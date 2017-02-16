ضمن اهتمامها بتوفير الفخامة لعشاقها في الكويت بأفضل العروض، تقدم شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في الكويت عرضا مذهلا على فئتين من سيارة كاديلاك ATS 2017 وهما محرك 2.0 ليتر تيربو بقوة 272 حصانا، ومحرك 2.5 ليتر بقوة 202 حصان، لتؤكد كاديلاك مجددا على مكانتها الرائدة بين السيارات الفاخرة الغنية بالتكنولوجيا والقوة، وهو ما رأيناه منذ إطلاق لسيارة كاديلاك ATS تيربو موديل 2017 والتي انتظرها عشاق الفخامة والرفاهية بكل شغف لما تقدمه هذه السيارة من مزايا وتكنولوجيا ومواصفات ترتقي بالرفاهية إلى مستوى متقدمة.

وتحتوي مجموعة كاديلاك ATS على تحسينات محورية جديدة في طراز العام 2017، تتضمن مستويات أكثر تفصيلا وتحديدا في فئاتها، تعزز ديناميكيات القيادة الرائدة التي تقدمها السيارة ضمن فئتها. ويضيف المحرك 2.0 تيربو في كاديلاك ATS سيدان 2017، سيدان تيربو-4 الفاخرة الأكثر سرعة وقوة في فئتها، قوة محركة جديدة واقتصادية في نفس الوقت، تضاف إلى مجموعة عائلة محركات ATS سيدان.

وفي جديد العام 2017 أيضا، حصلت ATS على لونين جديدين في الخارج وعجلات 17 إنشاً بتصميمين، لاستكمال الطلة الجريئة والشهيرة من كاديلاك في الداخل والخارج.

وتعتبر مجموعة كاديلاك ATS السيارة المدمجة والرياضية المتميزة من كاديلاك، تعكس توجهات العصر الجديد لعشاق الأداء الرياضي المذهل من سائقي سيارات كاديلاك.

وتعتمد ATS التي أطلقت للمرة الأولى في العام 2013، على شاسيه دفع خلفي مميز تتألق به السيارة الأكبر CTS، وأضافت العلامة طراز كوبيه ديناميكي في العام 2015، ثم أضافت سلسة الأداء الرياضي الفائق V-Series في العام 2016.

ولتحقيق وضوحا أكبر للعملاء، حصلت فئات ATS على تسمية جديدة هي ATS، وPremium Luxury، وPremium Performance، لتوفر فئات أكثر غنى من حيث المحتوى والتكنولوجيا، ولتأخذ اسم ATS بشكل يتماشى مع الطرازات التي تم إطلاقها مؤخرا، وهي كاديلاك CT6 السيدان الفاخرة الجديدة بالكامل، وكاديلاك XT5 الكروس أوفر الفاخرة الجديدة بالكامل أيضا. وتعود هذه التعزيزات بالفائدة على طرازي السيدان والكوبيه في آن واحد.

كاديلاك ATS 2017 سيدان 2.0 تيربو، الإضافة الجديدة إلى مجموعة ATS في المنطقة، جهزت بمحرك الأربعة اسطوانات تيربوتشارجد الأكثر قوة في فئة السيارات الفاخرة المدمجة.

هذا المحرك الذي يولد قوة تبلغ 272 حصانا و295 باوند-قدم من عزم الدوران (400 نيوتن متر)، يولد نطاق واسعا من عزم الدوران ودعما أكبر للقوة لمنح ATS تيربو خفيفة الوزن شعورا مذهلا بالقوة الفورية عند الطلب. ويأتي هذا المحرك ليستكمل محرك ATS 2.5 ليتر ذو الاسطوانات الأربع، والمحرك V6 سعة 3.6 ليترات.

أما مقصورة ATS التي تركز على السائق مع تكنولوجيات مدمجة ومواد إبداعية، فتستكمل التصميم الخارجي وتدعم تجربة القيادة الرائعة في كاديلاك ATS 2.0 تيربو.

وتتضمن تجهيزات الأداء القياسية فرامل Brembo أمامية، وحزمة التوجيه ZF المخصصة للأداء الرياضي، وناقلات حركة بثمان سرعات مع أدوات تغيير السرعة.

وتعتبر كاديلاك ATS سيدان 2.0 تيربو إحدى السيارات الأكثر تواصلا في فئتها. حيث جهزت بنظام Bose Preimum Surround الصوتي، وكاميرا الرؤية الخلفية، ونظام الترفيه والمعلومات المعزز كاديلاك CUE، مع آبل كاربلاي (ومجهزة لنظام أندرويد أوتو).

وتتوافر ATS 2.0 لتر تيربوتشارجد سيدان بفئتين هما ATS سيدان 2.0 تيربو، وATS سيدان Premium Luxury 2.0 لتر تيربو، وتوفر الأولى جميع المزايا السابقة مع مقاعد جلدية، في حين تأتي الثانية بمقاعد قياسية من جلد الأنيلين مع ميزة التدفئة والتبريد، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل ضمن 10 وضعيات، مع دعم لمنطقة الحوض، تظهر الإبداع المتقن لفلسفة القص-والتطريز التي تشتهر بها كاديلاك.

وتتوافر أنظمة حفظ وضعية مقعد السائق والتحكم بالمرايا بشكل مبرمج في خدمة جميع سائقي ATS سيدان 2.0 لتر Premium Luxury. ومن تجهيزات الملاءمة والتواصل القياسية الأخرى: نظام ملاحة GPS مدمج من كاديلاك، ومنفذ كهرباء 110 فولت، ونظام دعم الركن في الأمام والخلف.

وتمت إضافة المحتوى القياسي في ATS سيدان 2.0 تيربو إلى طراز ATS Premium Luxury 3.6 لتر مع مقاعد جلدية بالقص والتطريز بدلا من الجلد العادي، وتأتي طرازات ATS Premium Performance 3.6 ليترات سيدان وكوبيه بجلد أنيلين لشعور أكبر بالفخامة.

وتتضمن الأجزاء والأنظمة الإضافية المستوحاة من السباقات نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة الحصري ضمن فئته، وترس تفاضلي خلفي محدود الانزلاق، وتبريد رياضي وعجلات رياضية.