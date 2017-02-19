في إنجاز جديد تضيفه سيلفرادو من شفروليه الغانم إلى سجل نجاحاتها في الكويت، تتصدر من جديد وللعام الثاني على التوالي أرقام المبيعات ليكون البيك أب الأكثر مبيعا في فئتها في سوق الكويت.



ومن المؤكد أن تحقيق هذه الريادة ليس بالأمر السهل في السوق المحلي الذي يشهد منافسة قوية جدا من مختلف العلامات التجارية لشاحنات البيك أب وخاصة الأميركية.



ولكن من الواضح جدا من خلال تصدر سيلفرادو أنه يحظى بالثقة والإقبال الأكبر لدى عملائها وخاصة فئة الشباب الذي تستهويه هذه المركبات التي تجمع بشكل متكامل بين وظيفتها كشاحنة متعددة الاستخدامات وبين مركبة تعكس أسلوب قائدها بطريقة عصرية.



وقد تم تطوير سيلفرادو وتعزيز مواصفات الرفاهية والقوة فيها لتكون في مقدمة منافسيها بما تتميز به من تصميم عصري وغني بالتحدي، بالإضافة إلى المزايا التكنولوجية والترفيهية التي تجعل قيادتها ممتعة سواء في شوارع المدينة أو في البر.



وتفخر شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات شفروليه في الكويت، بتقديم هذه الشاحنة كواحدة من أعرق الشاحنات الكبيرة الحجم وأكثرها اعتمادية وعراقة. وإضافة الى ما تقدمه هذه الشاحنة من قوة غير مسبوقة في الأداء، وتوفير في استهلاك الوقود، لإضافة تكنولوجيا متطورة، فإنها أيضا توفر لعملائها الاختيار بين العديد من المواصفات الخارجية والموديلات التي تحمل كل واحدة منها حضورا مهيبا يعززه مظهر الفولاذ، ويمكن لعشاق هذه السيارات تجربة قيادتها في أي من معارض شفروليه الغانم.



«سيلفرادو الجديدة»



سيلفرادو مصممة اعتمادا على إرث «شاحنات شيفي» لتقدم المزيد من القوة والتطور والقدرات، أفضل من أي طراز سابق. وهي تتضمن 3 محركات واحد EcoTec3- V6 واثنين V8- إضافة إلى مقصورة أقوى وأكثر هدوءا وراحة، ومزايا مطورة للقيادة والتحكم، وحلول مبتكرة لإدارة الحمولة في الصندوق الخلفي، إضافة إلى تصنيف وزن مميز لوزن المقطورة يبلغ 4.264 كيلوغراما.



تصميم عملي



يمزج التصميم الخارجي في سيلفرادو ما بين إرث سيارات البيك- أب من شفروليه مع جماليات عصرية متطورة.



وتمنح شبكة التهوية مزدوجة المنافذ والصادم العريض وغطاء المحرك ثنائي القوة، حضورا قويا ينساب عبر جوانب منحوتة للهيكل وزوائد الرفارف الجانبية.ولا يقف تصميم سيلفرادو عند حدود المظهر فحسب، حيث تمت هندسة الواجهة لتطوير تدفق الهواء للحصول على المزيد من الفعالية في تبريد المحرك، في الوقت الذي تم تشكيل السقف وجناح الباب الخلفي في حجرة اختبار الهواء لتعزيز انسياب الهواء فوق السيارة لتحقيق مستويات مقاومة أقل للهواء. أما الأبواب المتناسبة مع فجوات جوانب الهيكل، فهي تخفف ضجيج الهواء لتحقيق أجواء هادئة في المقصورة.



المزايا الداخلية



تعكس المزايا الداخلية في سيلفرادو، نفس التركيز على خصائص الشكل والعملانية. وتم تشكيل لوحة العدادات العلوية ومجموعة العدادات ذات الستة مؤشرات وأماكن التخزين المتعددة، بشكل خاص لتلبي متطلبات عملاء سيارات البيك- أب. ووضعت أدوات التحكم بشكل عملي ومنطقي وسهل الوصول، لتعمل حتى عند ارتداء قفازات العمل. وتأتي الأبواب الخلفية في مقصورة الطاقم بتصميم أكبر حجما لتحقيق عملية دخول وخروج أسهل. أما الأبواب الخلفية في المقصورة المزدوجة، فهي معلقة من الأمام لتحقيق مزايا الدخول والخروج الأسهل، خاصة في الأماكن الضيقة.



