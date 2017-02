طلال بارا

في عام 2007 أعادت أودي صياغة الفئة متوسطة الحجم مع طرازها الثوري A5، فقد شكلت شركة السيارات التي تتخذ من إنغولشتات مقراً لها تحفة فنية أثارت حماسة جميع عشاقها حول العالم. وها هي الآن تطلق الجيل الثاني من الطراز بعد تسع سنوات من الجيل الأول، بمظهر جديد مصقول وتكنولوجيا رفيعة مدمجة. ويتصف الجيل الجديد من A5 كوبيه بأناقة رياضية فائقة تم تصميمها مع وضع الديناميكا الهوائية المتطورة في الاعتبار. ويتواجد تحت الهيكل الجديد كلياً محرك قوي وأنظمة ذكية لمساعدة السائق ومزايا متقدمة للمعلومات والترفيه.

واليوم تطلق أودي الكوبت ممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات سيارتي أودي A5 وS5 الجديدتين بثلاثة محركات مختلفة وهي 40 TFSI و 45 TFSI ومحرك V6 بقوة 354 حصانا خاصا بمركبة أودي S5.وبهذه المناسبة، قال طارق الشافعي، مدير عام شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات: «حقق الجيل الأول من طراز A5 نجاحا باهرا، والآن نحن متحمسون لتقديم طراز الجيل الثاني الجديد كلياً في صالة العرض.وأضاف قائلا: نحن على ثقة بأن الطرح المبكر لسيارة S5 كوبيه الجديدة سيوفر لعملائنا فرصة امتلاك نسخة رياضية فريدة من عائلة A5. كما نؤمن بأن طرح كل من سيارتي A5 و S5 سيلبي جميع رغباتهم وسيحقق لهم المتعة المثلى في القيادة.

كيف تجعل من تحفة فنية أكثر جمالا؟ إنه السؤال الذي طرحه مهندسو أودي على أنفسهم طوال سنين، ليتمكنوا مع الجيل الثاني تحقيق نتيجة مثيرة للإعجاب. فطراز Audi A5 كوبيه الجديد يأتي بمظهر مصقول وعصري، وتظهر بصمة التصميم الفريدة لأودي عليها بشكل جلي، وأفضل مثال على ذلك هو خط الكتف الموجي الذي ميز الطراز السابق. كما أن الخط المحيطي الدقيق والواضح يبرز أقواس العجلات الأربع في إشارة إلى نظام الدفع الرباعي الدائم quattro.وتؤكد نسب التصميم المتوازنة بإحكام الشخصية الرياضية لـ A5 الكوبيه الجديدة، مع غطاء محرك طويل، وقاعدة عجلات ممتدة، واقتراب العجلات من الدعامات الأمامية والخلفية.

وتأتي شبكة التهوية المفردة أكثر تسطحاً وأوسع مما كانت عليه في النموذج السابق. أما مصابيح LED الخلفية ومصابيح LED أو Matrix LED الأمامية فتأتي مع إشارات انعطاف ديناميكية لاستعراض التكنولوجيا الراقية للمركبة حتى بعد حلول الظلام.

المحركات

من المقرر طرح Audi A5 كوبيه الجديدة في الشرق الأوسط بمحركين TFSI، مع مخرجات قوة إضافية تتراوح بين 190 و252 حصانا. وبالمقارنة مع الطراز السابق، يوفر المحركان أداء إضافيا يزيد على 17% مع استهلاك وقود أقل بنسبة 22%. وهما يجمعان بين الكفاءة العالية مع التوليد الرياضي للطاقة والعمل الانسيابي.وتتفرد Audi S5 كوبيه الآن عن باقي الطرازات مع محرك 3.0 TFSI توربو المطور حديثا، والذي يتيح كفاءة عالية وأداء يماثل المركبات الرياضية. فمع سعة محرك 3 ليترات، ينتج المحرك ذو الست اسطوانات 354 حصانا بزيادة تصل إلى 21 حصانا عن الطراز السابق.وتأتي Audi A5 كوبيه مع مجموعة نقل حركة متخصصة لكل من المحركين.

فعلبة تروس S tronic ذات السبع سرعات ترتبط مع المحرك الرباعي الاسطوانات على A5. بينما تم تخصيص علبة تروس tiptronic ذات الثماني سرعات مزودة لمحرك V6 الخاص بمركبة أودي S5 للارتباط مع نظام الدفع الرباعي الدائم quattro. كما أن أودي توفر ترسا تفاضليا رياضياً كتجهيز اختياري، يعمل على نقل عزم المحرك بكفاءة عالية إلى المحور الخلفي.

التعليق

نظام التعليق الجديد كليا هو من نقاط القوة الرئيسية على أودي A5 كوبيه. فهو يوفر راحة مثالية للسائق إلى جانب درجة عالية من خفة الحركة. وبذلك تتعامل A5 مع الطرق الجبلية الضيقة والمتعرجة والرحلات الطويلة بنفس مستوى الثقة. وتقدم «أودي» نظام التعليق مع تحكم بمستوى ماصات الصدمات عند الطلب، ويندرج ذلك في نظام التحكم الديناميكي المعروف باسم نظام أودي لاختيار أسلوب القيادة، والذي يمكن السائق من تعديل سمات القيادة الأساسية ضمن مستويات متعددة.كما أن نظام التوجيه الإلكتروميكانيكي هو تطوير جديد آخر من أودي. ويتكيف وفقاً للسرعة الحالية للسيارة لتوفير تغذية راجعة دقيقة للغاية للطريق. أما نظام التوجيه الديناميكي فهو متوافر اختياريا ويقوم بتغيير نسب التروس اعتمادا على سرعة وزاوية التوجيه.

