبارة وتجهيزات فائقة تضمن الفخامة الخالصة في مقعد السائق. ويأتي الجيل الرابع من إسكاليد بتصميم جديد بالكامل. وأبرز التطورات التي طرأت على السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات هي في الداخل، حيث مزجت المستويات الجديدة من الفخامة مع أحدث التقنيات.

ويوفر تصميم كاديلاك مظهرا مميزا يوحي بالجودة والأناقة والقدرات الفائقة. وتمزج تفاصيل التصميم الأسطح المصقولة مع الإضافات التكنولوجية المتفوقة التي تمنح إسكاليد حضورا مميزا ينفرد عن البقية.

وعززت لمسات التصميم الديناميكية في الأمام من خلال شبك التهوية المفصل الذي يحتوي على كروم غالفانو، والذي يتألق بمظهر فريد وانسيابي. وتبرز السيارة بشكل مميز من خلال مصابيح LED في الأمام والخلف، التي تمنح إضاءة عمودية حادة وفريدة من نوعها. وتوفر تقنية LED إضاءة متساوية وثابتة وواضحة جدا، فضلا عن فعالية الإضاءة لفترة طويلة من الزمن وتوفير الطاقة، مقارنة بالإضاءة التقليدية.

ويميز التصميم المتقن مقصورة الركاب في إسكاليد، فهي مصممة لتكون واحدة من أجمل المقصورات في قطاع صناع السيارات وأكثرها فخامة، ممزوجة بتقنيات سلسة لعملاء اليوم المولعين بالاتصال. وكما هو الحال في التصميم الخارجي، تتألق إسكاليد بتناغم مميز مع طرازات كاديلاك الأخرى في مظهر المقصورة، وتجهيزاتها، وأدوات التحكم التي تحتويها.

ويضيف الخشب الحقيقي المدمج مع مواد مطرزة بشكل فاخر والإضافات الجلدية إضافة إلى الإضاءة المحيطة، المزيد من الأناقة إلى التصميم الداخلي. كما وتمت هندسة وتصميم التفاوتات الضيقة للوحة العدادات وصفائح الأبواب وأدوات التحكم والأبواب المختومة بشكل ثلاثي، لتعزيز الشعور بالجودة المتميزة التي تقدمها السيارة.

أما المقاعد، فهي مصممة لتكون أكثر راحة، وهي مصقولة بشكل فريد مع مقاعد بظهر في الصف الثاني. ويتضمن التصميم إضافة الرغوة ثنائية الصلابة التي تضمن الراحة في الرحلات الطويلة وتساعد في الحفاظ على مظهرها الرائع مع مرور الوقت.

وتتضمن لوحة العدادات قياس 12.3 إنش شاشة عالية الدقة قابلة للتعديل لعرض معلومات السائق، مقترنة بنظام CUE للمعلومات والترفيه، مع عرض البيانات على الشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي المتوافرة اختياريا في المجموعة الفاخرة وبريميوم. وإضافة إلى عرض معلومات نظام السيارة، يوفر مركز معلومات السائق تفاصيل حول الصوت وأنظمة الهاتف المتصل عبر Bluetooth ونظام الملاحة، والتي يمكن تعديلها عبر أدوات التحكم المثبتة على عجلة القيادة.

وتوفر المقصورة أيضا مزايا الهدوء بشكل درامي، وذلك بفضل بنية هيكل أكثر قوة، ومواد صوتية معززة وجديدة، ونظام Bose النشط لكتم الصوت.

يتألق أداء كاديلاك إسكاليد عبر المحرك القوي والفعال V8 سعة 6.2 ليترات، القادر على توليد قوة تقديرية تبلغ 420 حصانا و623 نيوتن متر من عزم الدوران. ويتضمن المحرك سعة 6.2 ليترات الجديد تقنيات متميزة، منها الحقن المباشر، والنظام النشط لإدارة الوقود أو إيقاف عمل الاسطوانات، والتوقيت المتفاوت المستمر للصمامات، ونظام احتراق متطور، مصمم لإصدار القوة وعزم الدوران والفعالية الأكبر في نطاق واسع من شروط التشغيل. ويسمح الاحتراق الذي يتم التحكم به بشكل أكثر دقة لسيارة إسكاليد، بالعمل بنسب ضغط أعلى، ما يقدم قوة أكبر وفعالية متوقعة أكثر، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ذي ست سرعات طراز Hydra-Matic 6L80 مع تحكم معزز بتقنية TapShift. تتضمن تقنيات إسكاليد الجديدة مزايا سلامة وأمان تساعد على حماية الركاب قبل وخلال وبعد وقوع الحادث، مثل نظام الفرملة الأوتوماتيكي في الأمام والخلف، الذي يعتمد على تقنية رادار قصير المدى وحساسات فوق صوتية لمساعدة السائق على تجنب الاصطدامات على سرعات منخفضة في الأمام والخلف عبر سلسلة من التنبيهات التي تمتد إلى الفرملة الكاملة عند الضرورة.

وتقدم إسكاليد نظام الرؤية المحيطية بشكل قياسي في جميع الفئات، ويستخدم هذا النظام الكاميرات الخاصة بالسيارة لتأمين رؤية 360 درجة من الأعلى لكامل السيارة وعرضها عبر شاشة CUE. ويقدم النظام ميزة جديدة تسمح للسائق باختيار مشاهدة الكاميرا الأمامية فقط.