نظام MyLink



تتضمن جميع طرازات فئة بيك- أب العمل في سيلفرادو نظام MyLink مع شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 4.2، أو قياس 7 إنش اختياريا مع راديو AM/FM ومنافذ USB ومنفذ إضافي لأجهزة MP3.وتتضمن شاشة اللمس الملونة عالية الدقة قياس 7 إنش- القياسية في طرازات LT- راديو AM/FM مع ميزة البحث والمسح، وساعة رقمية، ومنافذ USB، ومنفذ إضافي، وبث راديو Bluetooth للموسيقى ومعظم الهواتف.أما الشاشة 8 إنش عالية الدقة- القياسية في فئات LT- فتسمح للمستخدم بالانتقال وسحب الأيقونات في القوائم. وتضم طرازات LTZ وهاي كنتري شاشة تعمل باللمس عالية الدقة قياس 8 إنش مع نظام ملاحة.



مقصورة قوية



تأتي المقصورة الجديدة بتصميم أقوى، حيث تم تشكيل حوالي ثلثي بنيتها من الفولاذ شديد الصلابة، لتأمين شعور واثق وسلامة مطورة. وبشكل مماثل، صنعت السكك الرئيسية والعناصر المتقاطعة المحورية للهيكل المطور، من الحديد شديد الصلابة مع أجزاء أساسية مصممة هيدروليكيا لتأمين وزن أخف للكتلة وقوة محدثة.



وتضبط كراسي الهيكل المصممة بنمط التقطيع، الحركة العمودية والأفقية لتأمين تجربة قيادة أكثر هدوءا وراحة. وتضم طرازات المقصورة المزدوجة ومقصورة الطاقم مجموعة من كراسي الهيكل الهيدروليكية لتحقيق عزل إضافي للمقصورتين. ويهدف هذا التصميم الممزوج بعناصر معززة أخرى للصوت والضجيج والاهتزازات والخشونة، إلى ضمان شعور ثابت ومطور دون فقدان قدرات البيك- أب التقليدية.



حلول ذكية

يستفيد صندوق الحمولة من تركيز سيلفرادو على تقديم الوسائل الصحيحة لعملائها ليقوموا بأعمالهم.



حيث تمت صناعة الصندوق من الفولاذ الملفوف للحصول على قوة أكبر والتخفيف من الكتلة، بالمقارنة مع الصندوق المدموغ المستخدم من قبل معظم المنافسين، وهو يتضمن كذلك مجموعة من الحلول الذكية للحياة اليومية.



ويجعل الصادم الخلفي الذي يحتوي على درجات عملية الصعود إلى الصندوق الخلفي أكثر سهولة. ويتوافر الصندوق أيضا مع مشابك علوية، وإضاءة محيطة بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) تحت السكك، ونظام EZ للرفع وباب خلفي منخفض.



تلبية متطلبات العملاء



وصل الفريق الذي عمل على تصميم سيلفرادو إلى أقصى الحدود، بهدف تصميم سيارة بيك- أب جديدة تفوق متطلبات هؤلاء العملاء.



وعلى سبيل المثال، تخضع طرازات سيلفرادو إلى ما يزيد عن ستة ملايين ميل من اختبار التحمل في ملفورد بروفنغ غراوند (Milford Proving Ground)، صحاري وجبال نيفادا، والمساحات المتجمدة في كابوسكاسنغ أونتاريو. وهو ما يقابل 240 رحلة حول العالم.



بالإضافة إلى ذلك، تجمع السيارة ما يزيد على 7 ملايين ميل حقيقي خلال الاختبارات النهائية، لتحقق إجمالي أميال اختبارية يصل إلى 13 مليونا. ونتجت عوامل القوة وعزم الدوران والفعالية المضاعفة لعائلة محركات EcoTec3 من مستوى غير مسبوق من التحاليل الكمبيوترية، تتضمن ديناميكيات كمبيوترية شاملة، لتحقيق احتراق مثالي للهواء والوقود في الأسطوانات. وقد خاض برنامج المحرك ما يزيد على 10 ملايين ساعة من التحاليل الكمبيوترية، في حين خاض نظام الاحتراق المتطور 6 ملايين ساعة- ما يقابل 685 عاما- من التحاليل.



