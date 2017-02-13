أطلقت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في الكويت، عرضها الخاص في فبراير تمنح فيه عملاءها أعلى تثمين لسياراتهم عند شراء واحدة من سيارات كاديلاك الغنية بالرفاهية والفخامة.

ويشمل هذا العرض أيقونة الأناقة كاديلاك CTS مع قيمة إضافية تبلغ 3300 دولار فوق أعلى تثمين.



وكانت سيدان كاديلاك الفاخرة CTS، أيقونة مجموعة طرازات كاديلاك الجديدة والمعززة، قد جاءت بتحسينات إضافية جديدة في المظهر الخارجي، مع المزيد من التجهيزات التكنولوجية وتسميات جديدة أكثر وضوحا لفئاتها، في طراز العام 2017.



وتتضمن كاديلاك CTS 2017 تصميما جديدا كليا لشبك التهوية في الأمام، إضافة إلى تصميم جديد كليا للواجهة الخلفية مع عوادم عمودية وتغيرات في تصميم الصفائح.



في حين بقيت الواجهة الأمامية على شكلها بدون تغيير في CTS-V.

وتعزز العناصر الأكثر رشاقة، مثل الخط غير المنقطع الممتد من المصابيح الأمامية إلى الخلفية، المظهر الطويل والرشيق لكاديلاك CTS، ويساهم في تحقيق سمات الأبعاد الثلاثية في سطحها. ويسهم الارتفاع المنخفض في CTS بتحقيق ديناميكيات قيادة عالمية المستوى، إضافة إلى دعم المظهر الإجمالي الأنيق للسيارة.

وفي جديد العام 2017 أيضا، تقدم CTS حزمة الكربون الأسود الرياضية، ولونين خارجيين جديدين، وتصميمين للعجلات - تتضمن عجلات V-Sport 18 إنش- لتستكمل المزيج الرائع من الأداء والفخامة.

أما كاميرا المرآة الخلفية، أول تطبيق من نوعه لتكنولوجيا العرض الكامل في قطاع السيارات، فهي متوافرة اختياريا في CTS 2017، بعد أن تم إطلاقها للمرة الأولى في سيارة كاديلاك CT6 الأولى من نوعها.

وحصلت كاديلاك CUE - قلب المجموعة الشمولية والموسعة من التجهيزات التكنولوجية التي تحتويها كاديلاك CTS - فقد حصل على تحسينات في نظام التشغيل لتحقيق تجربة أكثر انسيابية وسرعة في الاستخدام.



وتتميز كاديلاك CTS بوزنها الأخف من أهم منافسيها، ما يسمح لها بتقديم ديناميكيات القيادة الأكثر رشاقة في هذه الفئة، في حين أن مجموعة محركاتها تعبر عن القوة المتميزة التي تقدمها السيارة.

ويعتبر محرك الاسطوانات الأربعة 2.0 تيربو 268 حصانا، أحد أكثر المحركات كثافة من حيث القوة في القطاع، فهو يوفر 90% من ذروة عزم دورانه بين 2100 و5400 نيوتن متر دورة في الدقيقة، ويصل إلى ذروة عزم الدوران البالغ 400 نيوتن متر بين 3000 و4500 دورة في الدقيقة.



ويعتبر المحرك V6 بمحرك ذو 3.6 ليترات للتنفيس الطبيعي الأكثر قوة في فئته، بقوة 335 حصانا و386 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتتضمن تكنولوجيات استهلاك الوقود أنظمة الحقن المباشر، والتوقيت المتفاوت المستمر، والنظام النشط لإدارة الوقود مع تكنولوجيا إيقاف عمل الاسطوانات. ويتضمن كلا المحركات 2.0 تيربو وV6 3.6 لتر نظام إيقاف/تشغيل المحرك، المعزز للفعالية.

ولتحقيق التناسق والتناغم في صالات عرض كاديلاك، حصلت CTS على تسميات جديدة لفئاتها هي CTS، وLuxury، وLuxury Premium، وV-Sport، وV-Sport Premium Luxury، لتجعل كاديلاك CTS متناسقة مع طرازات كاديلاك التي تم إطلاقها مؤخرا، وهي كاديلاك CT6 السيدان الفاخرة الأولى من نوعها، وكاديلاك XT5 الكروس أوفر الفاخرة الأولى من نوعها أيضا.

كاديلاك CTS، التي تم إطلاق جيلها الحالي في العام 2014، نالت لقب «أفضل 10» من مجلة «كار آند درايف» للعام الثالث على التوالي، كما ونالت أيضا جائزة سيارة العام من مجلة «موتور تريند».



واعتمادا على بنية شاسيه الدفع الخلفي الفريدة من نوعها، التي تحمل أيضا السيدان الأصغر ATS وطراز الكوبيه، رحبت مجموعة CTS بجيلها الثالث المنتظر وعالي الأداء، CTS-V السيدان السوبر رياضية في العام 2016.