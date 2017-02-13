هوندا خصصت مجموعة من أفضل دراجاتها للمشاركة في المعرض





في دورته الجديدة لهذا العام، يحضر معرض Kuwait Riders 2017 بقوة أكثر وحضور واسع مع عدد من الأنشطة والفعاليات والعروض.



ولهذا، اختارت هوندا الغانم، الوكيل الحصري لدراجات هوندا النارية في الكويت، أن تكون حاضرة بشكل مميز في هذا المعرض لما له من أهمية خاصة لشريحة الشباب الذين تزداد عندهم هواية قيادة هذه الدراجات سواء للمتعة والنزهات أو حتى للذهاب إلى العمل.



وأقيم هذا المعرض في الساحة الموازية للخليج العربي في بنيد القار بالقرب من فندق سفير في الفترة من 1-4 فبراير 2017.



وضمن حرصها أن تكون مميزة في هذا المعرض، أطلقت هوندا الغانم باقة من العروض المذهلة التي لاقت إقبالا سواء أثناء فترة المعرض أو من خلال زيارات العملاء إلى المعرض لاحقا.



وشمل العرض خصومات مميزة على دراجات FC6، VT1300 وCTX1300، بينما كانت هناك مفاجأة أخرى بانتظار زوار المعرض وهي عرض (اشتر دراجة واحصل على الأخرى مجانا)، حيث كان العرض على دراجتي TRX680 & CRF50F.



وخصصت هوندا مجموعة من أفضل دراجاتها للمشاركة في هذا المعرض بحيث شملت موديلات (TRX680 - CRF50F - F6C - VT1300 - CTX1300).



وتعتبر الدراجة الرباعية الخاصة للطرقات الوعرة TRX680 من أقوى وأشهر دراجات ATV من نوعها، حيث تأتي بمحرك سعة 675 سي سي بسلنر واحد رباعي الأشواط في غرفة الاحتراق ليكون أكبر محرك يعمل بالتبريد السائل بين جميع دراجات هوندا ليوفر عزما عاليا وقوة اعتمادية، مع الحرص على تعزيز أنظمة الثبات والتحكم والسلامة.

أما دراجة F6C فهي تتميز بتصميم مثير ولافت للأنظار ليكون أفضل اختيار للشخصية العصرية. وهي تحمل مواصفات «Gold Wing» من حيث الهيكل المصنوع من الألمنيوم والمحرك وناقل السرعة.



وتعتبر الدراجة أقوى تعبير عن الجموح والانطلاق مع محرك 6 سلندرات رباعي الأشواط يوفر قوة تصل إلى 113.99 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة.



ومن بين السيارات المخصصة للانطلاقة بسهولة مهما كانت الأرض وعرة أو جبلية هي دراجة CRF50F بمحرك سعة 49 سي سي ومحركها المبرد بالهواء مع سلندر واحد رباعي الأشواط وثنائي الصمامات ليوفر أداء لا يمكن مقاربته بسهولة.



كما توفر الدراجة تقنية تعديل القوة والسرعة لتتيح للآباء ضمان قيادة أبنائهم لهذه الدراجات بأمان.