استطاع الموظفون وضع معايير جديدة لجودة الخدمة والتميز بالأداء





نظمت شفروليه وكاديلاك الغانم - مجموعة خدمات ما بعد البيع - حفلها التكريمي السنوي يوم الاثنين 30 يناير 2017 وذلك في مركز الخدمة لشركة الغانم بالشويخ، في لقاء كبير جمع الموظفين بكبار الإداريين في شركة صناعات الغانم.



وهدف هذا الحفل إلى التأكيد على الالتزام الكبير بالتميز في الأداء في جميع عمليات وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى أن الحفل تضمن تكريما للموظفين لإخلاصهم وخدمتهم الاستثنائية.



وتم شكر الموظفين على تميزهم الذي فاق جميع التوقعات في جميع أقسام الشركة خلال العام 2016 حيث استطاع الموظفون وضع معايير جديدة لجودة الخدمة والتميز بالأداء لتعزيز مستويات رضا العملاء وذلك على مستوى خدمات السيارات وخدمات قطع الغيار.



وكان من بين الحضور كبار موظفي شفروليه وكاديلاك الغانم - مجموعة خدمات ما بعد البيع - حيث كرموا الموظفين وعبروا عن فخرهم بهم، وكذلك توجيه الشكر لعملاء شفروليه وكاديلاك لولائهم لهذه العلامة التجارية العالمية، ولوفائهم نحو خدمة سياراتهم بطريقة صحيحة لدى الوكيل المعتمد في الكويت، مع التأكيد على الارتقاء بمستويات الخدمة إلى آفاق أعلى في العام 2017 وما يليه.



وكان العام 2016 استثنائيا وهو ما تأكد بما حققته المجموعة بفوزها بعدد من الجوائز المرموقة في هذا المجال خلال السنة الماضية.



وفي المنافسة التي جرت مع وكلاء وموزعي جنرال موتورز الآخرين في الشرق الأوسط، فازت شركة الغانم للسيارات بالمركز الاول في مسابقتي مهارات مستشار الخدمة ومهارات الفنيين، كما أحرزت المركز الثاني (الأول بين موزعي دول الخليج) في مهارات مبيعات قطع الغيار.



كما حققت المجموعة جوائز كبيرة وذهبية عديدة تشمل مديري الخدمة في كاديلاك وشفروليه وقطع الغيار وأكثر من 21 جائزة في مهارات الفنيين.



وتم تكريم أصحاب الأداء الاستثنائي بعد كلمة الإدارة العليا لشركة الغانم للسيارات، والتي شكرت وأثنت على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل مع الإشادة بخدمات الدعم لضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة لجميع عملاء شفروليه وكاديلاك بكل اهتمام وإخلاص ورعاية بما يتوفق مع برنامج «أنا - أهتم» الذي يجشع الموظفين على بذل المزيد بطريقة تتجاوز توقعات العملاء من خلال المبادرات العديدة التي تترك أثرا طيبا لدى العملاء.



وإضافة الى التكريم الكبير الذي جرى لموظفي مجموعة خدمات ما بعد البيع، فإن الحديث يجري على قدم المساواة عن الخدمات التي تقدمها شفروليه وكاديلاك الغانم، التي من شأنها أن ترتقي على الدوام بعلاقات الثقة مع العملاء إلى مستويات أعلى وأفضل.



ويهدف مركز الخدمة إلى تقديم تجربة متكاملة ترضي العميل منذ اللحظة الأولى لدخوله مركز الخدمة وحتى اللحظة التي يغادر فيها.



ويعمل داخل هذا المركز فريق من مستشاري الخدمة المؤهلين ومن ذوي الخبرات والكفاءات لتوفر للعملاء ما يتوقعونه من احترافية في الفحص والتصليح وكل العمليات التي يقدمها المركز خاصة الفحوصات الخاصة بالسلامة مثل المساحات، الفرامل، المحرك والزيوت وذلك دون إضافة أي تكلفة على العميل.



وعند إجراء الفحص المجاني فإن العميل يحصل على تقرير تفصيلي يبين حالة السيارة وما تحتاج اليه من صيانة إن وجدت.



ويمكن الإشارة هنا الى عقود الخدمة المرنة والتي توفر للعملاء اختيارات مختلفة من طرق التمويل والسداد وكذلك من تمنحه لهم طوال السنة من مزايا ورحة بال.

الجوائز

٭ المـركز الأول - مسابقــــة مهـــارات مستشـــار الخدمة - جنرال موتورز الشرق الأوسط.

٭ المركـــــزان الأول والثالث - مسابقة مهـــارات الفنيين - جنــرال موتورز الشرق الأوسط.

٭ الجائزة الذهبية - مدير قطع الغيار - جنرال موتورز الشرق الأوسط.

٭ الجائزة الذهبية - مدير خدمة كاديلاك - جنرال موتورز الشرق الأوسط.

٭ الجائزة الذهبية - مدير خدمة شفروليه - موتورز الشــــرق الأوسط.

٭ الوصيــف فـــــي مسابقة مهارات مبيعات قطــع الغيار - جنرال موتورز الشرق الأوسط.