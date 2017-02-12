عمر القاضي: توفير أفضل المواصفات بأنسب الأسعار وأجود المنتجات

جوان فينغ: حطمت «جي أيه سي» الرقم القياسي للسيارة الصينية الأكثر مبيعاً

جودة في الصناعة وإتقان في الأداء

عبدالرحمن خالد

أطلقت مجموعة «المطوع والقاضي» سيارة (GS4) بمواصفاتها الفريدة وأسعارها المناسبة في المارينا كريسنت الخميس الماضي وسط حضور كبير من الناس وعشاق السيارات ومتابعي آخر ما توصلت إليه صناعة السيارات.

وذلك خلال مهرجان كبير أقامته المجموعة في المارينا مول بالتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، وذكرى تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، بمشاركة الموسيقية عازفة الهواء العالمية كاتلين دي فيل التي أبدعت بما قدمته من فقرات فنية وعزف أبهر الحضور، كما كان للفنان ومقدم البرامج أسامة فودة حضوره اللافت من خلال المسابقات المتنوعة التي جعل الجميع يشاركون فيها بأجواء من البهجة والفرح وتخللها توزيع الجوائز على الفائزين والهدايا على الحضور.

أعياد الكويتفي البداية، توجه المدير التنفيذي لمجموعة «المطوع والقاضي» عمر سليمان القاضي بالمباركة والتهنئة الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والى القيادة السياسية ولجميع أبناء الشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية.

وأعلن القاضي عن إطلاق سيارة (GS4) بمفهومها الجديد لسيارات الـ SUV احد إبداعات صناعة السيارات التي أنتجتها مجموعة (جي أيه سي موتور) عملاقة صناعة السيارات الصينية، معربا عن فخره واعتزازه للشراكة القائمة بين مجموعة المطوع والقاضي ومجموعة جي أيه سي موتورز التي أثبتت مكانتها ضمن أفضل صانعي السيارات في الصين والعالم، والتي قدمت مركبات بمواصفات عالمية وعالية الجودة، جسدت فيها خبرة امتدت لسنوات قدمت خلالها مجموعة واسعة من السيارات بمواصفاتها المتعددة، إضافة الى شراكتها مع أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، فبرنامج الاستقرار الإلكتروني ونظام إدارة المحرك من (بوش) الألمانية، والفرامل الأمامية كذلك من (كونتيننتال) الألمانية، أما المصدات الأمامية والخلفية فهي من فيسيتون الأميركية، ونظام تكييف الهواء من (دينسو) اليابانية، أما أحزمة الأمان ووسائد الهواء والمكابح الخلفية وأنظمة الطاقة الهيدروليكية فهي من إنتاج شركة (تي آر دبليو) في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد القاضي حرص مجموعة «المطوع والقاضي» على رضا عملائها وأن تضع دائما أفضل أنواع السيارات بين أيديهم، وبما يناسب متطلباتهم واحتياجاتهم، وكذلك توفير أفضل المواصفات لهم بأنسب الأسعار وأجود المنتجات، مشيرا الى ما تتميز به سيارات (جي أيه سي) عموما وسيارة (GS4) بشكل خاص والتي يأتي إطلاقها بمواصفاتها المتعددة ليؤكد متانة العلاقة بين مجموعة المطوع والقاضي، ومجموعة (جي أيه سي موتور) التي تعتمد أفضل تقنيات صناعة السيارات عالميا، وذلك من خلال شراكتها وتعاونها الوثيق مع شركات السيارات العريقة في العالم وفي مقدمتها هوندا وتويوتا وميتسوبيشي وفيات وهينو وجيب، بحيث استطاعت وضع جميع خبرات وإمكانات هذه الشركات في سيارة واحدة تحقق ما يطمح إليه الراغبون باقتناء سيارة تجمع التكنولوجيا المتقدمة والقوة التي تتجاوز الخيال مع 9 أنظمة أمان متكاملة وبعد أن نالت إعجاب وتقدير الجميع وبكل فخر.ودعا القاضي الراغبين باقتناء أي من سيارات (GS4) إلى زيارة معارض «المطوع والقاضي» والاطلاع على ما تتمتــــع به كل من هذه السيارات مـــن مزايا ومواصفات ستنال إعجـابهم بالتأكيــد، إضافة الــى تجربـــة قيادتهـــا والتمتـع بروح السيطرة والتحكم على الطرقات، واعدا بتقـــديم الأفضــل لهم دائما.

