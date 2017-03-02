يتميز تصميم جي إم سي أكاديا دينالي عن غيره باللمسات الفاخرة والأنيقة التي تنتشر في أرجائه، ويتألق طراز أكاديا دينالي 2017 بإضافات الكروم التي طالت شبك التهوية، والجوانب المدمجة، ومقابض الأبواب، والواجهة الخلفية السفلية، والعجلات سداسية الأضلاع.

باختصار، كان التصميم الخارجي الأنيق والمميز لطراز أكاديا دينالي 2017 نتيجة للخطوط الانسيابية والمتدفقة التي تنساب بشكل غير منقطع من الأمام إلى الخلف.

أما التصميم الداخلي في أكاديا دينالي 2017، فهو مذهل أيضا، حيث تم تصميمه ليقدم مستوى عاليا من التحسينات والراحة مع لمسات من الخشب الطبيعي، والألمنيوم المصوغ، والمقاعد المطرزة.

وتتميز «أكاديا دينالي» بتجربة القيادة الفاخرة التي تمنحه مركزا منفردا عن المنافسين، وذلك بفضل مزايا مثل اللمسات الجذابة، والعزل النشط للضجيج، ومساند الرأس القابلة للتعديل بوضعيتين في المقاعد الأمامية، والإضاءة الداخلية الأنيقة والهادفة في أرجاء المقصورة. وفي المقابل، يعزز طراز أكاديا دينالي قدراته من خلال خيارات مساحات التخزين المبتكرة.

ويمكن لأكاديا دينالي استيعاب ما يصل إلى سبعة ركاب براحة وسهولة - وذلك بفضل المقاعد الفاخرة وسهولة الوصول إلى الصف الثالث من المقاعد.

ومع ميزة الطي المسطح للصفين الثاني والثالث من المقاعد، يمكن للعملاء الحصول على مساحة كبيرة للتحميل، سواء للركاب أو الأمتعة على حد سواء.

ويقدم طراز جي إم سي أكاديا دينالي 2017 الجديد كليا أحدث التكنولوجيات وأنظمة المعلومات والترفيه التي تساعد السائق في الحفاظ على تركيزه وتواصله وتحكمه بالكامل.

وجهز الطراز بميزة عرض الهاتف الذكي المتوافرة اختياريا عبر نظام جي إم سي IntelliLink، ما يسهل توصيل بعض مزايا الهواتف الذكية التي يستخدمها السائق خلال القيادة.

ويسمح نظام آبل كاربلاي للركاب بإجراء المكالمات، وإرسال واستقبال الرسائل النصية، والاستماع إلى الموسيقى المفضلة من شاشة اللمس مباشرة.

وتسمح شاشة السائق القابلة للتخصيص، قياس 8 إنشات، بسهولة التفاعل مع معلومات السيارة، والميديا، وأدوات التحكم.

وإضافة إلى ذلك، يقدم طراز أكاديا دينالي 2017 مجموعة شاملة من أنظمة تنبيه السائق وتكنولوجيات السلامة النشطة - من ضمنها الفرملة الأمامية الأوتوماتيكية على سرعات منخفضة، والفرملة الأمامية الأوتوماتيكية - التي تعتمد على شبكة متطورة من الكاميرات والرادارات وحساسات الاستشعار، للمساعدة على حماية السائق من كل ما هو غير متوقع.

واعتمادا على فلسفة «يفرض هيبته»، يعود تاريخ جي إم سي في إنتاج الشاحنات إلى العام 1902.

وتواصل هذه العلامة بإرثها الغني في منطقة الشرق الأوسط وحضورها المميز الذي يمتد إلى 111 عاما، في الابتكار والإبداع الهندسي في جميع طرازات جي إم سي.

وتطور العلامة قدراتها لتقدم طرازات بيك- أب وكروس أوفر وسيارات رياضية متعددة الاستعمالات فعالة في استهلاك الوقود.

وتتضمن قائمة طرازات جي إم سي في منطقة الشرق الأوسط سيارة تيراين الرياضية متعددة الاستعمالات صغيرة الحجم، وسيارة الكروس أوفر أكاديا.

في حين تعتبر سييرا نصف طن بيك- أب سيارة المهام الخفيفة الأكثر قوة في السوق، وسيارة البيك- أب كبيرة الحجم الأولى التي تحصل على تقييم الخمس نجوم، أعلى تقييم إجمالي متوافر للسيارات في مجال السلامة منذ أن غيرت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات العامة برنامجها الخاص بتقييم السيارات الجديدة لطرازات العام 2011.

ويتوافر كل واحد من طرازات جي إم سي اليوم- من ضمنها السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات كبيرة الحجم يوكون ويوكون XL- بفئة دينالي الفاخرة. وتقدم جي إم سي لعملائها أيضا تجربة خدمة ما بعد البيع عالية المستوى.