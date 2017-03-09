المعرض يشهد تقديم «ليفانتي» بمقصورة داخلية حريرية 100%

بعد عام تميز بالنجاح من حيث المبيعات بتسجيل رقم قياسي يرقى الى 42100 سيارة عالميا، اختارت مازيراتي معرض جنيف الدولي للسيارات الـ 87 لتقديم الإصدارات الخاصة لسيارتي جران توريزمو وجران كابريو الرياضيتين.

كما ستكشف مازيراتي عن مقصورة داخلية جديدة كليا من إرمنيجيلدو زينيا بلون البيج لسيارة الرياضية المتعددة الاستعمـــــالات، ليفانتي.

وقد تم تصنيع أولى سيارات مازيراتي الرياضية من طراز 3500 GT قبل 60 عاما، وقد كشف النقاب عنها لأول مرة خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.

وبذلك لم تطلق مازيراتي إطلاقا فئة ناجحة من السيارات، بل باعت أكثر من 2200 سيارة من طرازي الكوبيه والكابريو.

وتمثل نسخ سيارتي جران توريزمو وجران كابريو من الإصدار الخاص احتفاء مميزا بمرور 60 عاما على إطلاق واحدة من أشهر طرازات مازيراتي في العالم، إضافة إلى تجسيد الإرث العريق لسيارات هذه العلامة التجارية المرموقة.

ويستند الإصدار الخاص الجديد على النماذج الرياضية لسيارتي جران توريزمو وجران كابريو، وسيتم إنتاج 400 نسخة منه فقط.

وتشتمل أبرز المزايا الفريدة لهذه النسخ الحصرية على استخدام طلاء New Rosso Italiano ثلاثي الطبقات للهيكل الخارجي، وهي تساهم في إعادة تقديم اللون الأحمر المتفرد لسيارة Fangio’s 250F التي فازت ببطولة للفورمولا واحد عام 1957، إضافة إلى التأكيد على الارتباط الوثيق مع إرث مازيراتي العريق.

كما تضم الطرازات الخاصة عجلات فولاذية من طراز MC قياس 20 بوصة، والتي تأتي مع تشطيبات لماعة باللون الأسود تتماهى بفخامة مع شعار Special Edition في وسط العجلات.

وتزخر المقصورة الداخلية باللمسات الفاخرة مثل استخدام جلد Poltrona Frau أو قطع الجلود وأقمشة ألكانتارا إلى جانب قطع قماشية أخرى تثري أناقة التصميم الداخلي، وتتوافر في أربع مجموعات مختلفة الألوان.

وتشمل التفاصيل الأخرى استخدام الكربون عند عتبات الأبواب والتي تضم شعار «Special Edition» أيضا، إضافة إلى استخدام طبقة مصممة خصوصا على المنصة المركزية، مع حامل مصنوع من ألياف الكربون، وهو ما يعكس ذكرى إطلاق هذا النموذج لأول مرة، ويؤكد على إنتاج عدد محدود منها يبلغ 400 سيارة فقط.

كما سيشهد معرض جنيف الدولي للسيارات 2017 تقديم سيارة ليفانتي التي تتسم بمقصورة داخلية حريرية 100% من صنع إرمنيجيلدو زينيا.

صممت دار إرمنيجيلدو زينيا حرير جديد وخاص لمازيراتي بهدف إضفاء لمسات فائقة النعومة بلون البيج.

وتم استخدام الجلود الفاخرة وعالية الجودة باللون البيج أيضا في المقاعد الأمامية والخلفية.

ويهدف استخدام الخيوط الحريرية ذات التفاصيل المنمنمة والمحبوكة إلى إثراء شكل الألواح للأبواب، فيما تم اختيار حرير بنمط الجيرسي لبطانة سقف السيارة وحاجب أشعة الشمس.

كما يوجد شعار «إرمنيجيلدو زينيا» ليعكس فخامة المزيج المتنوع من المواد المستخدمة في المقصورة الداخلية، خاصة أنها تتألق مع تفاصيل القطع الجلدية الفاخرة باللون الأسود والتي تغطي كامل الجزء العلوي للوحة القيادة والفرش المحيط بالمقصورة بلون البيج.

وتساهم المقصورة الداخلية الجديدة بلون البيج في إثراء الخيارات الفاخرة المتاحة من الحرير بلون الرمادي مع استخدام الجلود الفاخرة باللون الأسود والأحمر والطبيعي.

كما سيشهد جناح مازيراتي في معرض جنيف الدولي للسيارات استعراض المجموعة الكاملة من طرازاتها، بما فيها جيبلي وكواتروبورتيه بنسخ جران سبورت وجران لوسو من فئة الصالون، وأيضا سيارة ليفانتي S.