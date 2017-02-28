صممت بأعلى مستويات الفخامة والتكنولوجيا لتسيطر على الطرقات

كشفت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات «نيسان» في الكويت، عن إضافة قيمة لعائلة نيسان باترول، وهي سيارة نيسان باترول تيتانيوم 2017 الجديد، بإضافات خاصة لتعزز سيارات «نيسان باترول تيتانيوم» حيث الصلابة والقوة والفخامة، ولقد تطورت نيسان باترول تدريجيا حتى أصبحت أفضل سيارات الطرق الوعرة القاسية في العالم.

وصممت «نيسان باترول تيتانيوم» بأعلى مستويات الفخامة والتكنولوجيا لتسيطرعلى الطرقات، بالإضافة إلى أفضل تقنيات السلامة المتطورة، كما تزود بمحرك V8 سعة 5.6 ليترات، يساعد على تقديم أداء مميز، وبقوة 400 حصان، بالإضافة الى عجلات ألمنيوم قياس 20 إنشا.

وجهزت نيسان باترول تيتانيوم بالعديد من الخصائص والتقنيات، راحة المقاعد مع أجود أنواع الجلد التان الفاخر، لمنح الركاب قسطا من الراحة والرفاهية، ما يعكس السمات المميزة التي تتمتع بها «نيسان» على مستوى الجودة.

ولمزيد من الترفيه السيارة بها 3 شاشات، LCD 1 أمامي و2 خلفي بالإضافة إلى نظام «BOSE» المتطور للصوت.

وتعتبر «نيسان باترول تيتانيوم» عنوانا للفخامة، وتأتي غنية بالتجهيزات، التي تمنح العملاء مزايا إضافية عند اتخاذ القرار بشرائها، ما يجعل منها الخيار المثالي كسيارة عائلية وعملية تلبي احتياجات العملاء كافة.

ومنذ إطلاقها قبل أكثر من 60 عاما، صممت «نيسان باترول»، على أن تكون قوة لا تــقاوم، سيـارة الدفع الرباعي الرائـــــدة في الأسواق لتلائم احتياجات ومتطلبات المشتري في منطقة الشرق الأوسط، وهي تواصل التطور لتقدم الأداء الأفضل في الفئتين بمحرك V6 أو V8.



وتحت شعار «بطل كل الدروب»، توفر «نيسان تيتانيوم 2017» الفخامة والرفاهية والقوة والصلابة التي تعزز ثقة العملاء بسيارات الدفع الرباعي (4×4)، وتتوافر كل هذه المميزات المذهلة لـ «باترول تيتانيوم» في معارض «نيسان البابطين» في منطقة الري والأحمدي.