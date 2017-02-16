أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات نيسان في الكويت، رعايتها لأنشطة ألتميت سوكر أكاديمي لكرة القدم، إحدى الأكاديميات المرموقة في الكويت، والتي تستقبل الأطفال بين 5 و18 عاما.

وتقدم «نيسان البابطين» للعام الثاني على التوالي، الدعم المادي، والمساعدة في المسابقات والبطولات الكروية المختلفة التي تحتضنها الأكاديمية على مدار العام.

وتهدف «ألتميت سوكر أكاديمي» إلى تعزيز مهارات كرة القدم لدى المنتسبين إليها، وتوفير التدريبات على أعلى مستوى لهم.

وتستضيف الأكاديمية العديد من الفعاليات والمسابقات والبطولات على مدار العام، كما تنظم رحلات ميدانية داخل الكويت وخارجها. وتقدم برامج تدريبية وفق أرقى المعايير العالمية، تحت إشراف فريق من المدربين من ذوي الخبرات العالية.

وتفخر «نيسان البابطين» بتطوير قدرات لاعبي كرة القدم، وتلبية طموحاتهم، والمشاركة في المباريات، وزرع حب الرياضة والحياة الصحية في نفوسهم.

هذه الشراكة تظهر التزام «نيسان البابطين» بالمضي قدما في الدعم والارتقاء بالأنشطة الرياضية في الكويت، وبناء جيل ناجح من اللاعبين على المستوى الوطني.

وتأتي الرعاية الجديدة من نيسان البابطين، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وانطلاقا من إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الروح الرياضية لدى الأجيال الشابة، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه للأنشطة الرياضية، وضمن حرصها على المساهمة في خطة التنمية بالكويت.

والجدير بالذكر أن ألتميت سوكر أكاديمي تستقبل اللاعبين بين 5 و18 عاما، الذين يحصلون على تدريبات وفق أرقى المعايير المتطورة، تحت إشراف مدربين على أعلى مستوى، إضافة إلى ذلك، تحرص الأكاديمية على تعزيز الروح الرياضية والتعاون والعمل الجماعي بين اللاعبين المسجلين لديها، وإتاحة الفرصة للمشاركة في مخيمات تدريبية، وإقامة مباريات مع فرق محلية وعالمية.