تعهد شفروليه الشامل



واستكمالا لجعبة المزايا الإضافية، يحظى جميع عملاء سيلفرادو الجديدة بالمستويات الجديدة من خدمات برنامج «تعهد شفروليه الشامل»، الذي يقدم أسعار صيانة تنافسية وشفافية في التكاليف، وتقديم الخدمة خلال ساعة واحدة، وخدمات عالية الجودة على أيدي فنيين معتمدين، وحجز موعد في غضون يومين، وضمان إقليمي لمدة ثلاث سنوات/ 100الف كيلومتر، و4 سنوات من الخدمة الإقليمية للمساعدة على الطرقات طوال أيام الأسبوع. وتقدم العلامة كذلك مواعيد خدمة تنافسية لكل 10.000 كيلومتر، مقابل 5 آلاف كيلومتر لدى معظم المنافسين.

3 محركات لـ «سيلفرادو».. تمنحك الأفضل بكل شيء

تتضمن مجموعة محركات EcoTec3 في طرازات سيلفرادو المحرك V6 سعة 4.3 ليترات وV8 سعة 5.3 ليترات، وV8 سعة 6.2 ليترات، تقترن جميعها بناقلات حركة ذات ست سرعات أو ناقل حركة جديد بثماني سرعات (قياسي في LTZ).



ويولد المحرك V6 سعة 4.3 ليترات يقدم قوة تبلغ 285 حصانا و413 نيوتن متر من عزم الدوران. في حين يستطيع المحرك V8 سعة 5.3 ليترات توليد قوة قدرها 355 حصانا و519 نيوتن متر من عزم الدوران، والمحرك V8 سعة 6.2 ليترات 420 حصانا و624 نيوتن متر من عزم الدوران.

تحتوي جميع محركات EcoTec3 الثلاثة الجديدة على نظام الحقن المباشر للوقود والنظام النشط لإدارة الوقود (إيقاف عمل الاسطوانات) وتوقيت متفاوت مستمر لصمامات العادم، في مزيج لا يمكن الحصول عليه في سيارات البيك- أب المنافسة. وتستخدم المحركات كذلك تصميما مدمجا للصمامات الفوقية وعناصر ذات وزن خفيف مثل الوحدات ورؤوس الاسطوانات المصنوعة من الألمنيوم، للتخفيف من وزن الكتلة، وتوفير طاقة إضافية.



وتقدم المحركات الثلاثة مزايا القوة وعزم الدوران والاعتمادية لمحرك كبير السعة والتي أثبتت قدراتها، وهي تنتقل بشكل انسيابي إلى نمط الأربع اسطوانات للحفاظ على الوقود خلال القيادة الخفيفة. ويقدم محرك V8 سعة 5.3 ليترات مستويات توفير وقود تبلغ 10.2 ليترات لكل 100 كيلومتر على الطرقات السريعة (الدفع الثنائي)، وهو المعدل الأفضل من أي سيارة بيك- أب بمحرك V8 في فئته.

وتأتي سيلفرادو المجهزة بمحرك V6 سعة 4.3 ليترات بقدرات قطر تصل إلى 3.447 كيلوغراما، وهو المعدل الأعلى من أي محرك V6 أساسي ضمن فئتها.



أما الطرازات المجهزة بمحرك V8 سعة 5.3 ليترات وحزمة القطر القصوى، فيمكنها أن تقدم قدرات قطر تبلغ 4.262 كيلوغراما، متفوقة على أي سيارة بيك- أب للمهام الخفيفة موجودة حاليا في السوق.



ويأتي المحرك EcoTec3 V6 سعة 4.3 ليترات بشكل قياسي في طرازات العمل (WT).



أما المحرك V8 سعة 5.3 ليترات فهو قياسي في LT، وLT Z71، وLTZ، وLTZ Z71، وهاي كنتري، ومتوافر في طرازات العمل (WT).



ويتوافر المحرك V8 سعة 6.2 ليترات بشكل اختياري في LTZ، وLTZ Z71، وهاي كنتري.