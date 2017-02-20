لا شك أن الخطوة الذكية التي قامت بها شفروليه بتقديمها سيارة متعددة الاستعمالات من الحجم الصغير ستحسب لصالحها كون أسواق المنطقة اليوم تضم شريحة من المستهلكين الناظرين إلى سيارة تقدم المظهر الحسن والعملانية في التأدية والسعر المقبول وهذا ما توفره سيارة شفروليه تراكس بتعديلات منتصف العمر.

طلال بارا

السيارة تتمتع بتصميم عصري وبمظهر واثق وثابت أكثر من ذي قبل، حيث تبدو بوضوح المزايا الرياضية والجمالية وصفات الرشاقة والحركة، لتجسد المثال الأحدث للغة التصميم التعبيرية المتميزة من شفروليه.ومن العناصر الرئيسية التي تميز المظهر الخارجي لسيارة تراكس، تبرز شبكة التهوية مزدوجة المنــافذ وعلامة شفروليه المتميزة، وأقواس العجلات الواضحــــة والأجزاء الرياضية في الخلف، وخط السقف السريع المتجه نحو الخلف والذي يتدفق إلى الجناح الخلفي.

من الداخل يتميز التصميم هنا بالخطوط المتدفقة وعناصر التصميم العصرية والمقصورة المنظمة بشكل كبير، وتتضمن السيارة على الكثير من مساحات التخزين، ويمكن زيادة مساحة التحميل لاستيعاب ما يصل أقصاه إلى 1370 ليترا، مع توافر مساحة إضافية تحت أرضية حيز الأمتعة، وتتضمن عناصر التخزين حيز تخزين متوافر تحت المقعد وصندوقي قفازات يحتوي أحدهما على منافذ USB ولتوصيل الأجهزة الإضافية، تمنح تواصلا منفردا لأجهزة الآيبود والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

كما يمكن تحميل الأمتعة الإضافية في خارج السيارة، حيث تتضمن شفروليه تراكس سكك سقف قياسية يمكنها تحميل 75 كيلوغراما، ويمكنها جر مقطورة يصل وزنها إلى 1200 كيلوغرام.ميكانيكيا زودت شفروليه سيارتها تراكس بمحـــرك بنزيني رباعي الاسطوانات سعة 1.8 ليتر يتصل بناقــــل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات يولد قوة تبلغ 140 حصانا و175 نيوتن متر من عزم الدوران، وهو قادر أيضا على تقديم مستويــــات متميزة في توفير استهلاك الوقود تبلغ 7.6 ليترات لكل 100 كيلومتر.

أما نظام الدفع الرباعي المتواصل المتوافر في طرازي LT وLTZ، فيعمل على التكيف الأوتوماتيكي مع ظروف الطريق وتطوير الجر على الطرق الزلقة أو الحصوية. ويقدم النظام القوة للعجلات الأمامية خلال القيادة العادية على الطرقات جافة الأسطح. وبمجرد تعرض العجلات للانزلاق الناتج عن جر معاكس بسبب المطر أو الثلج أو الطرقات الموحلة، يتم توصيل القوة بشكل أوتوماتيكي إلى العجلات الخلفية أيضا، ويعمل هذا النظام بشكل أوتوماتيكي وانسيابي دون الحاجة إلى أي إجراء من السائق، ومع أن النظام مصمم للاستخدام على الطرقات، إلان أنه يوفر جر وانتقال متميز على الطرقات الوعرة.

وبعكس أنظمة القيادة ذات الدفع الرباعي للمهام الثقيلة، يعتبر هذا التصميم أحادي النطاق وليس للاستخدام المجهد.صحيح ان السيارة صغيرة الحجم لكنها تؤمن تجاوبا وتوازنا مثاليين وخصائص تحكم جيدة، وذلك بفضل المحور الأمامي والخلفي وقاعدة العجلات وبنية الهيكل ونظام التعليق الأمامي بدعامات من طراز McPherson والتعليق الخلفي بالعمود المركب، كما تتضمن تراكس نظام توجيه إلكترونيا كهربائيا (EPS) مع مكافئ بحمل مدمج لتوجيه أكثر دقة.إلى جانب التأدية المتميزة التي توفرها، عززت تراكس جوانب السلامة والأمان، خاصة بقوة تصميمها الهيكلي الذي جعلها واحدة من أكثر السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات وصغيرة الحجم أمانا في السوق.