شراكة متميزةبدوره، أشاد نائب الرئيس التنفيذي لقسم التطوير الدولي في مجموعة (جي أيه سي) هو جوان فينغ بالشراكة القوية مع مجموعة «المطوع والقاضي» المبنية على الثقة المتبادلة والنابعة من السمعة الطيبة التي تتمتع بها مجموعة المطوع والقاضي في سوق السيارات وبين عملائها في الكويت والمنطقة، والتي تزداد يوما بعد يوم نتيجة للمصداقية والحرص على تقديم أفضل الخدمات من صيانة وإصلاح على أيدي أمهر المهندسين والفنيين، وكذلك توفير قطع الغيار الأصلية بأنسب الأسعار، إضافة الى عروضها التسويقية المميزة ومتابعتها لأحدث التطورات في مجال صناعة السيارات في العالم.

وعن مجموعة (جي أيه سي - موتورز) أكد جوان فينغ ان المجموعة استطاعت خلال زمن قياسي تحقيق نتائج باهرة وغير مسبوقة في تطبيق استراتيجيتها، حيث حطمت (جي أيه سي) الرقم القياسي للسيارة الصينية الأكثر مبيعا، وشهدت نموا كبيرا في المبيعات، وبناء على هذا النجاح كانت استراتيجية (جي أيه سي ـ موتورز) هي إطلاق سيارة واحدة جديدة على الأقل كل سنة من أجل الحصول على مجموعة واسعة من السيارات تكفي للتنافس مع غيرها من الماركات المعروفة مثل الأميركية واليابانية والكورية والأوروبية، من حيث ضمان عوامل تفوق تلك السيارات وفي مقدمتها الجودة العالية والمظهر المثالي والقوة في الأداء والمناورة على الطرقات بمختلف الظروف والأجواء.

وعبر جوان فينغ عن سعادته بما شاهده خلال حفل إطلاق سيارة (جي أيه سي) من فقرات متنوعة، وكذلك بتجاوب الجمهور وتفاعله مع هذا الحدث الرائع في الكويت، متوجها بالشكر إلى جميع القائمين على مجموعة المطوع والقاضي على حرصهم على إظهاره بالشكل الأفضل وبما تستحقه سيارات جي أيه سي، التي تؤمن لقائديها متعة المغامرة المليئة بالإثارة والأداء الفريد بما يتناسب مع طموح الظفر بأفضل الإمكانيات غير المحدودة للوصول إلى القمة.

كفاءة عاليةمن جانبه، تحدث المدير العام للمبيعات في مجموعة «المطوع والقاضي» أحمد أبوالهدى عن سيارة (GS4) باعتبارها رائدة سيارات الـ (SUV)، حيث أكد أبوالهدى قوة محركها الجديد كليا من الجيل الثاني لـ (جي أيه سي موتور) 200 تيربو، مع أقصى عزم 235 نيوتن في غضون نطاق سرعة 1500 الى 4200 دورة في الدقيقة، وباستهلاك وقود منخفض، حيث يبلغ استهلاك الوقود 6.3 ليترات فقط لكل 100 كلم، وهي النسبة الأقل بين السيارات من الفئة نفسها، وكذلك تم تصميم نقل الحركة بـ 7 سرعات والذي يستطيع تغيير تروس السرعة في غضون 0.2 ثانية، ونظام (أي إس بي) الإلكتروني الذي يساعد على ثبات واستقرار السيارة عند المنحدرات، وكذلك نظام (ECO) الذكي الذي يحافظ على استهلاك الوقود والزيت بشكل منخفض والصديق للبيئة، مع ميزة اجتياز اختبار القوة مع الأميال المتراكمة أكثر من 10 ملايين كيلومتر لتتمتع بخبرة قيادة مذهلة واقتصادية.

