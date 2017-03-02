مقصورة فسيحة وعملية توفر الرحابة ضمن حزمة أكثر فاعلية من حيث الحجم

ضمن اهتمامها الدائم بطرح أحدث السيارات لعملائها في الكويت، قامت كاديلاك الغانم بإطلاق سيارة كاديلاك XTS التي تعتبر واحدة من سيارات الإنتاج الأكثر تطورا تكنولوجيا في تاريخ العلامة، فهي توفر الرحابة والأناقة والحضور الدرامي، وتأتي هذه المزايا التي تعتبر فريدة من نوعها ضمن الحزمة المتميزة المصممة لجيل جديد من عملاء السيارات الفخمة.

وقد تم تصميم السيارة بمقصورة فسيحة وعملية توفر الرحابة ضمن حزمة أكثر فاعلية من حيث الحجم.

وهي تقدم مساحة داخلية أكبر من سيارات السيدان الفاخرة المتوسطة الحجم، ويمكن مقارنتها بسيارات السيدان كبيرة الحجم، خاصة في منطقة المقاعد الخلفية، حيث تتضمن حيزا للقدمين يبلغ 1.016 ملم (40 بوصة)، ما يوفر لها المزيد من الرحابة عن منافساتها.

وفيما يتعلق بمساحة الصندوق الخلفي، تعتبر XTS منفردة بحد ذاتها، مع مساحة تبلغ 509 ليترات (18 قدما مكعبة) تتفوق بها على الطرازات المنافسة متوسطة وكبيرة الحجم.

وبالنسبة إلى عملاء XTS، تعني مساحة الأمتعة الإضافية رحابة تستوعب خمس حقائب أو أكثر.

هذا، وتشكل أدوات XTS وأبعادها، الطبقات الأساسية التي تدعم تفاصيل السطح الاستثنائية.

وتجتمع العناصر متعددة الأبعاد، التي تتضمن شبكة التهوية والمصابيح الأمامية ولمسات الإضاءة، لتمنح XTS حضورا واهتماما بالتفاصيل بخلاف أي سيارة سابقة من كاديلاك. وتطرح تفاصيل السطح أيضا فلسفة تصميم أكثر دقة، لتوفر الأناقة مع الأشكال المطورة الجميلة، والأسطح التي تعمل بشكل متناسق مع أشكال خطوط كاديلاك.

وتتوافر في XTS تسعة ألوان خارجية هي: الفضي المعدني اللامع، والأسود القاتم، والأحمر الماسي بطبقتين، والأبيض الماسي بطبقتين، والغرافيت المعدني، والأسود الماسي بطبقتين، والأزرق المعدني الداكن، والبني البرونزي المعدني والرمادي المعدني.

وكما التصميم الخارجي، تعتمد مقصورة XTS على الفلسفة متعددة الأبعاد ضمن تصميم جريء وأنيق وفعال في الأساليب التي تجمع الركاب والأمتعة.

وهي تقدم تعبير كاديلاك الجديد عن الفخامة في موادها الجميلة وتواصلها الذي لا يمكن مقارنته.

وتتضمن طرازات المجموعة الفاخرة مقصورة داخلية مغلفة بالجلد بالكامل مع خطوط رئيسية من ألياف الكربون، إضافة إلى لمسات الخشب الفاخر على عجلة القيادة والكونسول وشاشة العرض الوسطية ولوحة العدادات وألواح الأبواب.

وتأتي المقاعد بأسطح من Soliel Keisel أو جلد Opus الفاخر- كلاهما بتفاصيل مطرزة. كما وتتوافر في XTS مقاعد مهواة وقابلة للتدفئة.

وتشكل شاشة LED النابضة بالحياة قياس 8 إنش والتي تعمل باللمس المتعدد صميم تقنية CUE، وهي مدمجة بسلاسة في وسط لوحة العدادات.

وتعرض الشاشة معلومات الصفحة الرئيسية لنظام CUE والتي تتشابه مع ما يتوافر لدى شاشات الهاتف الذكي عبر استخدام رموز كبيرة وسهلة الاكتشاف لتنفيذ الأوامر، وهي تقنية متطورة تستخدم الأقطاب الكهربائية لاستشعار الخصائص التوصيلية للأجسام، كحركات أصبع اليد مثلا، بما في ذلك حركة اليد عند استخدام الهواتف والألواح الذكية الحديثة.

كما تأمن تقنية CUE دمج لاسلكي للهواتف مع نظام آبل كاربلاي، الذي يسمح لمستخدمي الهواتف الذكية بالاتصال مع العديد من التطبيقات كأنظمة الملاحة، وكتابة الرسائل الهاتفية بشكل تلقائي، إضافة إلى التمتع بالموسيقى والمعلومات والأخبار الموجودة على الهواتف، بمجرد لمس الشاشة. كما أن خدمة الشحن اللاسلكي تمكن الركاب من شحن هواتفهم المدمجة في أي وقت دون الحاجة لوصلها بمنافذ الشحن.

يأتي المحرك V6 ثنائي التيربو سعة 3.6 ليترات متوافر في XTS بشكل قياسي في طرازات Vsport، وهو يقدم قوة تبلغ 410 أحصنة (306 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 369 رطلا في القدم (498 نيوتن متر)، ما يجعله أحد أفضل المحركات عالية الكثافة ذات الست اسطوانات ضمن فئته. وتقدر قوة المحرك V6 سعة 3.6 ليترات القياسي في XTS بـ 305 أحصنة (226 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 264 رطلا في القدم (355 نيوتن متر).

وتساعد المزايا خفيفة الوزن على تخفيف الوزن الإجمالي للحصول على فعالية أكبر والمزيد من توزيع الوزن بين الأمام والخلف، وتقترن المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات مع أدوات تحكم بنقل السرعة.