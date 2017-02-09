احتفالا بأعياد شهر فبراير، أطلقت شركة الملا ACURA، عرضا مميزا تحت شعار «فبراير من ذهب» تقدم فيه لعملائها الكرام عيدية من ذهب عند شرائهم أيا من موديلات سيارات ACURA، أول سيارة يابانية فاخرة في العالم، بالإضافة للعديد من المميزات والهدايا الإضافية التي تقدمها الشركة لعشاق سيارات ACURA في الكويت.

وتقدم شركة الملا ACURA لعملائها الكرام بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير أقوى عروض فبراير، فعند شراء العميل سيارة ACURA TLX سيحصل فورا على ذهب بقيمة 3000 دينار فيما سيحصل محبو سيارتي MDX وRDX على ذهب بقيمة 2000 دينار.

وإلى جانب الذهب، سيحظى منتسبو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والهيئة العامة للإطفاء وكذلك أبناء الشهداء بخصم اضافي بقيمة 500 دينار من السعر الأصلي للسيارة كتقدير وعرفان من الملا للدور العظيم الذي تلعبه هذه الشريحة في خدمة الكويت.

وفي هذا السياق، يقول مدير عام شركة الملا ACURA عماد ملاعب: «نحرص دائما على مشاركة الكويت فرحة الأعياد الوطنية بطريقتنا الخاصة، ونتشرف بأن نطلق بهذه المناسبة عرض الملا ACURA «فبراير من ذهب»، الذي نقدم من خلاله لعملائنا أكبر وأقوى العروض في الكويت التي تضمن لهم راحة البال لأنهم يستاهلون والكويت تستاهل»، وتقدم شركة الملا ACURA عرض العيد على موديلاتها المميزة MDX، TLX وRDX.

تتميز سيارة TLX من ACURA بكونها سيارة سيدان رياضية بناقل حركة بتسع سرعات، صممت بالكامل لتوفر مزيجا فريدا وبارزا من الرشاقة الرياضية والفخامة العالية للرقي. وأثناء قيادتها ستشعر بالتأكيد بالفرق مع نظام التفاف جميع العجلات الأمامية والخلفية الأول في العالم، وبالإضافة الى فخامة مقصورتها الداخلية سوف تستمتع بشاشتين أماميتين عاليتي الوضوح هذا الى جانب الحلية الداخلية من شجر الزيتون الطبيعي لتعيش تجربة فاخرة غير مسبوقة.

أما سيارة MDX فهي السيارة العائلية ذات الدفع الرباعي المتميزة من ACURA التي تمزج بين الإحساس المرهف القوي والأداء الرياضي الذي يجسد القوة وقدرة التحمل والرحابة بسبعة مقاعد لتتسع لكل أفراد العائلة، وهي مزودة بمحرك جديد بالكامل بحقن مباشر و24 صماما سعة 3.5 ليترات i-VTEC V-6 مع نظام إدارة السيلندرات المتغير (VCM™)، الذي يولد طاقة تبلغ 290 حصانا وعزما يبلغ 355 نيوتن – متر.

وبالنسبة لسيارة RDX ذات الدفع الرباعي فتأتي بهيكل مصقول، انسيابي وعالي الكفاءة من الناحية الأيروديناميكية، أضواء Jewel Eye نوع LED، مقصورة من الجلد، تشغيل المحرك عن بعد وبمحرك قوي سعة 3.5 ليترات مع نظام إدارة السيلندرات المتغير. ويدفع RDX الجديدة محرك i-VTECV6 سعة 3.5 ليترات مع نظام إدارة السيلندرات المتغير (VCM™)، ينتج قوة تصل إلى 278 حصانا عند 6200 دورة في الدقيقة وعزما يصل إلى 342 نيوتن - متر عند 4200 دورة في الدقيقة ليضمن أداء مذهلا. وباستخدام ناقل حركة أوتوماتيكي مع تبديل رياضي متتابع (Sequential SportShift)، ستوفر RDX قيادة بكل العجلات مع تحكم ذكي.