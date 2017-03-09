طلال بارا

قمنا في وقت سابق بتجربة لطراز شفروليه تاهو Z71 المصمم خصيصا لعشاق المغامرات والتشويق في القيادة، وقلنا ان ما يميز هذا الطراز عن غيره من الطرز المتوافرة هو تزويده بأنظمة الدفع الرباعي وأنظمة تعليق خاصة بالطرق الوعرة سواء على طرزها الرياضي متعددة الاستعمالات أو«البيك أب».

لكن شفروليه قامت بخطوة أخرى من شأنها ان تضفي مزيدا من التألق على طرازها الرياضي هذا، مسلطة الضوء على الجانب المظلم من الفخامة وروعة اللون الأسود، والنتيجة إصدار متميز ومحدود أطلق عليه اسم: تاهو ميدنايت.

الاصدار الجديد يدمج التصاميم العصرية بالقدرات الفائقة والأداء الفعال، حيث يقدم تاهو Z71 ميدنايت تجربة قيادة فاخرة ومشاهد بصرية قاتمة مستكملا بذلك حضوره الواثق والأنيق على الطرقات وفي جميع الحالات.

وتناسبا مع مظهره الذي يرمز للثقة، يتألق تاهو Z71 ميدنايت بمواصفات مطورة أكثر والتي تتضمن شبكا أماميا مطليا باللون الأسود يتميز بالفعالية في تعزيز الاداء الإيروديناميكي عند القيادة على الطرقات السريعة، ويتوسطه شعار شفروليه باللون الأسود.

ايضا تبرز المصابيح الأمامية الكاشفة عالية الكثافة وتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) التي تعمل في النهار في جميع فئات تاهو، وإلى الأسفل من الدعامية نجد لوحا أماميا مصنوعا من الكروم يتجه إلى أسفل السيارة.

وعلى الجانبين تبرز دواسة جانبية سوداء اللون، ويتعزز المشهد الجانبي بعجلات سوداء قياس 18 إنش مناسبة لجميع أنواع الطرقات مخصصة للسائقين الذين يتمتعون بالقيادة على الطرقات الوعرة.

من الداخل تكشف المواد الفاخرة والهندسة المعززة المزيج الرائع من الأناقة، والإبداع، والمزايا العملية للمركبة، ففي الوسط هناك شاشة عرض ملونة تعمل باللمس من قياس 8 إنشات خاصة بنظام MyLink للمعلومات والترفيه، مع حيز تخزين قابل للإقفال خلف الشاشة التي يمكن تحريكها كهربائيا، أما الكونسول الوسطي المجزأ فهو أكبر حجما بشكل كاف ليتسع لتحميل كمبيوتر شخصي أو آيباد.

ويمنح الجيل الجديد من نظام MyLink للمعلومات والترفيه في شفروليه تاهو 2015 الجديد كليا أفضل ما هو موجود في مجالي المعلومات والترفيه، فهو يوفر تعاملا سهلا وحدسيا مع العمليات العادية، ولكنه في الوقت نفسه قابل للتخصيص ويمكنه توصيل ما يصل إلى 10 أجهزة مثل الهواتف الذكية، وبطاقة SD، ومشغلات MP3، ما يمنح للعملاء وعائلاتهم المزيد من الطرق للبقاء على اتصال.

ايضا هناك نظام الشحن اللاسلكي للهاتف، والذي يمكن العملاء من شحن هواتفهم بمجرد وضعها في المكان المخصص، اذ يتضمن الجهاز نظام شحن مغناطيسي، يعمل على شحن الهاتف دون الحاجة إلى أي توصيلات.

محرك جبارميكانيكيا يزود تاهو بمحرك ثماني الاسطوانات V8 سعة 5.3 ليترات ذي التقنيات الفريدة من نوعها، كالحقن المباشر للوقود، ونظام إيقاف عمل الأسطوانات، والتوقيت المتفاوت المستمر، ونظام احتراق متطور، كلها مصممة لتحقق أقصى مستويات القوة وعزم الدوران والفعالية ضمن مجموعة واسعة من ظروف القيادة، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، يتضمن أدوات التحكم TapShift، ونمط القطر/ الجر، وفرملة أوتوماتيكية على المنحدرات.

