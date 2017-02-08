تصميم خارجي يخطف الأنظار بلمسات أنيقة متميزة

طلال بارا

بعد ثلاث سنوات ونصف من النجاح غير المسبوق في الأسواق الدولية، خضعت كواتروبورتيه لإعادة تصميم كبيرة أبرزت أناقتها وشخصية مازيراتي المتميزة.

وسيتوافر طراز مازيراتي الرئيسي في الكويت اعتبارا من الآن ليتابع قصة نجاحها المستمر التي بدأت قبل ما يزيد على خمسين عاما.

وبهذه المناسبة، قال ستيف براون، مدير عام شركة الزياني للتجارة الوكيل الحصري لسيارات مازيراتي في الكويت: صنع طراز كواتروبورتيه عندما قررت مازيراتي تجهيز طراز السيدان الفاخر ذي الأربعة أبواب «كواترو بورتيه» بمحرك سباق في عام 1963، لم يصنع احد سيارة مثلها من قبل، وليومنا هذا، تحتوي كواتروبورتيه على محرك مصنع من قبل فيراري، والإرث يتواصل مع الطراز الجديد.

وتخطف سيارة كواتروبورتيه الجديدة الأنظار بلمساتها الخارجية المتميزة مع التصميم الجديد للمصد بلون أسود غير لامع في الجهتين الأمامية والخلفية.

ويتألق الشبك الأمامي الجديد، والذي يعد من سمات هوية مازيراتي البارزة، بشكل جديد مستوحى من السيارة التجريبية ألفيري.

وتمتاز السيارة بطابعها الأكثر حدة وفخامة، وتتضمن عناصر عمودية جديدة من الكروم بلمسات تتباين مع عمق تأثيرات المقدمة الشبيهة بأنف سمك القرش.

وتحتوي سيارة كواتروبورتيه الجديدة على تفاصيل متميزة أخرى من بينها الحواف الجانبية ذات اللون الأسود غير اللامع، والمرايا الخارجية بتصميمها المحدث نوعا ما، لتتكامل مع باقة من المزايا التقنية الجديدة الأخرى.

ويستوعب التصميم الجديد للوحة القيادة المركزية شاشة لمس عالية الدقة ومتعددة الوظائف قياس 8.4 بوصات.

كما تمت إعادة تصميم الكونسول المركزي المنخفض ليتضمن مقبضا دوارا يتحكم بحجم الصوت والوظائف.

ويتوافق نظام الترفيه والمعلومات الجديد مع نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto للهواتف الذكية.

وتم تجهيز كل سيارات كواتروبورتيه بحساس لنوعية الهواء، والتي تعد ميزة تحسن من راحة الركاب في السيارة بشكل ملحوظ.

ويتضمن النظام حساسا ذكيا مع نظام تحليل للإشارة يعمل على حساب مستويات التلوث في الخارج ويمنع الهواء الملوث والغازات السامة من دخول المقصورة.

وتتوافر باقة جديدة من الأنظمة المتطورة لمساعدة السائق كخيار في طراز كواتروبورتيه الجديد، وتتضمن نظام تثبيت السرعة المتكيف مع خاصية الإيقاف والانطلاق، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام التحذير من الاصطدامات الأمامية مع نظام مساعد الكبح المتقدم (Advanced Brake Assist) ونظام الكبح الآلي في حالات الطوارئ (Automated Emergency Braking).

كما يمتلك النموذج كاميرا إضافية للرؤية المحيطية كخيار مرافق لباقة النظم المساعدة للسائق.

ومع إعادة تصميم طراز مازيراتي الرئيسي، كواتروبورتيه، تطلق مازيراتي استراتيجية جديدة خاصة بالتصميم لكل مجموعة طرازاتها لتزويد عملائها الأكثر تطلبا بمزيد من الخيارات الاستثنائية عبر خيارين من الباقات الفريدة والتي تبرز الركيزتين الأساسيتين لهوية العلامة التجارية: جران لوسو وجران سبورت.

