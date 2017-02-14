ملاعب: المعارض التي تعبر عن الأصالة هي المكان المناسب لسيارات ACURA

لأن بنيتها المتينة والمتكاملة تشبه تماما الخيول الأصيلة، تمكنت سيارات ACURA من لفت الأنظار خلال مشاركة ورعاية شركة الملا أوتو، الوكيل الحصري لسيارات ACURA في الكويت، أول سيارة يابانية فاخرة في العالم، لمعرض البراق للخيل والفروسية فـي نسخته الثانية، الذي أقيــــم بين 9 و11 فبراير الجاري في أرض المعارض الدولية، حيث خطفت كل من NSX وTLXوMDX الأنظار خـلال المعـــرض الذي يعتبر أكـبر مـــزاد للخيـول العربية الأصيلة، ويشارك فيه كبار مربـي الخيـول، وشخصيات المجتمع المهتمين بهذا المجال.

NSX وأحصنتها الأصيلة

وإن كان هذا المعرض يتفوق بعدد الخيول الأصيلة المشاركة، فكذلك سيارة NSX تتفوق بسرعتها التي تتخطى 573 حصانا حدود الرفاهية والفخامة بين السيارات الرياضية، لذا اختارت شركة الملا أوتو المشاركة في هذا المعرض لتقدم لمحبي السيارات الرياضية الفاخرة وجبة دسمة من الخيارات الرائعة، حيث تمكن الزوار من مشاهدة NSX عن قرب، وكذلك الاطلاع على أحدث طرازات TLX وMDX من ACURA.

زوار معرض البراق للخيل والفروسية أذهلوا بهيكل ACURA NSX المصمم بطريقة مبتكرة ليعزز الأداء الكلي للسيارة من تسارع وانسيابية، ليمنحها شكلا جذابا وبنفس الوقت أمانا لا يضاهى، فكل خط يؤدي غرضا معينا، من ضمنه 10 مسارب هواء وظيفية مهمتها تبريد الهواء وتعزيز الأداء الإيروديناميكي.

وبفضل العجلات المتشابكة الموجودة بشكل حصري في NSX والمكابح المثالية المصنوعة من السيراميك الكربوني، وهيكلها المصنوع من كتلة واحدة من الألمنيوم المتطور، تقدم لك السيارة أداء عاليا ووزنا خفيفا.

أصالة ودقة وحرفية

وعن المشاركة يقول مدير عام شركة الملا ACURA عماد ملاعب: «المعارض التي تعبر عن الأصالة هي المكان المناسبة لسيارات ACURA التي تتميز بأصالتها ودقتها وحرفية عالية تتخطى فيها أعلى معايير الفخامة العالمية.

وفي هذه المناسبة، أتقدم بالشكر من مديرة أكاديمية البراق ريم الظفيري لإتاحتها الفرصة كي نكون جزءا من هذا الحدث الذي يجمع مجموعة من الشباب الكويتي الطموح تحت سقف واحد».

مزيج من الفخامة

وتمكنــــت كــل مــــن TLX وMDX من شـــد أنظـــار الحضور إلى مميــــزات هاتين السيارتين، فالأولى باختصار تعتبـــر رمزا لرشاقـــة سيارات السيدان الرياضية التي توفر مزيجا فريدا وبارزا من الفخامة العالية للرقي الذي تم تطويره وفقا لمفهوم «السجادة الحمراء للرياضيين» الذي يمنحك أحدث تقنيات السلامة لتنعم بتجربة القيادة المثيرة.

وتستخدم TLX مجموعة من التقنيات الجديدة من بينها محركات i-VTEC بحقن مباشر تولد طاقة عالية، كما تستخدم ناقلي حركة جديدين ومتطورين يتضمنان أول ناقل حركة بقابض مزدوج للسيارات في العالم مع محول لقوة العزم، وتكرار أحدث تقنيات الدقة في التحكم من ACURA، نظام دقة انعطاف جميع العجلات (P-AWS) ونظام المساعدة الذكية للتحكم بالقيادة (AHA).

أما MDX فهي اول سيارة في العالم تستخدم نظام التحكم الفائق للقيادة بكل العجلات Super Handling All- Wheel Drive™ – SH-AWD®))، الذي يوزع تدريجيا العزم الأفضل، ليس فقط بين المحورين الأمامي والخلفي، لكن أيضا بين العجلتين الخلفيتين اليمنى واليسرى.

ويكتمــل النظام مع المساعدة المرنة بالتحكم التي تستخدم نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) لكبح العجلة الأمامية اليمنى أو اليسرى لتخفيض تأخير الانحراف (المدة بين حركة عجلة القيادة ودوران هيكل السيارة) لتحسين تتبع المنعطفات والتوازن.