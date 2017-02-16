أسعار استثنائية وتأمين وتسجيل مجاني وخدمة مجانية لمدة سنة وكفالة مدى الحياة

كما عودتكم، مجموعة الملا، الوكلاء الحصريون لسيارات ميتسوبيشي في الكويت، أطلقت الملا موتورز الحملة الخاصة بشهر فبراير تحت شعار «بالتأكيد... أنت المستفيد، عروض استثنائية بالأعياد الوطنية» التي تأتي بالتزامن مع احتفالات الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير.

وقالت المجموعة في بيان لها، إن هذا العرض المميز الذي يمتد طيلة شهر فبراير يشمل جميع سيارات ميتسوبيشي، وسيحصل العميل لدى شرائه خلال فترة العرض على تأمين وتسجيل مجاني، وخدمة مجانية لمدة سنة او 20 ألف كلم، إضافة إلى كفالة مدى الحياة.

ويضاف العرض الخاص بالاحتفالات الوطنية إلى سلسلة من العروض المميزة التي تحرص «ميتسوبيشي الملا» على تقديمها على مدار السنة، لمحاكاة تطلعات ورغبات العملاء عبر تقديم أفضل وأقوى العروض التسويقية التي تضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة لهم، وهو ما تمت ترجمته عبر تقديم سيارات ميتسوبيشي المعروفة بجودة صناعتها اليابانية، بأسعار تنافسية وخدمات ما بعد البيع استثنائية وعلى درجة عالية من الحرفية يتولاها فريق عمل متخصص ذي خبرة كبيرة قادر على تقديم الخدمة بأبهى وأفضل صورة ممكنة.

وذكرت المجموعة ان هذا العرض المميز يشمل مجموعة واسعة من سيارات ميتسوبيشي التي تتميز بجودة صناعتها اليابانية، حيث ان ميتسوبيشي باجيرو القائد على مر السنين موديل 2017 والمجهز بمواصفات متفوقة تشمل محرك «مايفيك» القوي سعة 3.8 ليترات بحجم 6 اسطوانات وبـ 24 صماما والقادر على توليد 269 حصانا، ونظام سوبر سيليكت للدفع الرباعي، وناقل حركة تلقائي يعمل على دراسة عادات القيادة، إضافة الى العديد من التجهيزات الداخلية الفاخرة والنظام الترفيهي والسمعي من نوع «روكفورد» مع 12 مكبر صوت موزعة على أجزاء المقصورة متاح بسعر يبدأ من 7999 دينارا.

أما ميتسوبيشي أوتلاندر الجذابة والمتعددة الاستخدامات ذات تأدية الدفع القوية والمجهزة بمحرك «مايفيك» القوي والرياضي سعة 2.4 ليتر، والتي تتميز مقصورتها بتصميم عصري ورحابة كبيرة ومستويات عالية من الفخامة وأنظمة متطورة، متوافرة بسعر يبدأ من 6299 دينارا.

وإلى كل العملاء المغامرين والعائلات المفعمة بالحيوية، الذين يبحثون عن سيارة رياضية متعددة الأغراض وكاملة المواصفات لتلبي حاجاتهم وطموحاتهم، فان ميتسوبيشي مونتيرو سبورت الجديدة التي قلبت الموازين بعناصرها اللافتة، ومنها التصميم العصري الذي يأسر الأنظار، فهي تحمل سمات وملامح الهوية الجديدة المسماة «الدرع الديناميكية»، والأنظمة المتطورة والحديثة، أبرزها ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات ويعتبر الأحدث لدى ميتسوبيشي موتورز لضمان قيادة سلسة ومرفهة واستهلاك أقل للوقود، متوفرة بسعر يبدأ من 6999 دينارا.

وللباحثين عن السيارات الصغيرة والاقتصادية فإن اتراج متوافرة بسعر يبدأ من 3099 دينار، أما ميراج فهي متاحة بسعر يبدأ من 2799 دينارا.

ودعت المجموعة عملاءها إلى الاحتفال معها بالأجواء المميزة لـ «هلا فبراير» داخل معرضها بالري الذي يستقبلهم من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء وبشكل متواصل، للتمتع بتجربة قيادة لا مثيل لها لجميع فئات سيارات ميتسوبيشي والتعرف على تفاصيل العرض الفريد.