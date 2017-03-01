التعاون جمعت «تويتر» و«فولكس واجن» الشرق الأوسط و«برندستر» لتطوير آلية تلقائية لتعزيز خدمة العملاء





أطلقت فولكس واجن الشرق الأوسط وتويتر برنامجا تجريبيا آليا يتيح استجابة أسرع وأكثر تخصيصا للعملاء. وهو أول برنامج ردود آلية في قطاع السيارات عبر منصة الرسائل المباشرة من تويتر والتي تم إطلاقها العام الماضي لمنح المستخدمين فرصة التواصل المباشر مع الشركات بدلا من نشر التغريدات العامة.

وقامت الشركتان بتكليف شركة حلول الدردشة الذكية «برندستر» لوضع برنامج بقدرات متقدمة للتواصل مع مستخدمي قناة فولكس واجن الشرق الأوسط على تويتر VWMiddleEast@.

والخدمة التي يطلق عليها مسمى Volksbot لديها القدرة على الاستجابة تلقائيا باللغتين العربية والإنجليزية باستخدام الوسائط المتعددة من صور ومقاطع فيديو.

ويمكــــن للعمــــلاء الاستفسار حول مجموعة من المواضيع تغطي شبكة وكلاء فولكس واجن وحجز اختبارات القيادة من خلال الرسائل المباشرة على تويتر، وتلقي الردود ضمن صفحة المحادثة.

التحول الرقمي

في هذا السياق، قال أندرو سافاس، مدير العلامة التجارية لفولكس واجن الشرق الأوسط: «ينصب تركيزنا للعام 2017 على التحول الرقمي وإدخال خدمات رفيعة المستوى لعملائنا. ففي عام 2016 حصلت صفحة فولكس واجن الشرق الأوسط على تويتر على انطباعات تجاوزت الـ 11 مليونا - لذا نعلم أن عملاءنا دائمو البحث عن المعلومات الجديدة عبر المنصات الرقمية - وكان السؤال بالنسبة لنا هو كيفية تلبية احتياجاتهم عبر قناتهم المفضلة. ومع التغير السريع للقطاع نسعى إلى تلبية احتياجات عملائنا وتتجاوزها، من خلال الابتكار ومواكبة كل جديد، ونحن ندرس دائما إمكانيات الشراكات الجديدة مع العلامات التجارية الأخرى التي تشاركنا رؤيتنا للمستقبل».

من جهته، قال بنجامين آمبن، رئيس الإيرادات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تويتر: «تعد خدمة العملاء أحد أقدم الممارسات عبر موقعنا الذي كان على مدى العقد الماضي منصة مفضلة للشركات لتوفير الدعم والرعاية لعملائهم، وذلك بفضل ميزاته للتخاطب الفوري والمباشر، وهذه العناصر تشكل البيئة المثالية للعلامات التجارية لتقديم أفضل خدمة للعملاء سواء كان ذلك علنا عبر التغريدات أو بشكل خاص عن طريق خدمة الرسائل المباشرة الجديدة من تويتر. ويتماشى البرنامج الآلي الجديد لفولكس واجن مع جهودنا لتقديم تجارب أفضل للعملاء عبر شراكات رائدة لإحداث تغييرات ثورية في القطاع».

أولى الشركات

وقال سيمون هدسون، المدير التنفيذي لشركة برندستر: «يشرفنا أن نكون من أولى الشركات في العالم للبرمجة على واجهة الرسائل المباشرة من تويتر.

ومن خلال الشراكة مع ميماك أوجلفي وفولكس واجن الشرق الأوسط، تمكننا من إنشاء أول آليــــة للحجز المباشر للمواعيــد عبر تويتر.

لقد كانت تجربة رائعة ونحن متحمسون للسماح لسوق الإمارات العربية المتحدة بحجز اختبارات القيادة مع فولكس واجن الشرق الأوسط عن طريق برنامج الردود الآلية، ونتطلع إلى مواصلة تطوير المساعدين الرقميين للأعمال التجارية في المنطقة عبر تويتر».

بالعربية والإنجليزية

سيتوافر المساعد الرقمي Volksbot باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن أن يتفاعل عبر الفيديو والصور أو النص من العملاء الراغبين في حجز اختبارات القيادة أو تعلـــم المزيد عن علامة فولكس واجن وأحدث طرازاتها.

سيتم إطلاق البرنامج أولا في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل إتاحته لباقي شبكة تجزئة فولكس واجن الشرق الأوسط.