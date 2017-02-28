استطاعت السيارة وضع معايير جديدة ورفيعة المستوى للسيارات المدمجة

اختتمت هوندا الغانم واحدة من أكثر المسابقات تشويقا في الكويت على وسائل التواصل الاجتماعي ومنحت الفائز بها سيارتها الجديدة كليا هوندا سيفيك 2017.

وكانت شركة الغانم موتورز، الوكيل الحصري لسيارات ومعدات ودراجات ومعدات بحرية لهوندا في الكويت، قد أطلقت مسابقة مشوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة وحضور عدد من مشاهير هذه المواقع التواصلية في الكويت، إضافة للعديد من الأنشطة التي تقود نحو الجائزة الكبرى: أيقونة الأناقة والتميز، والسيارة الأنسب لأسلوب حياة الشباب، سيارة هوندا سيفيك 2017 الجديدة كليا.

وقامت هوندا الغانم بعد انتهاء المسابقة باختيار أجمل 10 مقاطع boomerang من حوالي 950 فيديو مشاركا في المسابقة، ليتم التصويت عليها من قبل الجمهور.

واستطاع حسين حسن عبدالله أن يحقق أعلى عدد أصوات لمشاركته، ففاز بسيارة هوندا سيفيك 2017 الجديدة كليا.

وجرت انشطة هذه المسابقة احتفالا بوصول هوندا سيفيك 2017 بسعة 1.6 ليتر الجديدة كليا.

وكان المطلوب من الراغبين في الاشتراك بالمسابقة زيارة منصة هوندا سيفيك والتقاط فيديو Boomerang لهم عند السيارة وتحميل الفيديو على انستغرام @AlghanimHondaKW باستخدام هاشتاغ #MyStyleMyCivic.

وبعد انتهاء الاشتراك تقوم هوندا الغانم باختيار 10 مقاطع فيديو لتدخل المنافسة بحيث إن المشترك الذي ينال الفيديو الخاص به أعلى عدد من اللايكات Likes يكون الفائز بسيارة هوندا سيفيك 2017 الجديدة.

ووفرت الغانم موتورز لعملائها سهولة الاطلاع على مواقع أجنحة هوندا سيفيك الخاصة بالمسابقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر @AlghanimHondaKW.

كما أتاحت هوندا الغانم هذا العرض أيضا في معرض هوندا في الري والشويخ طوال فترة المسابقة.

وبدأت انشطة المسابقة في مجمع 360 مول من 12 لغاية 21 يناير الماضي، وبعدها انتقلت المسابقة إلى السينما في الأفنيوز من 22 حتى 28 يناير الماضي.

وكانت المرحلة الثالثة للمسابقة في الجامعة الاميركية في الكويت خلال يومي 8 و9 فبراير 2017.

وشهدت المسابقة خلال أيامها إقبالا كبيرا من فئة الشباب مما يعكس شخصية هذه السيارة وتلبيتها لأسلوب حياة الشباب العصرية والديناميكية.

وشارك في هذه المسابقة عدد من رواد عالم التواصل الاجتماعي في الكويت وهم: دانة الطويرش، عبدالله الجسار وفاطمة العوضي مما أعطى المسابقة انتشارا وإقبالا كبيرين.

واستطاعت هوندا سيفيك 2017 أن تضع معايير جديدة ورفيعة المستوى للسيارات المدمجة من حيث التصميم الراقي والأداء القوي، حيث جاءت هندستها الخارجية بخطوط رشيقة تعطي مظهرا رياضيا للسيارة، إضافة لتطور صناعي في بناء هذه السيارة من حيث معدل الوزن إلى قوة المحرك واستجابة نظام التعليق وناقل الحركة لينعم قائدها بقيادة ممتعة وتحكم كامل.

أما المقصورة الداخلية فهي أكبر رحابة مع ما توفره من مواصفات وتجهيزات الترفيه والسلامة كالتكييف الثنائي الذي يتيح التحكم بدرجتي حرارة وبرودة مختلفتين للسائق والمرافق.

ولتعزيز السهولة والتحكم، توفر السيارة لقائدها مرايا جانبية بتحكم كهربائي مع وجود مصابيح الانعطاف LED على أسفل هذه المرايا.

أما التحكم في الرؤية سواء في الضباب أو العواصف الرملية فهو أسهل مع وجود مصابيح الضباب القوية التي تعززها إنارة أمامية بمصابيح LED.

وتضم التقنيات المطورة في السيارة نظام الدخول الذكي، زر تشغيل المحرك، شاشة 7 انشات تعمل باللمس وغيرها من التحديثات المميزة التي تجعل من قيادة هوندا سيفيك متعة تستهوي جميع الشباب الذين يبحثون عن سيارة أنيقة وعصرية تعكس أسلوب حياتهم.

وتدعو هوندا الغانم جميع عملائها ومحبي سياراتها إلى زيارة معارضها لاكتشاف أحدث موديلاتها.

وتهنئ هوندا الغانم الفائز بسيارة هوندا سيفيك2017، مع التأكيد على اهتمام الشركة بتطوير وإطلاق المزيد من المسابقات والأنشطة التفاعلية التي تعكس التزامنا بتقديم الأفضل دائما.