ايضا حصلت تاهو Z71 على نظام تعليق أمامي مستقل، أما من الخلف فقد حصلت على نظام تعليق خماسي الوصلات بدعامات لولبية يؤمن قيادة وتحكما مثاليين أثناء القيادة خاصة على المنعطفات الحادة، ومن الخلف نجد محورا خلفيا عريضا يعزز مظهر السيارة الثابت.

وتـزود تاهو Z71 بمجموعة من الانظمة المساعدة مثل نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة، ونظام إخماد فعال، يساهم كلاهما في تقديم تحكم أكثر ثباتا بحركة الهيكل من خلال «قراءة» الطريق في كل جزء مـــن الثانية، وتغيير التخميد خلال خمسة أجزاء من الثانية فقط.

كما تم تزويد تاهو الجديدة أيضا بنظام توجيه جديد إلكتروني متعدد الدعم يعزز من مستويات توفير استهلاك الوقود ويضبط دعم التوجيه بحسب سرعة السيارة، إلى جانب نظام فرامل قرصية على العجلات الأربعة جديد، مع دوارات فرملة Duralife تدوم لما يصل إلى ضعف عمر الخدمة.

تجهيزات السلامةوعلى صعيد السلامة، تتضمن تاهو تقنيات جديدة تساهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة الخاصة بتجنب الاصطدامات وحماية الركاب.

وتتضمن التجهيزات القياسية والمتوافـــرة أنظمة التنبيه من الاصطدامات الأمامية، والإنذار الأمامي لدعم ركن السيارة، والتنبيه عند الانحراف عن المســار، والتنبيه عند تغيير المسار، ونظـــام التنبيه من السيارات العابرة من الخلف، والتثبيت التفاعلي للسرعة، ويأتي المقعد المنبه للسلامة الخاص بشفروليه بشكل متوافــــر، وهو يقـــدم اهتزازات موجهة للتنبيه من مخاطر الاصطـدامات المحتملة.

ايضا هناك ما يصل إلى 7 وسادات هوائية تتضمن وسادة الهواء الوسطية الأمامية الوحيدة من نوعها ضمن هذه الفئة (في طرازات المقاعد الحاضنة)، المصممة لتقديم حماية إضافية للسائقين وركاب المقعد الأمامي عند حدوث اصطدامات من الجهة المقابلة، عندما يكون الراكب المتأثر بالحادث جالسا في الجهـــة المقابلة التي لم تتعرض للصدمة.

بعد هذه التجربة، أعتقد ان تاهو Z71 بنسخة الميدنايت لم تعزز فقط الشعور المميز بالقدرات الفائقة بل عززت المظهر الجذاب والمتألق، فهذا الطراز بإضافاته السوداء أصبح أكثر فخامة من أي وقت مضى، ومما لا شك فيه انه سينال إعجاب شريحة العملاء ممن يعشقون التعديلات والتميز.

شفروليه تاهو Z71

٭ المحرك: V8 ثماني اسطوانات

٭ السعة: 5.3 ليترات

٭ القوة: 355 حصانا

٭ عزم الدوران: 564 نيوتن/ متر

٭ التسارع: 8.7 ثوان.

٭ السرعة القصوى: 180 كلم/س

٭ ناقل الحركة: أوتوماتيكي 6 سرعات

أبرز إضافات ميدنايت

٭ شبك أمامي Z71 ميدنايت أسود

٭ شعــــار شفروليــــه أمامي وخلفي باللون الأسود

٭ إطارات سوداء مصقولة بقياس 18 إنش

٭ نظام إنذار خلفي وأمامي للركن

٭ نظـــام تعليق مضبــــوط خاص بالطرقات الوعرة

٭ عجلات مناسبة لجميع أنواع الطرقات

٭ دواسة جانبية أنبوبية الشكل مخصصة عند القيادة على الطرقات الوعرة

٭ مصابيح مقاومة للضباب

٭ كلاليب سوداء للقطر

٭ دروع الحماية السفلية الخاصة بـZ71

٭ دروع للحواف الجانبية الأمامية خاصة بـZ71 وفرش أرضية من المطاط

٭ محور 3.42

٭ نظام اوتوتراك بعلبتين لتغيير السرعات

٭ نظام التحكم بالسيارة على المنحدرات

٭ منقٍ للهواء عالي الفعالية

٭ شعارات Z71.