فقد تم تصميمها لتحمل ما يزيد على أربعة أضعاف وزنها في حال انقلابها.كما تجهز تراكس بنطاق شامل من أنظمة التحكم العصرية بالشاسيه التي تتضمن النظام المساعد على الانطلاق في المرتفعات. ومن المزايا القياسية الأخرى يبرز التحكم الإلكتروني بالثبات والتحكم بالجر والفرامل القرصية على العجلات الأربع مع نظام منع الانغلاق (ABS) مع توزيع إلكتروني لقوة الفرملة ونظام تخفيف الانقلاب.كما تأتي وسادات الهواء الست وأحزمة الأمان ثلاثية النقاط في جميع المقاعد الخمسة وأنظمة ISOFIX للتثبيت لمقاعد السلامة للأطفال والدواسة القابلة للطي، كتجهيزات سلامة وأمان قياسية على متن تراكس.

مع نهاية هذه التجربة، أعتقد ان شفروليه قدمت نموذجا مثاليا لسيارات المدينة، فـ «تراكس» سيارة رياضية متعددة الاستعمالات صغيرة الحجم، عصرية، وفعالة في استهلاك الوقود، كل ما سبق جعلها الخيار الأمثل لعشاق مغامرات استكشاف المدينة.

تكنولوجيا MyLink

مع إضافة نظام MyLink من شفروليه كميزة قياسية في الطرازات المتميزة من سيارة تراكس، سيتمتع السائق بنظام سهل الاستخدام يسمح له بالوصول إلى الوسائط المتعددة التي تتضمن التطبيقات الخاصة من أجهزة محمولة ملائمة.

وتوفر تكنولوجيا MyLink من شفروليه وصولا سهلا إلى دليل الهاتف وقوائم تشغيل الموسيقى الشخصية ومعارض الصور والفيديوهات، وغيرها من الوسائط المخزنة.

ويمكن للنظام تخزين المعلومات من ما يصل إلى 5 هواتف ذكية في وقت واحد.

كما يمكن توصيل أجهزة التخزين الواسع مثل مشغلات MP3 وآيبود وآيباد عبر USB. وهناك أيضا مقبس مخصص لأجهزة الموسيقى الشخصية والهواتف الذكية التي لا تستخدم USB أو Bluetooth للتوصيل. أما مستخدمو MyLink فيمكنهم الاستمتاع بمجموعة من التطبيقات المختارة الخاصة بالهواتف الذكية التي ستجعل من حياتهم ومن تجربة قيادة السيارة أمرا أكثر راحة، حيث يمكن للعملاء الذين يملكون جهاز iPhone مناسبا يعمل بنظام IOS 7، توجيه الأسئلة إلى Siri - المساعد الذكي - لأداء مجموعة من المهام، في حين يبقى تركيزهم على الطريق. ويسمح نمط التواصل من دون استخدام العينين، التعامل مع هاتف iPhone الخاص بهم باستخدام صوتهم فقط، دون تشغيل شاشة الجهاز.

كما يمكن للعملاء استخدام نظام Siri بنمط التواصل من دون استخدام العينين لإجراء المكالمات دون استخدام اليدين والتي يتم تفعيلها بالصوت، وتشغيل الأغاني في مكتبات iTunes الخاصة بهم، وتغيير مصادر الموسيقى بشكل أوتوماتيكي من راديو AM/FM إلى نمط آيبود، أو الإصغاء إلى أو إرسال رسائل iMessage أو الرسائل النصية إلى رقم هاتف أو أي اسم محفوظ في دليل الهاتف.

شفروليه تراكس

٭ المحرك: رباعي الاسطوانات سعة 1.8 ليتر

٭ القوة: 140 حصانا

٭ عزم الدوران: 175 نيوتن متر

٭ التسارع: من صفر إلى 100 في 10.5 ثوان

٭ السرعة القصوى: 180 كلم/س

٭ ناقل الحركة: أوتوماتيكي 6 سرعات