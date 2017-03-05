تعتبر «قوة الجمل» وسيلة مهمة لقياس وتحديد مدى ملاءمة السيارة للقيادة على الكثبان الرملية





أعلنت «نيسان الشرق الأوسط» عن إطلاق مفهوم ثوري جديد من شأنه إحداث نقلة نوعية في طريقة تقييم أداء السيارات على الطرق الصحراوية.



ويستخدم مفهوم «قوة الجمل» صيغة مثبتة علميا لقياس قدرة سيارة ما على سلوك الطرق الصحراوية الوعرة، وذلك بطريقة دقيقة وقابلة للتكرار.

وطور مهندسو «نيسان» مفهوم «قوة الجمل» لتوفير أعلى مستويات الوضوح حول قدرات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات للسير على الطرق الصحراوية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا أن قوة المحرك وحدها غير كافية لتحقيق أداء جيد على الطرق الصحراوية.



ومثلما يمكن قياس قوة المحرك بطريقة علمية، يشكل «قوة الجمل» مؤشرا لقياس مستوى ملاءمة السيارة للعمل وسط الظروف الصحراوية.

وبهذه المناسبة، قال جوزف الهاشم، مهندس وحدة «قوة الجمل»: عملنا خلال العامين الماضيين على إجراء بحث موسع لمعرفة المقومات التي تجعل من سيارة نيسان باترول ملائمة للقيادة على الطرق الصحراوية.



وتبين أن الفضل في ذلك يعود بشكل رئيسي إلى العلاقة بين وزن السيارة وسرعتها ومسارها، إضافة إلى عوامل أخرى مثل المناورة وعزم دوران المحرك وبكل تأكيد مهارات السائق التي لا يمكن إغفالها.



وعندما نقوم بقياس سرعة ومسار سيارة ضمن بيئة محددة، فإننا نستطيع تحديد الوقت الذي تستغرقه للسير مسافة معينة وبالتالي تحديد عامل الوزن، ويتيح لنا ذلك احتساب حجم إمكاناتها بدقة وفق مفهوم «قوة الجمل».



وتشكل هذه فكرة بسيطة يمكن تطبيقها بسهولة نسبية لاختبار السيارات في الظروف القياسية للخليج العربي.

بدوره قال سمير شرفان، المدير التنفيذي لشركة «نيسان الشرق الأوسط»: قد يكون من المستغرب التأخر بتطوير هذه الصيغة إلى وقتنا الحالي، نظرا للوقت والطاقة التي يهدرها عشاق السيارات رباعية الدفع في نقاشاتهم ومطالباتهم حول مزايا ومكونات السيارات الملائمة للظروف الصحراوية.

وأضاف شرفان: ليس مستغربا أن تكون «نيسان» السباقة إلى معالجة هذه المشكلة مباشرة وامتلاك زمام المبادرة بخصوصها.



ونفخر لكون هذا المشروع قد ركز على بيئات القيادة في البلدان الخليجية، ونثق بأنه سيلقى أصداء إيجابية بين أوساط عشاق القيادة المترفة على الطرق الوعرة وأولئك الذين يقطنون ويعملون في مناطق تتطلب استخدام سيارات رباعية الدفع بإمكانات فائقة.

وأضاف شرفان: «احتدم النقاش لعقود طويلة من الزمن بين عشاق السيارات رباعية الدفع حول السيارات الأكثر ملاءمة للقيادة على الطرق الصحراوية، وما أهم المقومات التي تحدد ذلك.



وتعتبر «قوة الجمل» وسيلة مهمة لقياس وتحديد مدى ملاءمة السيارة للقيادة على الكثبان الرملية بما يضع حدا لهذا الجدال الطويل.



كما ستكون هذه الوحدة بمنزلة مرجع حقيقي لمهندسي الشركة لمواصلة مسيرة تطوير الإمكانات غير المسبوقة لسيارات «باترول» على صعيد القيادة في الظروف الصحراوية القاسية».