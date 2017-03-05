«سبورت توريزمو» تترك أثراً كبيراً ضمن فئة السيارات الفاخرة بفضل تصميمها الجلي





وسعت بورشه نطاق عائلة «باناميرا» عبر إضافة طراز «باناميرا سبورت توريزمو» الجديد بالكامل، الذي يحتفل بتقديمه العالمي الأول في معرض جنيف للسيارات 2017 من 7 لغاية 19 مارس.



ويترك طراز «سبورت توريزمو»، الذي تصل قوته إلى 550 حصانا، أثرا كبيرا ضمن فئة السيارات الفاخرة بفضل تصميمه الجلي. كما يبرز بكونه الأكثر عملية ضمن فئته.



فهو يزخر بصندوق أمتعة رحب ذي غطاء كبير وحافة تحميل متدنية، بالتناغم مع مفهوم مقاعد 1+4، ليوفر بذلك توليفة مثالية من المرونة القصوى وسهولة الاستخدام اليومية.

«تمثل «باناميرا سبورت توريزمو» خطوة إلى الأمام نحو فئة جديدة، لكنها تحتفظ بالقيم والسمات كافة المعهودة لدى بورشه»، يقول مايكل مولر، مسؤول قسم التصميم لدى بورشه المعرف باسم «ستايل بورشه».



تستفيد «سبورت توريزمو» من الابتكارات كافة التي طرحتها بورشه في الجيل الجديد بالكامل من «باناميرا»، وذلك من الناحيتين التصميمية والتكنولوجية.



وتشمل تلك الابتكارات «مقصورة قيادة بورشه المتطورة» الرقمية، إلى جانب أنظمة هيكل، مثل «توجيه للمحور الخلفي» و«نظام بورشه الرياضي للتحكم الديناميكي بالهيكل»، بالإضافة إلى ذلك، زودت نسخات «باناميرا سبورت توريزمو» كافة بـ «نظام بورشه للتحكم بالدفع» PTM - نظام دفع رباعي نشط بقابض متعدد الأقراص ذي تحكم إلكتروني - كتجهيز قياسي.



أما بالنسبة إلى نسخات «إس» S و«توربو» Turbo من السيارة، فحظيت قياسيا أيضا بتعليق هوائي متكيف بتكنولوجيا الحجرات الثلاث.



ومثلما هي الحال مع طراز «باناميرا» سيدان الفاخر، تمتاز «سبورت توريزمو» بأبعادها الدينامية جدا. في هذا السياق، يبلغ طول السيارة العتيدة 5.049 ملم وعرضها 1.937 ملم وارتفاعها 1.428 ملم. أما بالنسبة إلى قاعدة عجلاتها فتمتد مسافة 2.950 ملم.



كما تتسم صورة السيارة الظلية بالمسافة القصيرة بين العجلات وأطراف الجسم، هذا إلى جانب عجلات كبيرة يصل قياسها إلى 21 بوصة.

بدءا من دعامة السقف الثانية، أي بدءا من أول البابين الخلفيين، تمتاز «سبورت توريزمو» بتصميم خلفي فريد بالكامل. في هذا السياق، يقع فوق كتف السيارة البارز خط نافذة ممدود يتضافر مع محيط سقف بالطول عينه ليضفيا على «سبورت توريزمو» إطلالة أخاذة.



وينخفض السقف بأسلوب أقل دراماتيكيا بكثير من خط النافذة في القسم الخلفي، لتكون النتيجة دعامة سقف رابعة مميزة تنتقل إلى قسم الكتف بأسلوب شبيه بالكوبيه.



يمتد سقف «باناميرا سبورت توريزمو» نحو عاكس هواء متكيف يتخذ واحدة من ثلاث زوايا مختلفة عند امتداده، وفقا لحالة القيادة وإعدادات السيارة المختارة، ليولد دفعا سفليا إضافيا يصل لغاية 50 كلغ على المحور الخلفي.

وطالما أن سرعة السيارة لا تفوق 170 كلم/س، يبقى عاكس الهواء في وضعيته المنكمشة بزاوية -7 درجات، ما يخفض مقاومة السيارة للهواء ويحد بالتالي من استهلاكها للوقود.



لكن عندما تتخطى السرعة 170 كلم/س، ينتقل عاكس هواء السقف أوتوماتيكيا إلى وضعية الأداء الرياضي بزاوية درجة واحدة - يتم اتخاذ هذه الوضعية أيضا في إعدادي «سبورت» و«سبورت بلاس» بدءا من سرعة 90 كلم/س - ما يعزز من ثبات السيارة وديناميتها الجانبية.



كما يتم تعديل زاوية عاكس هواء السقف أوتوماتيكيا لتصبح +26 درجة عند فتح السقف البانورامي، وذلك بدءا من سرعة 90 كلم/س. في تلك الحالة، يساعد عاكس الهواء على خفض ضوضاء الريح.

تطل «سبورت توريزمو» الجديدة كأول «باناميرا» بثلاثة مقاعد خلفية. وقد اتخذ المقعدان الخارجيان تصميما فرديا لتكون النتيجة ترتيبا للمقاعد على نسق 1+2 في الخلف.



ويمكن كتجهيز اختياري طلب السيارة بأربعة مقاعد تشمل مقعدين فرديين في الخلف قابلين للتعديل كهربائيا.