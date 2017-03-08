بدر الساير: هذا الحدث هو فصل جديد سيضاف إلى سجل إنجازات المجموعة

مبارك الساير: سنفتتح مراكز جديدة خلال العام المقبل

طلال بارا

أقامت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، احدى شركات مجموعة الساير القابضة، مؤتمرا صحافيا لتدشين أكبر وأحدث مركز لتجربة سيارات تويوتا، وفحص وتجهيز وتسليم السيارات الجديدة في منطقة العارضية.

ورحب فيصل بدر الساير رئيس مجلس ادارة مجموعة الساير القابضة ومبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي بالحضور المتواجدين ومنهم هيرويوكي فوكوي المدير التنفيذي لتويوتا موتور كوربوريشن والوفد المرافق له من شركة تويوتا موتور كوربوريشن، وتاداشي فوجيوارا نائب رئيس بعثة السفارة اليابانية، وأنجيلا لوان القائمة بأعمال السفارة وجاك هاغار المستشار التجاري والمدير الاقليمي في أوستريد من السفارة الأسترالية، وتاتانغ بودي أوتاما رازاك سفير إندونيسيا، ومسؤولين من أقسام وادارات الوزارة واتحاد السيارات، والشركاء الاداريون من الصحافة، وممثلو وسائل الاعلام، والضيوف من البنوك والمؤسسات المالية والشركاء من أعمال الجملة.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الاحتفالات في المركز الذي تم افتتاحه حديثا كل من أعضاء مجلس إدارة المجموعة مساعد بدر الساير وساير بدر الساير ومحمد ناصر الساير، وبينغت شولتز رئيس العمليات، وبدر مساعد الساير مدير أعمال، وجوهان هيسليتز مدير أعمال أول مجموعة مبيعات تويوتا، وابراهيم الفوزان مدير أعمال مجموعة الخدمة، وأليخاندرو مسالين رئيس ادارة التسويق، ورؤساء الأقسام التجارية في المجموعة والموظفين الذي يمثلون مجموعة الساير.

وبهذه المناسبة، صرح فيصل بدر الساير، رئيس مجلس ادارة مجموعة الساير القابضة في كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة قائلا: اننا نفتتح هذا المركز الضخم المتكامل لعملائنا خاصة ولدعم عمليات تويوتا عامة.

ويسعدني أن هذا الحدث هو فصل جديد سيظل محفورا في الذاكرة وفي سجل انجازات الساير على نحو يعزز شراكتنا الطويلة على مدى عدة عقود مع تويوتا موتور كوربوريشن.

لقد عبرت مجموعة الساير عن قيم تويوتا في وضع العملاء أولا والتطوير المتواصل لمواقع ومرافق العمل.

حفل اليوم مخصص لعملائنا الأعزاء ونحن نسعى لبناء علاقات طويلة المدى معهم ونمو في الحصة السوقية من خلال شغفنا في التميز التنافسي في جميع جوانب خدمة العملاء.

وقال مبارك ناصر الساير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الساير القابضة في كلمته: كما تعلمون فقد أصبحت شركة محمد ناصر الساير وأولاده الموزع المعتمد والحصري لتويوتا منذ عام 1954 في الكويت، وبدأت في بيع السيارات بدعم وجهد ناصر محمد الساير الرئيس الفخري، ومنذ البداية، لطالما كانت استيراتيجية مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده ومجموعة الساير هي دعم عمليات تويوتا في الكويت بأفضل معايير العمل في خدمة العملاء بالاضافة الى أفضل المنتجات ليكون الساير أفضل صاحب عمل وشركة كويتية تعي مسؤولياتها.

ان الجوائز العديدة التي حصدناها على مدى السنوات من تويوتا موتور كوربوريشن عن خدمة العملاء ما هي الا شهادة عن هذه الاستراتيجية طويلة المدى.

وأضاف مبارك الساير: كما أننا واثقون أيضا من أعمال تطوير بنيتنا التحتية وخطط التوسع المنتظمة في المستقبل.

سوف نقوم بافتتاح مراكز جديدة خلال العام المقبل ومنها المعرض الجديد في أبو فطيرة والجهراء ومركز الخدمة الجديد في الفحيحيل، ومكتب الادارة الجديد لتأجير السيارات في الأحمدي لخدمة عملائنا حول الكويت.

