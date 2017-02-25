الشهاب: 40 مشاركاً في المسيرة.. ونحتفل بشكل سنوي

عبدالرحمن خالد

اقام نادي بورشه الكويت مسيرة على شارع الخليج العربي صباح امس، بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت.

وانطلقت المسيرة من مواقف شاطىء الشويخ مروراً بأبراج الكويت وصولاً الى مجمع المطاعم في منطقة البدع.

وفي هذا الاطار، قال دخيل سالم الشهاب أحد أعضاء ومؤسسي فريق نادي بورشة الكويت أن النادي يشارك في العديد من المناسبات الوطنية والاجتماعية وحتى في الحلبات.

ولفت الى ان النادي حريص على المشاركة وتنظيم مثل تلك الفعاليات بشكل سنوي، مبيناً ان هذه المسيرة تبرز مدى حب المشاركين للوطن.

وأضاف ان هدف النادي هو التعارف فيما بين سائقي طرازات بورشه، والاستفادة من بعضهم البعض واكتساب الخبرات، مشيراً الى ان النادي دائماً يجتمع مع النوادي الاخرى من مختلف البلدان.

واوضح ان المشاركين اليوم وصل عددهم الى 40 مشاركا لديهم طراز بورشه، مع العلم بأن النادي لديه أكثر من 200 عضو.

وقال ان هناك مشاركات من قبل طــرازات تحمل أرقام لوحات سعودية، مشيراً الى ان تلك الطرازات تعتبر اصدارا خاصا.