المقصورة الداخلية

تستفيد المقصورة الداخلية من الأبعاد الإضافية وقاعدة العجلات الأطول. كما أن المساحة المخصصة للسائق والركاب أكثر رحابة. ويضفي التصميم الأفقي للوحة العدادات واستمرار شريط فتحة التهوية شعورا بالامتداد. ومثلما هو معتاد من «أودي» تم تشكيل المقصورة الداخلية بمواد عالية الجودة ضمن مجموعة واسعة من الألوان تؤكد الطابع النخبوي للطراز متوسط الحجم. وتبرز الإضاءة المحيطة الاختيارية الأجواء المريحة للمقصورة الداخلية مع إمكانية الاختيار من بين 30 ظلا قابلا للتعديل.

كما تضاهي المعدات الصوتية المتاحة في المركبة فئة السيارات الفاخرة.

نظام المعلومات والترفيه

يشمل نظام MMI navigation plus الملاحي المتعدد الوسائط واجهة الهاتف الذكي لأودي، والذي يدمج هواتف أندرويد او آبل مع النظام. كما يمكن لبرنامج آبل للسيارات جلب الواجهة الذكية المألوفة إلى السيارة إذا رغب السائق فيها. واختياريا تتيح أودي صندوق هاتف مع شحن لاسلكي في مسند الذراع المركزي يوظف تقنية التواصل قريب المدى (NFC) لاقتران الهواتف الذكية لاسلكيا مع هوائي السيارة والشحن وفقا لمعيار Qi. ويمكن طلب نظام Bang & Olufsen الصوتي المتطور بميزة الصوت الثلاثي الأبعاد كتجهيز اختياري.

Audi S5 Coupé

تجمع Audi S5 كوبيه الجديدة بين قوة السيارة الرياضية وأناقة سيارة الكوبيه. مع محركها V6 المطورة حديثا ذي الشاحن التوربيني يمكنها إنتاج 354 حصانا للانطلاقة من الصفر إلى 100 كلم/س في 4.7 ثوان، بينما تستهلك 7.3 ليترات فقط من الوقود لكل 100 كيلومتر. ويبرز التصميم الخارجي الأكثر حدة وتفاصيل S الفريدة في المقصورة الداخلية الطابع الديناميكي على مركبة الكوبيه الرياضة.

العرض والتحكم

كتجهيز اختياري يمكن تزويد A5 كوبيه الآن وللمرة الأولى مع قمرة القيادة الافتراضية من أودي، والتي هي شاشة عرض رقمية بجحم 12.3 بوصة ودقة 1,440 x 540 بكسل لإنتاج صور رائعة عالية التباين. وتأتي إلى جانب نظام MMI navigation plus الملاحي المتعدد الوسائط بما في ذلك شاشة 8.3 بوصات على المنصة الوسطي لتشكيل وحدة المعلومات المركزية.

والقرص الدوار الكبير هو النقطة المحورية للمنصة. كما أن سطح القرص يعمل باللمس ويمكن استخدامه لإدخال الأحرف وهو يوظف أيضا ميزة اكتشاف نقرات الأصابع، ما يتيح للسائق على سبيل المثال تكبير الخريطة أو تصغيرها. وهي توظف طريقة عمل مماثلة لتلك المتواجدة على الهواتف الذكية، بما في ذلك وظيفة البحث من دون إدخال النص. أما نظام التحكم بالأوامر الصوتية الجديد فيمكنه التعرف على الأوامر باستخدام اللغة اليومية، مثل: «I would like to call Peter».

نظم مساعدة السائق

يعزز مزيج التقنيات الذكية من مستوى السلامة والراحة والكفاءة في أودي A5 كوبيه الجديدة. وفي الوقت نفسه، اتخذت أودي خطوات نحو القيادة الذاتية، فقد أتاحت خيارات واسعة من أنظمة مساعدة السائق المبتكرة لترسي المعايير لهذه الفئة. وبالمقارنة بالطراز السابق، فإن جميع هذه الأنظمة جديدة تماما أو تم تحديثها على نطاق واسع.

فنظام أودي المساعد للانتقال بين المسارات يعاون السائق على البقاء في المسار أو عند تغيير خطه. وتشمل الميزات الجديدة والمهمة للأمان كلا من نظام مساعد ركن السيارة، وتحذير الخروج، ونظام تفادي الاصطدام، ونظام أودي للحماية الاستباقية.

وبالمقارنة بالطراز السابق، فإن قائمة التجهيزات القياسية أكثر سخاء، وتشمل مصابيح LED الأمامية والخلفية وأضواء LED الداخلية، وراديو MMI بلاس، وشاشة MMI ملونة بحجم 7 بوصة، وتقنية بلوتوث ووظيفة الشحن بـ USB، وعجلة القيادة المتعددة الوظائف والثلاثية العوارض (بما في ذلك مسكات التبديل)، ونظام أودي لاختيار اسلوب القيادة.