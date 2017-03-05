أعلنت شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي الوكيل الحصري المعتمد لمرسيدس - بنز في الكويت عن قرب وصول أحدث عضو في عائلة الفئة E وهو موديل الكوبيه، وبدوره، قال محمد عبدالرحمن البشر مدير الشركة إن هذه السيارة ستصل خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس بخطوطها الواضحة الأنيقة لتتألق الفئة -E كوبيه الجديدة بالفخامة العصرية والأناقة الرشيقة والتقنيات الهندسية الفائقة، لتؤكد بتلك المزايا المتعددة متعة القيادة في تصميم ينبض بالأناقة والفخامة.

وكونها تستند إلى موديل السيدان من الناحية الفنية، فإن الفئة E كوبيه تشكل خطوة جديدة على مسار تطور فلسفة التصميم لمرسيدس - بنز، حيث ان هذه الكوبيه الجديدة تستعرض تصميما نقيا بأبعاد مثالية وأسطح بارزة مع عدد أقل من الخطوط والأشكال الحسية.

وبجاذبية ساحرة وأناقة لافتة، يجسد هذا التصميم المعنى الحقيقي للجمال والتفرد وفي الوقت نفسه يؤكد الشخصية الرياضية للكوبيه الفخمة.

وتتميز أبعاد هذه الكوبيه بمقدمة أمامية أنيقة مع شبكة مبرد رياضية في موضع منخفض ونجمة في الوسط، هذا بالإضافة إلى غطاء محرك طويل بخطوط منتفخة وتحوير في تصميم السقف لتصبح نوافذ السيارة بتصميم مائل ناحية الخلف في شكل أنيق، هذا إلى جانب الجزء الخلفي الذي يؤكد قوة السيارة، وتتجلى السمات الديناميكية من خلال النوافذ الجانبية دون إطار محيطي، بالإضافة إلى غياب العمود الوسطي، ومع كل هذه المميزات الواضحة فإن تصميم هذه الكوبيه يعبر بوضوح عن جوهر الفخامة والأناقة المطلقة.



وتعليقا على قرب وصول الفئة E كوبيه الجديدة، قال السيد محمد البشر، إن «سيارة الفئة E الفاخرة ذات الحجم المتوسط تتمتع بشهرة واسعة وإطلالة جذابة وهي ترسي معايير لا تحصى في صناعة السيارات من حيث الفخامة المبتكرة ومزايا الأمان المتطورة وكفاءة الأداء، ومع وصول الكوبيه الجديدة سيتمكن العملاء في الكويت من الاستمتاع بكل تلك المزايا، بالإضافة إلى تصميم جديد في ثوب أنيق وقوي، ونحن واثقون بأن إقبال العملاء سيكون هائلا على هذه السيارة».

وتتوافــــــر سيـــــارة الفئة E كوبيه الجديدة لطلبات الشراء المسبق لدى معرض شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي في الشويخ، هذا ويتواجد مستشارو المبيعات المعتمــدون لتقديم الاستشارات والمساعدة في عملية الحجز.