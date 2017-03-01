محرك V8 سعة 4 ليترات مستقدم من «باناميرا توربو» مع محرك كهربائي والنتيجة قوة إجمالية تبلغ 680 حصاناً





ستحتفل بورشه في معرض جنيف للسيارات الشهر المقبل بالتقديم العالمي الأول لـ «باناميرا توربو إس إي-هايبريد» الجديدة، وتجسد تلك السيارة مدى أهمية التنقل الكهربائي لدى صانع السيارات الرياضية الحصرية الذي يتخذ من شتوتغارت مقرا له، كما تعتبر أول نسخة قمة مزودة بنظام دفع مختلط مع قابس ضمن عائلة طرازات ما لدى بورشه.



تتضافر في السيارة العتيدة قوة محرك V8 سعة 4 ليترات مستقدم من «باناميرا توربو» مع محرك كهربائي، لتكون النتيجة قوة إجمالية تبلغ 680 حصانا مع نقل مدو للقوة إلى الطريق بأسلوب مذهل. وارتكازا على إستراتيجية تعزيز مستقدمة من طراز «918 سبايدر» الرياضي الخارق، تولد نسخة الدفع الرباعي العتيدة من «باناميرا» عزم دوران بحدود 850 نيوتن-متر عند دورات محرك تكاد لا تتخطى حدودها الدنيا، ما يتيح لها التسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 3.4 ثوان وصولا إلى سرعة قصوى تبلغ 310 كلم/س.



وهي تستطيع اجتياز مسافة تصل إلى 50 كلم على الطاقة الكهربائية فحسب. أما بالنسبة إلى معدل استهلاكها للوقود، فيبلغ 2.9 ليتر/100 كلم وفقا لمعيار «دورة القيادة الأوروبية الجديدة» NEDC.

وبعد التقديم الناجح لطراز «باناميرا 4 إي-هايبريد»، تبرهن بورشه مجددا على أن تكنولوجيا الدفع المختلط قادرة على توفير أداء رياضي عظيم. في هذا السياق، تجمع «باناميرا توربو إس إي-هايبريد» الجديدة محركا كهربائيا بقوة 136 حصانا مع محرك V8 بقوة 550 حصانا ويتم تشغيل جهاز فض الاقتران الموجود في وحدة بورشه للدفع المختلط كهروميكانيكيا بواسطة «مشغل قابض كهربائي»، تماما مثل «باناميرا 4 إي-هايبريد»، لتكون النتيجة أوقات استجابة قصيرة وراحة كبيرة.



ومثلما هو الأمر مع طرازات الجيل الثاني من «باناميرا» كافة، اعتمدت بورشه علبة تروس (PDK) سريعة التعشيق بقابضين من ثماني سرعات لنقل القوة إلى «نظام بورشه للتحكم بالدفع» PTM القياسي الخاص بالدفع الرباعي المتكيف.

ويتسارع مفهوم دفع «الأداء الكهربائي» بسيارة الصالون الفاخرة من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 3.4 ثوان فحسب وصولا إلى سرعة قصوى تبلغ 310 كلم/س. كما يوفر قوة دفع مذهلة عند سرعات مرتفعة.

ويتيح ذلك الأداء لـ «باناميرا توربو إس إي-هايبريد» إرساء معايير جديدة ضمن فئتها. بالإضافة إلى ذلك، زودت نسخة القمة الجديدة من «باناميرا» بتعليق هوائي قياسي يحقق لها توازنا فريدا ضمن فئتها، يجمع بين راحة صالون فاخرة وأرقام أداء سيارة رياضية.

يتـــم تزويـــد المحــرك الكهربائي بالقوة من بطارية ليثيوم-أيون مبردة بسائل مندمجة في القسم الخلفي للسيارة. ويمكن شحن تلك البطارية مرتفعة الفولطية، التي تتسع إلى 14.1 كيلوواط-ساعة من الطاقة، بالكامل في غضون ست ساعات بواسطة شاحن قياسي 3.6 كيلوواط على متن السيارة ووصلة تيار كهربائي 230 فولتا بشدة 10 أمبيرات.



وينخفض وقت الشحن إلى 2.4 ساعات فحسب عند استخدام شاحن اختياري 7.2 كيلوواط ووصلة تيار كهربائي 230 فولتا بشدة 32 أمبيرا. يجدر الذكر أنه يمكن للعملاء بدء عملية الشحن يدويا أو باستخدام ساعة توقيت في «نظام بورشه لإدارة الاتصالات» PCM.



بالإضافة إلى ذلك، زودت «باناميرا توربو إس إي-هايبريد» بمكيف هواء يعمل عندما تكون السيارة متوقفة لتسخين مقصورة الركاب أو تبريدها حتى أثناء شحن البطارية.

تزخر «باناميرا توربو إس إي-هايبريد» بتوليفة ثلاثية مثالية قوامها الأداء الرياضي والراحة والفعالية. وتنطلق السيارة قياسيا على الطاقة الكهربائية فحسب ضمن إعداد «القوة الكهربائية».



كما تستطيع اجتياز مسافة تصل إلى 50 كلم من دون انبعاثات. وعندما يتجاوز مقدار الضغط على دواسة الوقود حدا معينا، أو عندما يتدنى مستوى شحن البطارية عن حد أدنى، ينتقل النظام إلى إعداد «الدفع المختلط الأوتوماتيكي»، بحيث يعمل كلا المحركين. ويمكن طلب «باناميرا توربو إس إي-هايبريد» الآن، على أن يبدأ تسليمها في الربع الأخير من العام 2017.



ويتوافر طراز السيدان الفاخر رباعي الأبواب بنسخة «إكسكيوتيف» Executive أيضا ذات قاعدة عجلات أطول بمقدار 150 ملم.

يزخر طراز القمة الجديد في عائلة الجيل الثاني من «باناميرا» بلائحة غنية من التجهيزات القياسية، تشمل مثلا «مكابح بورشه من السيراميك المركب»، «نظام بورشه الرياضي للتحكم الديناميكي بالهيكل» مع «نظام بورشه لتوجيه عزم الدوران بلاس»، «مساعد مقود بلاس» وعجلات من خليط المعادن قياس 21 بوصة بتصميم «911 توربو».



كما تشمل رزمة التجهيزات الأساسية مكيف هواء يعمل عندما تكون السيارة متوقفة وعناصر دينامية هوائية متكيفة، بالإضافة إلى تعليق هوائي ثلاثي الحجرات يتضمن «نظام بورشه للتحكم النشط بالتعليق». هذا وزودت نسخة «إكسكيوتيف» من السيارة بنظام توجيه للمحور الخلفي كتجهيز قياسي.