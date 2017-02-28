ما جانليانج: قيمة مضافة ونقلة نوعية في موديلات السيارات نطرحها في السوق الكويتي لتتخطى المنافسة

أزاحت شركة الزياني للسيارات، الموزع الرسمي لسيارات فوتون في الكويت، الستار عن الشاحنة «تونلاند» البيك اب للأحمال الثقيلة، وحافلة فان «فيو سي إس2» الجديدة كليا، للمرة الأولى في الكويت، وذلك خلال احتفال أقيم خصيصا بهذه المناسبة، حضره حشد من مسؤولي شركة الزياني والشركة المصنعة فوتون وعدد من العملاء ولفيف من الصحافيين، وذلك في صالة عرض فوتون، ويأتي إطلاق المركبات في إطار المسعى الحثيث لـ «الزياني» من أجل تقديم أحدث السيارات المبتكرة والمتميزة التي تلبي احتياجات العملاء وتفوق تطلعاتهم.

وبهذه المناسبة، قال ما جانليانج مدير عام منطقة غرب اسيا في شركة فوتون إن فوتون كشركة رائدة عالميا في صناعة المركبات التجارية، وتوفير حلول النقل، تسعى دوما من أجل وضع موطئ قدم وبصمة بارزة في الأسواق الديناميكية والتي تعد الكويت واحدة منها، وذلك بالتعاون مع شركاء محليين الموثوق بهم مثل شركة الزياني للسيارات.

وأضاف: لا نوفر جهدا في سبيل تطوير العلامة التجارية، وذلك عبر اعتماد التقنيات المبتكرة والاستراتيجيات المستدامة لنحقق الريادة في الاعمال والقيمة المضافة للعلامة التجارية التي تحملها المركبات التجارية الصينية، الامر الذي تترجم بتحقيق أعلى حجم لمبيعات المركبات التجارية في العالم، ومستمرون في توسيع نطاق اعمالنا في منطقة الشرق الأوسط، عبر توفير أفضل خدمة للعملاء في اسواقنا لاسيما في السوق الكويتي.

ومضى قائلا: إن ما نزيح عنه الستار الآن يمثل قيمة مضافة ونقلة نوعية في موديلات السيارات التي نطرحها في السوق الكويتية، واضعين نصب اعيننا تحقيق اقصى الأداء لتخطي التحديات والفوز بالمنافسة المشتعلة في هذا المجال، مؤمنين بأن شراكتنا مع الزياني للسيارات بما لها من خبرات ممتدة في مجال السيارات، والتميز في خدمة العملاء سيساهم في دعم استراتيجيتنا وتعزيز تميزنا.

واختتم جانليانج كلمته بالقول: نتوقع أن يشهد سوق الكويت نموا مطردا على السيارات التي نقدمها، لاسيما مع شهادات الجودة والاعتماد المختلفة التي تحوزها موديلات السيارات من قبل مؤسسات الجودة المنتشرة وخصوصا اليابانية، وبالتعاون مع الشركات الكبرى مثل ميتسوبيشي، كامينغز، بوش وغيرها.

جيل جديد للمركبات

ومن جهته، أكد السيد فينود المدير العام في شركة الزياني للسيارات: نقدم اليوم جيلا جديدا من شاحنات البيك اب المتطورة والمبتكرة «تونلاند» للأحمال الثقيلة، وكذلك بصمة الجيل المقبل من حافلات الفان التي تنتجها شركة فوتون ذات التصميم الجديد والمبدع «فيو سي إس 2» ذات النماذج المختلفة والمتنوعة من حيث التصاميم الخارجية والداخلية للمقاعد الـ 15 لتلبية مختلف الاحتياجات، لذا زودنا كل مركبة بخصائص متنوعة معتمدين على خبرتنا في السوق والمامنا باحتياجات عملائنا وأحدث التقنيات العصرية في هذه الصناعة».

وأوضح فينود أن هذه المركبات الثلاث المذهلة التي تم تصنيعها بتقنيات يابانية، وبدعم من فريق المهنيين والمتخصصين في الزياني، تخلق معايير جديدة لفئتها في السوق، لذا نتوقع ان تشهد هيمنة واسعة النطاق في توفير الطلب بالسوق الكويتي.

وأضاف: توفر الزياني كفالة لمدة 5 سنوات، 200 ألف كيلومتر، ليتمتعوا لأقصى حد بالتكنولوجيا اليابانية، وخدمات مميزة لمركز الخدمة المتخصص في منطقة الأحمدي.

تونلاند

يمثل موديل مركبة تونلاند نقلة نوعية في صناعة الشاحنات الصغيرة، حيث تؤسس لجيل جديد من المركبات التي تحمل توقيع فوتون، وتعمل السيارة بنظام MIVEC المبتكر للتحكم الإلكتروني لشركة ميتسوبيشي وتزود بمحرك 4 أسطوانات، ويتميز هذا النموذج بنظام حقن مكون من 12 حاقنا للوقود بالإضافة الى تكنولوجيا الحقن الالكتروني EFI.

المركبة متعددة الوظائف، وتضم أحدث التقنيات الموثوق بها، وبفضل تصميمها الخاص، توفر تونلاند هيكلا خارجيا جذابا ورؤية مثيرة للإعجاب وكذلك تجربة قيادة استثنائية.

وتعد تونلاند الخيار الأمثل للعمل وللترفيه، وتتوفر المركبة بنموذجين ذات الكابينة (قمرة) الواحدة والمزدوجة لترضي مختلف الاحتياجات والتفضيلات الشخصية والعملية لذا فهي تصلح سيارة للأسرة وللقيادة برا وفي المزارع والرحلات الشاطئية ورحلات الصحراء، وكذلك نقل السلع.

«فيو سي إس 2»

جيل جديد من العلامة التجارية الشهيرة لعربات فوتون، تم تصميم فيو سي اس 2 بتصميم متميز يجمع بين الأداء والراحة. يتمتع بنظام حقن يتكون من 12 حاقنا للوقود بتكنولوجيا الحقن الالكتروني EFI.

ويتميز نظام العادم المزدوج بوجود محول حفاز لأنبوبي العادم.

وتعمل السيارة بنظام MIVEC المبتكر للتحكم الإلكتروني لشركة ميتسوبيشي. وب 4 أسطوانات سليندر و16 صماما. ومن الداخل تحتوي المركبة على 15 مقعدا لتوفر الراحة والسعة للمتنقلين على متنها لذا فإنها توفر تجربة فريدة من نوعها.

وتتوفر سيارة CS2 بـ 3 نماذج، تشمل الحافلة الصغيرة ذات السقف المرتفع، والحافلة الصغيرة الحمولة لنقل البضائع، والتقليدية المسقفة ذات الحمولة لنقل البضائع.