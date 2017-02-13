تحرص شركة السيارات اليابانية على الاستثمار بقوة في خدمة العملاء





كرّمت شركة «نيسان الشرق الأوسط» موظفيها الأفضل أداء في مجالي الخدمات والمبيعات من جميع أرجاء المنطقة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الامتياز في مسابقتها السنوية للمهارات الإقليمية الذي أقيم البارحة في مدينة ألعاب «أي إم جي وورلد» في دبي بحضور 2500 من موظفي الشركة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية «نيسان» المتواصلة لتكون في طليعة مزودي خدمات العملاء في المنطقة.



وتحرص شركة السيارات اليابانية على الاستثمار بقوة في خدمة العملاء مع التركيز على التزام أرقى المعايير بمجال المبيعات وخدمات ما بعد البيع.



وأكد المدير التنفيذي للشركة سمير شرفان خلال الحفل أن خدمة العملاء تندرج في صلب عمليات الشركة.

وقال شرفان بهذه المناسبة: «نركز في منطقة الشرق الأوسط وجميع الأسواق العالمية الأخرى على مواكبة أرقى مستويات خدمة العملاء، وتوفير تجربة تتخطى توقعاتهم في هذا السياق.

ومن الناحية العملية، يتطلب ذلك التزاما راسخا بتدريب موظفي الشركة لضمان أن تواكب خدماتنا أفضل المعايير العالمية، وتوفير تجربة تتجاوز توقعات العملاء وتعزز ولاءهم تجاه الشركة».

وتكرم جوائز مسابقة المهارات الإقليمية من «نيسان» - والتي بلغت اليوم دورتها العشرين- الموظفين الأفضل أداء خلال العام.



وتوفر المسابقة جوائزها لأربعة قطاعات تشمل التقنيين ومستشاري الخدمة وفرق المبيعات وقطع الغيار بهدف الوصول إلى أقصى قدرات هذه الفرق والارتقاء بمهاراتهم.

وتغطي هذه الجوائز مختلف جوانب الأعمال بدءا من الخبرة في قطع غيار «نيسان» الأصلية مرورا باستشارات الخدمة ووصولا الى مهارات البيع والخبرة التقنية.

وعبر شرفان عن تقديره العميق للمشاركين في المسابقة، وقال بهذا الصدد: «لقد أثار المشاركون إعجابي وإلهامي بمهاراتهم المتميزة والتزامهم الراسخ.



وتركز «نيسان» على الاستثمار في إمكانات الموظفين لإعداد فريق عمل طموح وذي مهارات رفيعة تؤهله لتوفير تجربة عالية الجودة للعملاء.



واستنادا لمعطيات هذا العام، تتعزز ثقتي بأننا نمضي على الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا في توفير أفضل تجربة ممكنة للعملاء في قطاع السيارات.



وأتوجه بخالص التهنئة للفائزين ضمن مختلف الفئات، وأشكر جميع المشاركين في المسابقة على تميزهم وجهودهم الصادقة».