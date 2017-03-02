محرك V8 سعة 3.8 ليترات بتيربو مزدوج يولد قوة 562 حصاناً وعزم دوران 600 نيوتن متر





لا عجب أن ماكلارين باتت تحصد أرقى الجوائز في قطاع السيارات، بما في ذلك جائزة MECOTY، و«أفضل سيارة للقيادة للعام» من موتور ترندز، و«صانع العام» من توب جير، وجائزة «بست أوف ذا بست» من رد دوت خلال العام 2016.

فالعلامة التجارية الرائدة أبدعت في ترويض سيارات السباق وإنتاج نسخ منها تعد الأفضل على مستوى السيارات الرياضية الخارقة المعدة للقيادة على الطريق، والفضل في ذلك يعود إلى الهندسة المتقدمة في استخدام ألياف الكربون خفيفة الوزن في هيكل وجسم السيارة، ومحركات توربينية جبارة، وتقنيات مبتكرة في أنظمة تسليم القوة والتحكم.

ولعل أفضل شهادة على نجاح ماكلارين في تحقيق المعادلة الصعبة بين الوزن والقوة هو طراز 570 اس كوبيه المتوافر في معرض شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، المورد الحصري لسيارات ماكلارين في الكويت.

ويقول يوسف القطامي، المدير العام لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات: تأتي 570 اس كوبيه لتذهل عشاق القيادة الرياضية بأفضل معدل قوة إلى الوزن عن فئتها، ونظامها Proactive Chassis Control II المبتكر، وسرعتها الخارقة بحيث تنطلق من 0 إلى 100 كلم في الساعة في غضون 3.2 ثانية فقط.

وكل هذا ابتداء من 60 ألف دينار فقط. ويمكننا القول بكل ثقة انه لا توجد سيارة أخرى ضمن نفس الفئة والقيمة قادرة على منافسة الأداء المشوق ومتعة القيادة في طراز 570 اس كوبيه.

يوفر طراز 570 اس كوبيه أداء خارقا بفضل وزن السيارة الخفيف ومحركها الجبار سعة 3.8 ليترات من ثماني أسطوانات والمجهز بتيربو مزدوج، والذي يولد قوة 562 حصانا وعزم دوران يبلغ 600 نيوتن متر.

ويتم تسليم هذه القوة عبر ناقل حركة SSG سباعي النسب، بينما تسيطر عليها المكابح المصنوعة من الكربون والسيراميك والتي تأتي ضمن المواصفات القياسية. كما يأتي هذا الطراز من فئة Sports Series مع نظام تخميد جديد مع إعدادات «Normal»، «Sport» و«Track» تتناسب مع أسلوب قيادة السائق.

أما هيكل Monocell II الفريد المصنوع من ألياف الكربون فهو يجمع بين الصلابة والمتانة الأساسية للقيادة الآمنة وتخفيض بالوزن يصل إلى 80 كلغ. بالتالي يساهم الهيكل الخفيف مع الاستخدام الذكي لألواح الألمنيوم في الجسم بتسجيل السيارة لوزن جاف يبلغ 1313 كلغ فقط، كي يكون هذا الطراز أخف وزنا من أقرب نظرائه بواقع 140 كلغ.

ويتوج هذا الطراز أداءه المذهل بتسارع من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 3.2 ثانية، ومن 0 إلى 200 كلم/س في غضون 9.5 ثوان فقط. وتبلغ السرعة القصوى لطراز 570 اس كوبيه 328 كلم/س.

التقنية الاستباقية

توفر التقنية الاستباقية Proactive Chassis Control II في طراز 570 اس كوبيه التوازن المثالي بين التماسك داخل المنعطفات والتجاوب الديناميكي والراحة في القيادة في مختلف الظروف وتماشيا مع أسلوب قيادة السائق.

ويستخدم النظام العديد من أجهزة الاستشعار بما فيها مقاييس تسارع عند كل عجل تساهم في قراءة وتحليل البيانات من الطريق وقياس رقعة العجــل الملتصقة بالأرض. وتحدث عملية التحليل في غضون أجزاء من الثانية عبر خوارزمية «Optimal Controller» التي تعد أساس النظــــام، مـــا يؤدي إلى تعـــديل نظـام التخميد إلــى المستوى الأمثل على الفور.

وكما جميع سيارات ماكلارين، يتمحور تصميم مقصورة 570 اس كوبيه حول السائق، مع تركيز واضح على البساطة والوضوح والعملانية، وأكثر من أي طراز ماكلارين سابق، تم التركيز في 570 اس كوبيه على قابلية الاستخدام اليومي والرحابة.

فتجد تصميما ذكيا ومريحا داخل المقصورة يوفر مساحة أكبر للتخزين تتجاوز مساحة التخزين في كل سيارات ماكلارين السابقة.

وقد تم تجهيز 570 اس كوبيه بنظام معلومات وترفيه متكامل، بما في ذلك لوحة TFT رقمية للعدادات جديدة بالكامل والتي تتغير وفقا لإعدادات القيادة التي يختارها السائق.

وتدمج شاشة IRIS بحجم سبع بوصات التي تعمل باللمس والمثبتة على الكونسول الوسطي العائم، وظائف التحكم في المناخ والاتصال بواسطة تقنية البلوتوث.