وعن أنظمة الأمان في السيارة أوضح أبوالهدى ان سيارة (GS4) تلبي معايير السلامة الدولية الأكثر صرامة والمطبقة في أميركا الشمالية خصوصا معايير مقاومة ضغط السقف، حيث تشتمل على عوارض معدنية مقاومة للتصادم في الأمام والخلف وهي ذات قوة كبيرة، كما تجمع 9 أنظمة أمان في سيارة واحدة، ففيها نظام الاستقرار الإلكتروني من بوش، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام فرامل تجاوزي، ونظام توزيع الكبح على الإطارات، ونظام الثبات عند المنعطفات، ونظام المساند عند الفرملة، ونظام تحرك الإضاءة الأمامية لجهة المنعطفات، ومنع رجوع المركبة عند التوقف أثناء الصعود، إضافة الى منع تسـارع المركبة على المنحدرات.

وبالنسبة لنظام المكابح للعجلات الأربع قال أبوالهدى انه عالي الأداء وقادر على العمل والأداء في جميع الظروف والطرق المختلفة بفضل ميزة الارتفاع الأرضي البالغة 190 ملم، وكذلك المسافة بين العجلات الأمامية إلى رأس السيارة والعجلات الخلفية الى ظهر السيارة قصيرة ما يضمن الأداء الأمثل من ناحية زوايا السيارة وضمان القابلية على المرور تحت ظروف الطرق على اختلافها، مع نظام تهوية جيد لأقراص المكابح الأمامية والخلفية، وكذلك نظام التعزيز الهوائي 11 بوصة، وهذان النظامان من شركة كونتيننتال العالمية.

تصميم رياضي قوي

أشار أحمد أبوالهدى إلى متعة قيادة سيارة (GS4)، والتي لن تجد أي عقبات لا يمكن التغلب عليها، فالسيارة تتمتع بتصميم رياضي متكامل مع الأداء القوي، وهي مزودة بتجهيزات تكنولوجية وأنظمة أمان متقدمة بالإضافة لمقصورة قيادة عصرية داخلية بمساحة واسعة ومريحة للعائلة، مع شعور بالهدوء الكامل بفضل تصميمها الكاتم للصوت بنسبة 360 درجة وزيادة الهدوء 26% ما يجعلك بعيدا تماما عن الضوضاء.

وقال ان منطقة التحكم المركزية مزودة بشاشة عائلية كبيرة مع ثلاثة مفاتيح بزخارف منقطة مطلية بالكروم لتمنحكم رحلة قيادة مفعمة بالإثارة، وباستخدام عجلة القيادة متعددة الوظائف مع مثبت للسرعة والتحكم بجميع الأنظمة في المقصورة والتحكم في السرعات الدقيقة والتنظيم الآلي لسرعة السيارة، كما يمنح الراكب ناقل الحركة المطلي بالكروم شعورا بالراحة وكأنه مقبض طائرة دمج فيه الجلد والكروم لإضفاء الجاذبية والفخامة، وفيها نظام ملاحة صوتي ثلاثي الأبعاد وفق النظام المزدوج بحجم 8 بوصات تم تصميمه مع نظام الملاحة وتحديد المواقع وضمان تخطيط الطريق الذكي والملاحة الدقيقة.

وأضاف ان نظام الإضاءة فيها متطور جدا وموزع بشكل مثالي لتحقيق أفضل رؤية أثناء القيادة باستخدام إضاءة (LED) في المصابيح الأمامية والخلفية، وتعمل ايضا خلال النهار، اضافة الى وجود أجهزة اكتشاف الرؤية التحذيرية في كل شيء غير معروف على الطريق، والشبك الأمامي جاء أنيقا على شكل جناح الطير للشعور بحيوية الطيران وبوجه جريء وبخطوط انسيابية رياضية، والعجلات من الألمنيوم بقياس 17 إنشا، وعجلات رياضية من الألمنيوم ايضا بقياس 18 إنشا، والإطارات مزودة بنظام مراقبة الضغط المباشر.

أما عن مساحة التخزين، قال ابوالهدى انها واسعة تعتمد على توفير المساحة للقائد والركاب والمرونة في طي المقاعد لتوفير مساحة تخزينية كافية لتلبية الاحتياجات المختلفة للتخزين وأسلوب الحياة، كما يمكن تعديل كرسي السائق بست طرق مع وظيفة التدفئة والتبريد.

وقال أبوالهدى: «ان سيارة (GS4) تحتوي فتحة سقف كهربائية ذات زجاج مظلل، ومساحاتها الأمامية مزودة بحساسات أمطار، ولوحة العدادات ملونة، وقواعد كرسي لسلامة الأطفال وفقا للمعايير الأوروبية».