مركز تسليم تويوتا الجديد

تم تشييد مركز العارضية المتكامل الجديد على أرض مساحتها 18300 متر مربع، وبلغ اجمالي المساحة التي تم البناء عليها 68000 متر مربع موفرين بذلك مساحة لمركز الفحص والتجهيز والتسليم، مراكز التدريب، غرف الاجتماعات، قاعة احتفالات ومخازن للسيارات.

اما جوهان هيسليتز مدير أعمال أول مجموعة مبيعات تويوتا، فقد سلط الضوء على الأنظمة المتطورة في المبنى الجديد في كلمته قائلا: هذا اليوم سيؤرخ كونه يؤسس لقطف ثمرة من ثمار استراتيجيتنا التي بدأناها منذ 10 سنوات ماضية، فقد كانت مجرد فكرة لمركز عمليات جديد بهذا الرقي لفحص وتجهيز سيارات تويوتا ولكزس الجديدة واليوم أصبحت واقعا، تنقسم المساحة التي يغطيها هذا البناء الى سردابين لتخزين لكزس وتبلغ مساحة كل سرداب 18 ألف متر مربع، مساحة مركز التسليم الجديد 4500 متر مربع، مساحة منطقة فحص وتجهيز السيارات 9000 متر مربع، وتبلغ مساحة صالة تجربة سيارات تويوتا الجديدة 1500 متر مربع.

و أضاف جوهان: نحن ننظم العديد من استبيانات دراسة السوق لنفهم بشكل أفضل متطلبات عملائنا ولتطوير أفضل الممارسات والخدمات التي يجب أن نقدمها لعملائنا. وخلال تلك الاستبيانات طلب العديد من عملائنا تسلم سياراتهم في نفس اليوم.

وهذه الخدمة قد أصبحت أمرا واقعا منذ بضعة أيام وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث قمنا بتدشين نظام للتسجيل الفوري مع الحصول على لوحة أرقام السيارة وامكانية تسلمها بنفس اليوم عند الطلب.

كما قال بينغت شولتز، رئيس العمليات في مجموعة الساير القابضة، معلقا على أهمية خدمة العملاء: للحفاظ على ما حققناه والاستمرار في تقديم المزيد فانه يتوجب علينا التجديد والابتكار.

وطريقتنا هي التعامل مع عملائنا بالاهتمام بهم شخصيا فردا فردا مستوحين هذا الاهتمام من كلمة أكيو تويودا، رئيس تويوتا موتور كوربوريشن الداعية الى اعطاء الوقت الكافي في الاصغاء لهم وفهم احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

فمن خلال الاهتمام الشخصي بكل عميل من عملائنا، فاننا نضمن أفضل النتائج في العمل.

تجهيزات المركز الجديد

٭ خدمة 12 ساعة 7 أيام في الأسبوع.

٭ مجهز لتسليم أكثر من 100 سيارة في اليوم.

٭ هناك 4 موظفين مهنيين لتسليم سيارات لاند كروزر و9 موظفين لجميع سيارات الركاب الأخرى من تويوتا.

٭ المركز مجهز بنظام الأرقام لكفاءة الخدمة.

٭ ترتيبات جلوس منظمة لعملاء لاند كروزر وسيارات الركاب الأخرى.

٭ مكان مخصص للضيافة واستقبال العملاء ليشعر العميل وكأنه في بيته.

المركز بالأرقام

٭ مساحة البناء الإجمالية 68000 م٢.

٭ مساحة كل سرداب ١٨٠٠٠ م٢ يتسع لـ ١٢٠٠ سيارة.

٭ مساحة مركز التسليم ٤٥٠٠ م٢.

٭ منطقة تجهيز السيارات ٩٠٠٠ م٢.

٭ ركن غسيل السيارات يستطيع تنظيف ١٢٠ سيارة خلال ساعة.

٭ ١٦ محطة فحص ميكانيكي لـ«تويوتا» و«لكزس» تنجز فحص ٣٢ سيارة كل ساعة

أو ٢٥٦ سيارة في اليوم.