وجاء مستوى تصميم كل باقة بهدف تلبية احتياجات العملاء الراغبين بالحصول على منتج متميز وفريد في فئة السيدان التنفيذية الفاخرة.

تمتاز جران لوسو بواجهة أمامية ذات تصميم جديد ومنخفض مع عنصر جسري عائم ومعوق هواء أنيق ومتألق بتفاصيل الكروم على مصد الصدمات المطلي بلون جسم السيارة.

وتتكامل إطلالة التصميم الخارجي مع إطار عجلات بقياس 20 بوصات وملاقط مكابح مطلية باللون الأسود.

وتتألق المقصورة الداخلية لجران لوسو بروح الفخامة المتجسدة من خلال الجلود الفاخرة أو لمسات إرمنيجيلدو زينا الحريرية.

وترتقي أجواء المقصورة الداخلية إلى مستويات جديدة بفضل اللمسات الفاخرة من الخشب والجلود.

تؤكد إضافات جران سبورت الأنيقة على الطابع الرياضي الواضح لكواتروبورتيه.

وفي الجزء الأمامي من سيارة كواتروبورتيه جران سبورت، تحسن منافذ الهواء الجانبية والمركزية من وظيفة التبريد، في حين الحفاظ على الجرأة الواضحة في المنطقة الأمامية. وترتبط الواجهة المنخفضة بالشبك مع أقسام ديناميكية هوائية.

ويتميز الجزء الخلفي بتكوين واضح بين الجذع المركزي والجيوب على الجانبين التي تركز الاهتمام على العوادم.

وتتكامل إطلالة الجهة الخلفية للسيارة بمعوق هواء جريء المظهر ذي لون أسود مصقول (black piano).

وتم تجهيز كواتروبورتيه بإطار عجلات بقياس 21 بوصة وتتألق بلمسات نهائية ذات لون أسود لامع على المصدات، مع ملاقط مكابح حمراء اللون وتطعيمات زرقاء في الشعار الأمامي لعلامة مازيراتي وشعار Saetta على الجانب فضلا عن شعارات مازيراتي باللون الأزرق على أغطية العجلات.

وتتضمن التصميم الداخلي لسيارة كواتروبورتيه بباقة جران سبورت مقاعد أمامية وخلفية أعيد تصميمها لتبرز مستوى الأداء الرياضي، فيما تعكس عجلة القيادة الرياضية الجديدة ـ المتوافرة بألياف الكربون أو الجلد ـ المزودة بمفاتيح نقل التروس من الألمنيوم ودواسات الرياضية من الفولاذ المقاوم للصدأ ولمسات الخشبية بلون أسود لامع (black piano) على لوحة القيادة.

ويمكن للعميل تعزيز الشكل الخارجي الرياضي للسيارة من خلال باقة الكربون الخارجي الاختياري لنموذج جران سبورت.

أهم التعديلات التي طرأت على كواتروبورتيه

٭ إعادة التصميم للشكل الخارجي.

٭ باقة جران لوسو مع محتويات فردية.

٭ باقة جران سبورت مع محتويات فردية.

٭ محرك بنزين V6 سعة 3 ليترات مع 20 حصانا إضافية لتصبح قوته الآن 350 حصانا.

٭ نظام ترفيه ومعلومات جديد مع شاشة لمس عالية الدقة بقياس 8.4 بوصات.

٭ كونسول مركزي معاد تصميمه مع مقبض دوار.

٭ حســـاس لنوعيــــة الهــواء كسمة قياسية على جميع الطرازات.

٭ باقة اختيارية من الأنظمة المتطورة لمساعدة السائق.

٭ نظام تثبيت السرعة المتكيف مع خاصية الإيقاف والانطلاق.

٭ نظام تحذير مغادرة المسار.

٭ نظام التحذير من الاصطدامات الأمامية مع نظام مساعد الكبح المتقدم.

٭ نظام الكبح الآلي في حالات الطوارئ.

٭ كاميرا الرؤية المحيطية.

٭ مكابح كهربائية جديدة لركن السيارة.