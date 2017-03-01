القيادة الذاتية تشكل ركيزة أساسية في إستراتيجية «نيسان» للتنقل الذكي





كشفت شركة «نيسان» أمام وسائل الإعلام عن إجراء اختبارات للجيل المقبل من سيارات القيادة الذاتية وسط الظروف الطبيعية، وذلك في شرق العاصمة البريطانية لندن.



وتندرج هذه الخطوة في إطار التزام الشركة الراسخ ببناء مستقبل خال تماما من الانبعاثات الضارة والحوادث المميتة على الطرقات.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تستعرض فيها «نيسان» أحدث تقنياتها للقيادة الذاتية على الطرق العامة في القارة الأوروبية. وكانت الشركة قد أجرت اختبارات مماثلة في اليابان والولايات المتحدة لضمان سهولة استخدام تقنيات القيادة الذاتية في ظروف طبيعية.

وحظي المشاركون الذين جلسوا في المقاعد الخلفية بفرصة اختبار مزايا متطورة مثل رادار الموجات الميليمترية، وأجهزة المسح الضوئي الليزري، بالإضافة إلى كاميرات، وشرائح حاسوبية فائقة السرعة، وواجهة تحكم بنظام اصطناعي HMI وغيرها الكثير.



وتدعم هذه المزايا آلية عمل السيارة ذاتية القيادة على الطرقات السريعة والعادية وضمن المدن في آن معا، وذلك بمجرد إدخال نقاط الوجهة المنشودة إلى نظام الملاحة.

وبهذه المناسبة، قال تاكو أسامي، نائب الرئيس الأول لقسم البحوث والهندسة المتقدمة لدى «نيسان»: «يندرج الابتكار والإبداع في صلب عمليات «نيسان» وثقافة موظفيها.



ولا شك أن اختبار الشركة لتقنياتها المقبلة بمجال القيادة الذاتية على طرقات لندن التي تتطلب مزايا خاصة إنما يؤكد على التزام الشركة الراسخ بتحقيق رؤيتها للتنقل الذكي وتوفيرها لجميع العملاء».

ويأتي اختبار لندن في أعقاب الإعلان مؤخرا عن مجموعة من الإنجازات بما فيها عزم الشركة تجهيز سيارتي «قاشقاي» التي تم تطويرها مؤخرا و«نيسان ليف» الجديدة بتقنية ProPILOT للقيادة الذاتية على الطرقات السريعة ذات المسار الواحد.



كما أطلقت الشركة العام الماضي في اليابان سيارة «سيرينا» كأول طراز يتم تجهيزه بتقنية ProPILOT، وقد فازت هذه السيارة خلال شهر ديسمبر بجائزة «ابتكار العام» لأفضل سيارة في اليابان عام 2016/2017.

وتعتزم الشركة أيضا إطلاق هذه التقنية في أسواق الولايات المتحدة الأميركية والصين. وتسعى «نيسان» بحلول عام 2018 إلى طرح تقنية ProPilot الخاصة بالقيادة في الشوارع متعددة المسارات والتي ستتيح إمكانية التبديل التلقائي للمسار على الطرق الرئيسية متعددة المسارات. كما سيتم إطلاق تقنية ProPilot للقيادة الذاتية داخل المدن بما في ذلك التقاطعات بحلول عام 2020.